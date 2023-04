Le modèle de Bakou, par Michaël Darmon

Les autorités de Bakou veulent assumer la singularité du pays dans une région en mutation. Choses vues.

"Allez dans la rue à Bakou et demandez à des personnes : Qui sont les alliés de l’Azerbaïdjan ? Ils vous répondront : la Turquie, le Pakistan et Israël". En écoutant cette énumération – qui est plus qu’une boutade – , dans la bouche de Mubariz Gurnali, le directeur du Comité national pour les associations religieuses de la République d’Azerbaïdjan, on prend conscience d’un monde en pleine mutation.

Situé à quelques encablures de la promenade de Bakou au bord de la mer Caspienne, le bâtiment officiel fait fructifier une matrice méconnue de la société azerbaidjanaise : la séparation entre les religions et l’Etat. Pour reprendre la formulation de l’hôte d’i24NEWS, si l’on se risquait à un sondage express dans les rues de Paris ou Tel-Aviv sur le modèle de ce pays, le résultat serait incertain. Peu savent que ce pays se définit comme une République de culture chiite, qui a séparé la religion de l’Etat.

Israeli Foreigh office Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le président du Turkménistan Sardar Berdimuhamedov à Ashgaba

En clair, l’islam chiite, pour être la religion la plus pratiquée dans le pays, n’est pas pour autant la religion officielle. Pas moins de sept communautés juives, dont une appelée "les Juifs des montagnes", sont recensées dans le pays. Des chrétiens sont présents, peu nombreux mais sereins. Les bâtiments religieux, mosquées, synagogues et églises, sont édifiés ou restaurés avec des dotations publiques public gérées par les collectivités locales. La république n’a pas de religion et ne s’en mêle pas, elle se concentre sur les politiques publiques et l’état civil.

Voilà un dispositif qui pourrait inspirer le nouvel allié israélien, empêtré dans une fronde contre les projets des fondamentalistes actuellement au gouvernement en Israël. Quand on connaît ses racines, point besoin de diriger les bureaux de l’état civil. Tel est le modèle de Bakou.

Le système français, pris depuis des décennies au piège d’une relation névrotique avec l’islam, pourrait également trouver une source d’inspiration. Et de confiance. L’islam accepte une organisation étatique qui ne reconnaît pas la charia. Disons-le : dans cette région du Caucase du Sud, il n’y a pas que le problème de la dispute au sujet du contrôle du Haut Karababh qui attire l’attention. Sans minimiser les drames et les pertes en vies humaines causées par le conflit, si l’on décentre le regard, l’examen de l’organisation d’un pays frontalier, à la fois avec le régime des mollahs iraniens et du royaume islamo-nationaliste turc a de quoi étonner.

L’étanchéité de l’ancienne république soviétique devenue indépendante interpelle. "En Iran, le régime chiite est devenu une idéologie d’Etat. Depuis la révolution de 1979, il y a eu maintes tentatives d’exporter la révolution islamique chez nous. Les Iraniens tentent de nous faire passer pour un état chiite, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes une république laïque", insiste Mubariz Gurbanli.

En ces premiers jours du Ramadan, les rues de Bakou, une ville où se mêlent des paysages qui rappellent selon les quartiers Doha, Tel Aviv ou Rome, n’ont pas changé de physionomie. Les femmes n’ont pas la tête couverte, les restaurants sont ouverts et la mode occidentale est largement exposée dans les vitrines. L’Azerbaïdjan a décidé de s’inscrire dans le grand mouvement d’émancipation des puissances régionales auquel on assiste ces temps-ci. La guerre russo-ukrainienne, placée sous l’égide du grand affrontement sino-américain, change la donne. Les routes de l’énergie redessinent une nouvelle carte géopolitique.

C’est dans ce contexte que l’Azerbaïdjan a décidé de nouer des relations diplomatiques et stratégiques avec Israël. Les échanges d’ambassadeurs ont eu lieu fin février 2013, et le 18 avril, Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères d’Israël, s’est rendu à Bakou pour une visite qualifiée de "très importante" afin d’évoquer avec les autorités de l’Azerbaïdjan des questions économiques, la sécurité régionale et les liens entre les deux pays en matière de sécurité.

Pour Israël, la position géographique de l’Azerbaïdjan représente un balcon avec vue plongeante sur l’Iran. Il n’a d’ailleurs pas échappé aux analystes israéliens que Téhéran a l’intention d’exploiter l’escalade arméno-azerbaidjanaise comme une réponse au partenariat diplomatique et sécuritaire en train de se nouer entre Israël et l’Azerbaïdjan.

Le conflit régional qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie est aussi une bataille de drones. Israéliens du côté azerbaidjanais, c’est connu. Ce qui l’est moins est l’utilisation de drones de fabrication iranienne par l’Arménie. Officiellement, "l’Iran ne soutient pas l’Arménie", comme l’a affirmé avec fermeté l’ambassadrice d’Arménie en France, Hasmik Tolmajian, lors d’une rencontre avec la presse diplomatique à Paris début avril 2023. Sur le terrain, pourtant, la réalité semble différente. Les canaux de communication des Gardiens de la Révolution iranienne profèrent des menaces de mort contre le président d’Azerbaïdjan, IIham Alliev, et agitent la perspective d’un conflit régional en mettant en cause les intentions de Bakou - accusée d’être la marionnette d’Israël - hostiles à l’Arménie.

Ces enjeux géopolitiques et sécuritaires ne gênent pas la puissance du discours tenu par les représentants de l’Arménie à l’international et singulièrement en France. "La volonté de l’Azerbaïdjan est de poursuivre un génocide à bas bruit et d’effacer l’Arménie de la carte du monde, en commençant par le Haut Karabagh", posent d’emblée les diplomates arméniens. Là encore, les réalités semblent différentes puisque des discussions directes au plus haut niveau afin d’arriver à un accord de paix dans cette région existent.

Le gouvernement arménien se montre souvent plus enclin au pragmatisme que la diaspora arménienne. Pour Erevan, il est important d’entretenir la flamme du discours émotionnel. Et de profiter de l’avantage sur le terrain du soft power face aux autorités azerbaïdjanaises qui prennent conscience de leur déficit en la matière après des années d’immobilisme. "C’est vrai que nous ne nous présentons pas comme des victimes et cela rend d’emblée notre discours plus difficile à entendre", reconnaît Fuad Muradov, un diplomate formé aux codes européens, proche de la présidence et qui chapeaute depuis Bakou les actions pour la diaspora azerbaidjanaise.

C’est le paradoxe de Bakou : la fierté vis-à-vis du roman national nourrit la timidité du narratif. La pays connaît la croissance, échappe au fondamentalisme, garantit la tolérance religieuse mais a du mal à le faire savoir. Mezzo voce, l’écosystème reconnaît volontiers la performance du discours arménien, audible dans les médias occidentaux, louent cette capacité d’entregent et cherche avec une forme d’obsession les raisons de cette supériorité narrative : la propension des médias à soutenir les victimes, la culture politique plus marquée à gauche des sphères intellectuelles et artistiques, la parfaite intégration des Arméniens aux communautés nationales française et américaine, la défense implicite ou explicite de l’héritage des chrétiens d’Orient.

Les crispations sont aussi d’ordre politique. Bakou considère que Paris a "choisi son camp en se plaçant du côté de l’Arménie", a pointé sans langue de bois Leyla Abdullayeva, ambassadrice d’Azerbaïdjan récemment nommée à Paris, sur i24NEWS. Le président Macron n’est pas considéré par Bakou comme un interlocuteur crédible, ils lui préfèrent le Secrétaire d’Etat d’Antony Blinken qui a pu réunir les deux dirigeants à Munich. Un malaise que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, devrait s’efforcer de dissiper lors d’une visite prochaine à Bakou avant de se rendre en Arménie. Des discussions discrètes ont également eu lieu à Paris en ce sens. "Adopter la neutralité revient à être du côté de l’oppresseur. Heureusement que la France n’est pas neutre", répliquent les officiels arméniens.

Loin de ces tensions, dans les rues de Bakou, on s’active à transformer les artères de la capitale en piste de Formule 1 pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan prévu le 30 avril. Les sponsors et les VIP affluent. Les virages vont se négocier au millimètre et pied sur l’accélérateur. Certains dirigeants observeront cette conduite des bolides comme une leçon à tirer pour faire passer le modèle de Bakou à la vitesse supérieure.