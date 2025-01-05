أزمة المحكمة العليا في إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تتهم وزير القضاء بالمضي في "الثورة القضائية" ووزير الاتصالات يدعوها الى الرحيل

أعربت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، اليوم (الأحد)، عن معارضتها لخطة وزير القضاء ياريف ليفين، التي تسعى إلى تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا. وكتبت في ورقة الموقف التي قدمتها: "مشروع القانون يلحق ضررا بالغا بالقيم الديمقراطية ولا يلبي المعايير القانونية المطلوبة. هناك عائق أمام المضي به قدما".

وحذّرت المستشارة القضائية من أن القانون من شأنه أن يتسبب بضرر جسيم لاستقلال القضاء، ومن خطر تسييس إجراءات تعيين رئيس المحكمة العليا الأساسية. "إن تغييراً جوهرياً في طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا في هذه المرحلة هو بمثابة تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب، وفيما نحن مهتمون بتعديل القانون الأساسي، فإن ذلك من شأنه أيضا أن يشكل "إساءة استخدام السلطة الدستورية".

يشار إلى أنه تم تقديم مشروع القانون بعد أن طلبت المحكمة العليا من ليفين تعيين رئيس للمحكمة العليا حتى موعد أقصاه 16 يناير/كانون الثاني وعلى خلفية معارضته لنظام الأقدمية المعمول به. واعتبرت بهراف ميارا أن ما يحدث هو "خطوة لاستكمال ما يعرف بـ'الإصلاح القضائي'".

من جانبه عقب وزير الاتصالات شلومو كارعي، بالهجوم على المستشارة القضائية حيث قال إنها "في حالة تضارب في المصالح - ولا تستطيع التعبير عن موقفها في هذا الشأن". مضيفا: "الاقتراح هو قمة الديمقراطية بينما تقوم المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا بإلغاء كل مبادرة من جانب المستوى المنتخب، ويسعيان إلى الحفاظ على حكم بيروقراطي منفصل". وفي تصعيد آخر أضاف الوزير: "لدي أخبار لك: أنت في خضم إجراءات الإقالة، وبالتالي فإن كل موقف صادر عنك ملوث بتضارب المصالح، فأنت لا تقررين ولست مهمّة. سيتم تمرير الاقتراح من خلال لجنة الوزراء - بدعمك أو بدونه. إرحلي الآن".