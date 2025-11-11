At least 12 people killed and 20 injured in rare explosion in Pakistan's capital city of Islamabad, official says

According to Pakistani media, a suicide bomb blast occurred near judicial complex in G-11 in capital Islamabad, killing 12 and injuring over 20 people

Pakistan car explosion
Pakistan car explosionAFP

This is a developing story.

