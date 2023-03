Opinion- Silicon Valley Bank: les leçons de la grande récession de 2008

Le 9 mars, le moulin à rumeurs entre en action et les clients de la SVB retirent 42 milliards de dollars de leurs comptes, soit 500 000 dollars par seconde

La chute de SVB, la Silicon Valley Bank, cette banque « darling » des techies de la Silicon Valley et des tradeurs de Wall Street, fait la une des journaux financiers depuis quelques jours. Mais que s’est il passé ? Est-il possible que nous ayons déjà oublié les leçons de la crise de 2008 ?

Le 27 février dernier, les auditeurs de la société d'audit KPMG rendent leurs conclusions: la Silicon Valley Bank est saine. Ils donnent le feu vert. Le 8 mars, la banque annonce son intention de se recapitaliser et de vendre des actions et des convertibles à hauteur de 2,25 milliards pour pallier une perte de 1,8 milliard due à une mauvaise gestion de l’un de leur fonds. Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais la banque ayant plus de 200 milliards de dépôt, pas la peine de s’inquiéter...

Et puis on apprend que les dépositaires israéliens ont transféré 1 milliard dans la journée de vendredi

Pourtant, le 9 mars, le moulin à rumeurs entre en action et les clients de la banque retirent 42 milliards de dollars de leurs comptes, soit 500 000 dollars par secondes. La technologie qui faisait la fierté de la banque va la conduire à la ruine et, le 10 mars, la FDIC prend le contrôle de la banque. C’est 2008 qui revient. It is 2008 all over again !

Une banque, qui est tout de même la 16e plus importante aux Etats-Unis mais dont personne n’a entendu parler à part les techies, le monde de la technologie et des start-ups, annonce 2 milliards de dollars de pertes sur des produits très simples et normalement sans risque, des bons du trésor américains et des prêts hypothétique, malgré ses 250 milliards de dépôt.

Une banque parle de mauvais investissements, le spectre de 2008 apparaît et peu à peu la panique s’installe. A run on the bank. Jeudi dernier, tous les clients veulent retirer leur fond. Facile, la banque a une technologie dernier cri, on a parlé de demandes de retrait à une cadence effrénée, 500 000 dollars par seconde ! Et puis on apprend que les dépositaires israéliens ont transféré 1 milliard dans la journée de vendredi.

Vendredi, après la fermeture des marchés boursiers, la FDIC saisit SVB, la Silicon Valley Bank. La banque est sous cloche, hors d’atteinte des bons et des méchants, elle va être mise au enchères ce week-end. Et là, presque comme un mantra, on entend répéter dans toutes les rédactions du monde, les mots de 2008: "contagion", "bail-out", "sauvetage", "crise financière"… L’histoire ne fait que commencer, mais pourtant, peu à peu des voix s’élèvent: "Non, ce n’est pas la même chose qu’en 2008. Les choses ont changé. Certes, certaines ont changé, la technologie, l’environnement économique, il y a des réformes, certaines toujours en place, d’autres déjà révisées par l’administration suivante. Il n’y a une chose qui n’a pas changé... Non, pas encore. Tout le monde est d’accord, on ne renflouera plus les banques, on a appris notre leçon".

En fait, il y a plus d’une leçon que nous avons apprises depuis 2008. Et il y aussi les leçons que nous n’avons toujours pas apprises. Commençons par la leçon qui n’a pas été retenue pour ensuite développer celle qui a été retenue avec des enseignements qui transcendent l’économie et la finance.

Après la Grande Récession, la crise de 2008, la loi Dodd-Franck ou Wall Street Reform and Consumer Protection Act, du 21 juillet 2010, met en place des stress tests pour toutes les banques qui ont plus que 80 milliards de dollars de dépôts. Un stress test est un processus par lequel des auditeurs mettent en place des scenarii économiques et financiers, et examinent le comportement potentiel des actifs de la banque selon ces données.

En clair, les banques ont des positions ouvertes, elles détiennent des actions, des obligations, des fonds, des devises, des produits dérivés. Un scénario tel que une hausse des taux d’intérêt de 1%, une baisse de pétrole de 2 dollars, une baisse des indices boursiers de 5 % est mis en place et on examine le comportement potentiel des actifs de la banque face à ces scenarii. Si la banque détient beaucoup d’actions de sociétés pétrolières, elle pourrait avoir des pertes potentielles supérieures à ses réserves de cash et donc avoir une santé financière compromise, et par conséquent risquer la faillite.

Le gouvernement et le contribuable n’iront plus à la rescousse des banques pour voir les banquiers gagner encore plus d’argent et de bonus quelques années plus tard

Il y a donc des ajustements à faire dans le portefeuille de la banque pour éviter que, dans l’éventualité d’un tel scénario en réel, la banque soit compromise. Dans la cas de SVB, la banque possédait trop d’obligations à long terme. Considérant que le prix d’une obligation baisse quand les taux augmentent, et que les taux directeurs aux Etats-Unis sont passés de presque 0% à au delà de 4% en 2022, le portefeuille de SVB était en danger. La banque avait une trop grande exposition avec un seul type de produit.

Si elle n’avait pas mis tous ses œufs dans le même panier, il y avait trop d’œufs dans ce panier là... Hors l’administration Trump ayant relevé le montant des dépôts requis pour un stress test de 80 milliards de dépôts à 250 milliards de dépôt et la banque ayant 200 milliards de dépôt, personne ne s’est rendu compte qu’il y avait un problème. L’auditeur de SVB, KPMG a donné son feu vert à SVB le 24 février, soit 11 jours avant la déroute de la banque.

La leçon qui a été bien apprise est beaucoup importante que ces règles bancaires compliquées. Le gouvernement et le contribuable n’iront plus à la rescousse des banques pour voir les banquiers gagner encore plus d’argent et de bonus quelques années plus tard. Pas de sauvetage d’individus déjà très riches et l’abri du besoin quand le reste de la population a des difficultés à joindre les deux bouts. Plus de parachutes dorés pour des gens dont la mauvaise gestion n’est pas remise en cause et jamais sanctionnée.

Le message du Secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ainsi que le message du Président Biden ont été clairs: l’argent du pays, l’argent du contribuable, n’ira pas à la rescousse des investisseurs et des dirigeants. Les investisseurs qui ont vu le prix de l’action descendre à zéro (pour l’instant), connaissaient les risques encourus et les dirigeants, les responsables de ces mauvaises décisions ne seront pas récompensés. Par contre, les clients de la banque, les dépositaires, qui eux ne sont assurés qu’à hauteur de 250 000 dollars, seront protégés pour la totalité du montant en cash dans leur compte.

Les conséquences sont nombreuses parmi les plus importantes, les responsables sont tenus pour responsables et les clients ne perdent pas d’argent et surtout la paix sociale est maintenue.