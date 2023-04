L'Iran laisse-t-il entendre qu'il est prêt à une confrontation avec Israël ?

"Israël vit ses pires jours depuis 1948 grâce aux équations de la résistance. Il est en feu à l'intérieur et à l'extérieur"

Vendredi 14 avril, l'Iran célébrera la journée Al-Qods. Cette journée, qui a lieu chaque année le dernier vendredi du Ramadan, vise à exprimer l'opposition générale au sionisme et au "contrôle d'Israël sur Jérusalem". Sont prévus, généralement, des manifestations et des rassemblements de rue en Iran, dans d'autres pays arabes et musulmans mais aussi au sein de la population arabe israélienne. Mais la manifestation de cette année sera-t-elle différente ? Ces derniers jours, les signes indiquant que l'Iran est prêt à la guerre avec Israël se sont bel et bien accumulés.

Samedi dernier, les forces militaires iraniennes ont annoncé qu'elles étaient en état d'alerte maximale. Le lendemain, la marine des Gardiens de la révolution a effectué des exercices inhabituels dans le détroit d'Ormuz ; selon la presse iranienne, il s'agit de montrer sa solidarité avec le peuple palestinien. Le New York Times a même rapporté que les Gardiens de la révolution étaient prêts à attaquer tout navire dans le golfe Persique qui porterait le drapeau israélien ou appartiendrait à des Israéliens.

Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré : "Les pays islamiques sont les premiers responsables de la question palestinienne. L'existence du régime sioniste est une menace pour la stabilité et la sécurité de la région. Le peuple palestinien est à l'avant-garde de la lutte contre un régime qui répandra la terreur dans tous les pays de la région."

AFP Téhéran

"En insultant les lieux saints des musulmans, en particulier la mosquée Al-Aqsa, le régime sioniste a démontré qu'il ne reculera devant aucune occasion de poursuivre ses activités criminelles contre la nation palestinienne et les pays voisins. Heureusement, nous assistons au réveil de la nation islamique. Nous sommes certains qu'à l'occasion de la Journée Al-Qods, nous assisterons à l'émeute des pays musulmans et de tous les pays libres du monde en soutien à la nation palestinienne opprimée et aux droits des Palestiniens", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient quelques jours après la publication de la conversation entre le président iranien Ebrahim Raisi et le président syrien Bashar al-Assad, dans laquelle Raisi a déclaré : "Les crimes d'Israël sont un signe de la faiblesse du régime et une preuve de l'avenir brillant et prometteur du front de la résistance."

Le même jour, Nabil Kavek, membre du conseil central du Hezbollah, a annoncé qu'"Israël vit ses pires jours depuis 1948 grâce aux équations de la résistance. Il est en feu à l'intérieur et à l'extérieur". Il a également déclaré que le Hezbollah est à l'avant-garde de l'aide aux Palestiniens et à la résistance palestinienne, et qu'il continuera à le faire sans hésitation.

Le cheikh Kamal Khatib, chef de la faction nord du mouvement islamique en Israël, a également tweeté cette semaine en citant un verset du Coran sur la bataille de Badr contre les infidèles. M. Khatib a expliqué que, lors de cette bataille, les musulmans étaient peu nombreux, faibles et forts, mais qu'ils l'avaient emporté parce que le ramadan est un mois de victoires et de confiance dans le fait que le salut arrivera bientôt. Les talibans d'Afghanistan ne sont pas en reste. Lundi, l'organisation a publié un message de soutien aux Palestiniens, déclarant que si les pays de la région le permettent, l'organisation enverra certains de ses meilleurs combattants se battre sur le sol israélien.

Nombre de ces déclarations et leur extrémisme peuvent être attribués aux émeutes sur le mont du Temple et à l'expression de la solidarité avec les factions palestiniennes impliquées dans les émeutes.

Ronaldo SCHEMIDT / AFP Les forces de sécurité israéliennes montent la garde alors que les fidèles musulmans se dirigent vers le mont du Temple

Pourtant, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré dimanche à Beyrouth une délégation du Hamas dirigée par Ismail Haniyeh et son adjoint Saleh al-Aaruri. Selon les rapports, les parties ont discuté "des développements importants dans l'arène palestinienne, des événements à la mosquée d'Al-Aqsa et de la résistance en Cisjordanie et dans la bande de Gaza".

Les déclarations de Nasrallah indiquent également une escalade, affirmant que "les Israéliens se mangent de l'intérieur et ne savent pas d'où vient la recette". En outre, il a déclaré que l'État d'Israël ne pourrait pas célébrer le 80e anniversaire de son indépendance dans cinq ans.

Parallèlement à la réunion de Beyrouth, Ismail Ka'ani, commandant de la Force Quds du Corps des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI), est arrivé dans la nuit du 10 avril pour des réunions inhabituelles en Syrie, apparemment avec des représentants de l'armée syrienne, des représentants du Hezbollah et peut-être même des représentants du Hamas. Ces réunions se déroulent souvent dans des conditions de tension militaire extrême, afin d'éviter que les services de renseignement n'en découvrent l'existence et la planification.

En outre, la quatrième division de l'armée syrienne, dirigée par le frère du président Assad, apporte des renforts militaires et des armes dans la région sud de la Syrie, à la frontière avec Israël. Cela peut être lié à l'activité de l'armée de l'air israélienne dans la région au cours des dernières semaines, mais même dans ce cas-là, le calendrier soulève des questions.

Dans une autre tentative de mobiliser le monde arabe en faveur de ses objectifs, le président iranien s'est entretenu ces derniers jours avec son homologue algérien et lui a dit : "Nous insistons sur la nécessité de créer un environnement propice à la paix et à la stabilité dans le monde arabe : nous insistons sur la nécessité de créer un front uni des pays islamiques contre l'entité sioniste ; la coopération des pays islamiques et la formation d'un front uni contre l'entité conquérante sont plus urgentes que jamais."

La question de l'urgence du président iranien est incontestablement troublante. Le président algérien a répondu qu'il espérait "pouvoir libérer le peuple palestinien de l'oppression sioniste".

L'Iran a récemment gagné en puissance, notamment en raison de l'aide à la sécurité qu'il apporte à la Russie et des accords stratégiques qu'il a conclus avec la Russie et la Chine, et même des informations qui ont "fuité" d'Iran et qui indiquent qu'il dispose déjà d'une certaine quantité d'uranium enrichi à un niveau militaire. En d'autres termes, il est possible que l'Iran dispose déjà d'une capacité nucléaire militaire complète (en faibles quantités).

Ces derniers jours, un brouillage à grande échelle du GPS a été détecté en direction de la Russie dans l'ensemble du bassin oriental de la mer Méditerranée. Le brouillage du GPS provient apparemment de navires de guerre russes ou d'autres navires exploités par la Russie. Toutefois, un tel volume de brouillage n'a pas été enregistré ces dernières années. Les raisons du brouillage du GPS n'ont pas encore été élucidées.

Dans une autre direction, la Chine a récemment commencé à renforcer sa position militaire vis-à-vis de Taïwan. Tout d'abord, la Chine a récemment annoncé que ses garde-côtes et sa marine étaient autorisés à effectuer une inspection de sécurité et à arrêter tout navire, militaire ou civil, naviguant dans le détroit de Taïwan. Cette déclaration, incompatible avec les lois sur la liberté de navigation maritime, permet effectivement à la Chine d'imposer un blocus naval à Taïwan.

Le 10 avril, la Chine a entamé un exercice militaire combiné de grande envergure qui a duré trois jours, au cours duquel des centaines d'avions de chasse ont simulé l'attaque de cibles à Taïwan en utilisant plus de 80 navires chinois, ainsi qu'un porte-avions et des batteries de missiles, qui ont également été déployés dans les eaux territoriales de Taïwan.

GREG BAKER / AFP Des bateaux dans le détroit de Taïwan, en Chine, vendredi 7 avril 2023

Toutes les actions chinoises détournent l'attention des États-Unis et de l'OTAN de la région méditerranéenne. Cela permettra aux forces de l'axe iranien (Hezbollah, Hamas, Syrie, milices chiites en Irak et Houthis au Yémen) d'opérer dans la région avec une implication américaine limitée, ce qui pourrait aider Israël au cours d'une campagne de cette ampleur.

Il convient de noter que la semaine dernière, les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient envoyé un sous-marin transportant des missiles nucléaires en Méditerranée pour surveiller les mouvements de la Russie. Les Etats-Unis ont-ils des informations sur les intentions iraniennes ?

Avec le soutien de la Chine et de la Russie, un éventuel armement nucléaire, un nombre incroyable d'armes, le fait que l'Europe et les États-Unis sont plus préoccupés par ce qui se passe en Ukraine et dans la mer de Chine méridionale, ainsi que par la crise sociale et la profonde division en Israël, tout cela, combiné à la sainteté du Ramadan, encourage apparemment l'Axe iranien à être excessivement motivé.

Il est possible qu'ils réalisent que le moment est venu d'attaquer Israël lorsqu'il est le plus faible. Supposons qu'une attaque combinée de l'axe iranien soit effectivement lancée. Elle commencera probablement par des cyber-attaques (ces derniers jours, des cyber-attaques ont été menées contre des cibles israéliennes), ainsi que par des barrages de missiles, de roquettes et de drones provenant de toutes les directions (Yémen, Gaza, Syrie et Liban).

L'objectif est de créer le chaos, d'endommager le front intérieur israélien et de gaspiller l'inventaire israélien d'intercepteurs du Dôme de fer. L'étape suivante comprendrait déjà une attaque terrestre avec le parapluie des systèmes de défense aérienne des forces de l'axe iranien, que Tsahal devra affronter depuis l'air et la mer.

Enfin, j'espère que cette évaluation ne restera que des écrits, une mauvaise interprétation des signes accumulés au cours de ces jours et une vision pessimiste de l'état des choses dans la région de la Méditerranée orientale.

Eyal Pinko a travaillé pendant 30 ans dans les services de sécurité israéliens. Après avoir pris sa retraite, il a été journaliste, conférencier et président de l'Institut international de recherche sur les migrations et la sécurité.