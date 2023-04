Opinion - Face aux manifestations, Benjamin Netanyahou tempère mais ne renonce pas

La réforme de la justice doit assurer au Parlement de pouvoir faire passer de nombreuses lois qui auraient sans doute été censurées par la Cour suprême

Israël a connu le 27 mars 2023 une journée de grève historique mais, contrairement, à ce qu'ont pu penser nombre de commentateurs internationaux, la décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de reporter sa très décriée réforme de la justice n’est pas une défaite face à la mobilisation massive d’une partie de la société civile israélienne. C’est une simple contrariété nécessitant des ajustements tactiques de la part de son gouvernement. Les différents textes de lois de la réforme sont en effet déjà à l’agenda du Parlement israélien, et prêts à être votés dès le début de la prochaine session parlementaire le 30 avril.

M. Netanyahou espère seulement que le délai qu’il a concédé aux manifestants et grévistes contre sa réforme casse leur élan, alors même que la population sera moins mobilisable pour défendre des causes politiques à l’occasion des festivités de Pessah, la pâque juive commémorant la fin de l’esclavage du peuple d’Israël en Égypte, et qui se dérouleront du 5 au 13 avril. Dans le même temps, et afin d’obtenir son consentement à ce délai (nécessaire au maintien de la coalition gouvernementale), le Premier ministre a accordé à son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, la formation d’une “garde nationale” directement sous ses ordres.

M. Ben Gvir pourra établir les bases de ce que beaucoup de commentateurs politiques en Israël considèrent comme une milice. Le ministre, connu pour son militantisme au sein d’organisations suprémacistes juives, condamné par la justice pour racisme, et surveillé par les renseignements israéliens pour des liens potentiels avec des organisations terroristes juives, a effectivement rencontré de grandes difficultés à asseoir sa légitimité en tant que ministre de la Sécurité intérieure, face au scepticisme et aux résistances de la part du corps des officiers de la police israélienne.

La mise à sa disposition d’une formation de civils avec une expérience militaire combattante, directement sous son autorité et ne répondant pas aux chaînes de commandement légales de la police ou de l’armée, fait craindre une politisation, une privatisation, une idéologisation et une désunion des forces de l’ordre. Officiellement formée pour assurer la protection des populations civiles en cas de troubles intercommunautaires semblable à ceux qui avait agité Israël en mai 2022, cette nouvelle “garde nationale” pourrait être utilisée pour la répression et l’intimidation de l’opposition politique, afin de prémunir le pouvoir contre de futures contestations de l’ampleur de celles que connaît actuellement le pays, et que pourraient susciter les futures lois discutées au parlement en sus de la réforme de la justice.

La réforme de la justice doit assurer au parlement de pouvoir faire passer de nombreuses lois qui, sans elle, auraient sans doute été censurées par la Cour suprême pour inconstitutionnalité, atteintes aux mécanismes et procédures démocratiques, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. Le gouvernement porte en effet plusieurs projets de lois visant à prendre le contrôle de la commission électorale centrale (institution actuellement indépendante), à assurer l’immunité du Premier ministre, à interdire aux journalistes de publier des enregistrements de politiciens sans leur consentement, à autoriser les perquisitions policières sans mandat aux domiciles des particuliers, et à renforcer la coercition religieuse sur la population et la place des normes religieuses dans l’espace public (ségrégation genrée, pureté rituelle).

L’ensemble de ces lois tend vers moins de transparence de la vie publique en Israël, moins de limites au pouvoir des élus, plus d’autorité dans les mains de ceux-ci. Elles sont toutes en contradiction avec les principes du droit public israélien tel qu’il s’est construit depuis 75 ans et dont la Cour suprême est garante. Elles assureraient aux politiciens ayant conquis des postes clés une liberté d’action et une impunité impensable dans une démocratie fonctionnelle.

Le risque qu'encourt l'État d’Israël avec cette réforme, est de voir affaiblir définitivement l'État de droit au profit de personnalités autoritaires s’étant élevées à des postes clés leur assurant le contrôle de l’appareil répressif d’État et le détournant de sa fonction de garant de la sécurité collective. À la quarantième minute de son film Salò ou les 120 journées de Sodome (1975), Pasolini fait énoncer à l’un des dignitaires fascistes : “Nous les fascistes, sommes les seuls vrais anarchistes, bien sûr quand nous sommes maîtres de l’État. En fait, la seule vraie anarchie est celle du pouvoir”. L'hallali contre la Cour suprême israélienne, la révolution législative voulue par le gouvernement de M. Netanyahu et la future milice de M. Ben Gvir sont autant de signes qu’Israël se dirige vers l’anarchie décrite par Pasolini.