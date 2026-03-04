IDF carries out strikes against Hezbollah targets in Beirut | LIVE BLOG

🚨 Red alert sirens warning of missiles incoming from Iran blare in several areas in central Israel, hostile aircraft intrusion in north; IDF spokesperson says no immediate reports of casualties

Map shows red alert siren locations across Israel during missile barrage
Map shows red alert siren locations across Israel during missile barrage

Red alerts Thursday morning in Northern Israel

IDF spokesperson says no immediate reports of casualties from latest Iranian barrage

🚨 Red alert sirens warning of missiles incoming from Iran blare in several areas in central Israel, hostile aircraft intrusion in north

The IDF is carrying out strikes against Hezbollah targets in Beirut 

