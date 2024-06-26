إسرائيل: الشرطة العسكرية تحقق في واقعة انتحال صفة طبيب رافق كتيبة في غزة

سمحت السلطات العسكرية بالنشر الأربعاء، حول قضية التحقيق في قيام مشتبه به بانتحال صفة طبيب عسكري رافق إحدى الكتائب في لواء ناحال النظامي داخل قطاع غزة. الطبيب المحتال استرعى انتباه الجنود الذين قاموا بالتبليغ عن شكوكهم للشرطة العسكرية الأسبوع الماضي ما دفع بالمسؤولين إلى إخراج المشتبه به من قطاع غزة بانتظار أن يتم استجوابه.

تدور في غزة معارك للشهر التاسع على التوالي في أعقاب هجوم حماس في السابع من اكتوبر الذي خلف أعدادا هائلة من القتلى وسط الإسرائيليين فضلا عن اختطاف نحو 240 إسرائيليا من جنسيات مختلفة وعمال من تايلاند وغيرها. ويجري العمل على تدمير قدرات حماس العسكرية والمدنية بحيث لا تعود هذه الحركة إلى تشكيل خطر وجودي على إسرائيل.