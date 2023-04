C'est l'idée saugrenue qu'Israël aurait délibérément provoqué les heurts de la région, la veille de la journée la importante pour son peuple qui a été validée

Il faut peut-être remonter à la guerre de Kippour en 1973 pour retrouver une séquence au cours de laquelle Israël a été attaqué sur plusieurs fronts. A la différence près qu'aujourd'hui, ce sont les mouvements terroristes qui sont à l'origine de ces agressions, et non plus, en tout cas officiellement, les Etats.

Les roquettes tirées du Liban et de Gaza mercredi et jeudi, et celles venues de Syrie dans la nuit de samedi à dimanche, ont toutes été imputées ou revendiquées par des mouvements terroristes palestiniens affiliés au Hamas. Et la réunion, dimanche, à Beyrouth, des dirigeants du groupe terroriste et de Hassan Nasrallah, le chef du mouvement islamiste libanais pro-iranien Hezbollah, laisse penser que les ennemis d'Israël sont décidés à coordonner leurs attaques.

Outre ces menaces organisées sur plusieurs fronts, géographiques et politiques, les autorités israéliennes doivent faire face à une situation délicate sur le front intérieur. Si les deux premières semaines du ramadan se sont déroulées sans accroc majeur, les heurts de la semaine dernière entre police israélienne et émeutiers palestiniens armés qui s'étaient barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem a mis le feu aux poudres.

Présentés comme une "agression" israélienne, ces heurts, relayés dans les médias du monde entier grâce à des images bien choisies qui ne présentent pas les forces israéliennes sous leur meilleur visage, ont été une bénédiction pour les groupes terroristes qui n'en demandaient pas tant pour justifier leurs attaques.

Après les heurts d'Al-Aqsa, les attaques terroristes se sont multipliées, coûtant la vie à deux adolescentes israéliennes et un touriste italien. Un bilan terrible. Mais à entendre le monde arabe et la presse occidentale, Israël serait le seul et unique responsable du renforcement des tensions dans la région, car il a "délogé violemment des fidèles" du troisième lieu le plus sacré de l'islam… la veille de la fête sans doute la plus sacrée du judaïsme. Et contre toute logique, c'est l'idée saugrenue selon laquelle Israël aurait délibérément provoqué l'embrasement de la région, la veille d'une journée aussi importante pour son peuple, qui a été entérinée.

Derrière ces événements tragiques planent l'ombre de l'Iran, grand argentier du Hamas, du Jihad islamique et du Hezbollah, que le rapprochement avec l'Arabie saoudite a enhardi, et qui semble tirer les ficelles de ces opérations qui déstabilisent la région et sa sécurité. Empêtré dans les débats autour de la réforme judiciaire, Israël va devoir surpasser d'importants clivages et unir ses forces pour mettre en déroute ses ennemis qui semblent plus déterminés que jamais.