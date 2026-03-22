تهريب أسلحة ومخدرات وحيوانات من مصر والأردن باستخدام مسيرات: لائحة اتهام

أُلقي القبض على الأربعة الشهر الماضي بعد أن عُثر على اثنين منهم، بالقرب من الحدود المصرية للاشتباه في تهريبهما أسلحة. وصادرت القوة طائرة مسيرة تحمل ثلاثة بنادق من طراز إم-16 أثناء عملية القبض عليهم.

في إطار التحقيق معهم، تم تجميع أدلة تُثبت تورطهم في عشرات قضايا تهريب الأسلحة، حيث تم تهريب أكثر من مئة قطعة سلاح من أنواع مختلفة. وعقب التحقيق، أُلقي القبض على مشتبهين إضافيين، هما فؤاد الزيدات (30 عامًا) وفؤاد سواركة (24 عامًا). واليوم، كما ذُكر، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الأربعة أمام المحكمة.