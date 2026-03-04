IDF carries out strikes against Hezbollah targets in Beirut | LIVE BLOG
🚨 Red alert sirens warning of missiles incoming from Iran blare in several areas in central Israel, hostile aircraft intrusion in north; IDF spokesperson says no immediate reports of casualties
i24NEWS, Matthias Inbar, Ariel Oseran
1 min read
Red alerts Thursday morning in Northern Israel
IDF spokesperson says no immediate reports of casualties from latest Iranian barrage
🚨 Red alert sirens warning of missiles incoming from Iran blare in several areas in central Israel, hostile aircraft intrusion in north
The IDF is carrying out strikes against Hezbollah targets in Beirut
