Quand la finance éthique déterre des “cold case” de propos racistes

Si l’on devait établir une nomenclature des changements de modèles vécus en ce début de nouveau siècle, un sigle, a priori mystérieux, comme le sont souvent les sigles, figurerait en bonne place : SFDR, pour Sustainaible Finance Disclosure Regulation (régulation pour une finance durable). Il s’agit d’une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe et dans le reste du monde. L’équivalent pour ce secteur des engagements RSE (Responsabilité sociale et environnementale) pour les entreprises.

Dans les deux cas, des exigences de transparence sur “les incidences négatives en matière de durabilité” incombent aux dirigeants et actionnaires de ces structures. Dans le monde de l’économie réelle, c’est-à-dire les PME, les effets de cette démarche sont déjà largement identifiés. Les entreprises ont pour la plupart intégré ces normes : elles déterminent, non seulement leur potentiel à obtenir des contrats, mais influencent leur capacité à attirer des collaborateurs sensibles aux valeurs liées au respect de l’environnement écologique, humain et social. Au point que les dirigeants d’entreprises se sont habitués - d’aucuns disent résignés- à passer des entretiens d’embauche inversés : les candidats testent les patrons et mènent l’entretien sur un pied d’égalité. La nouvelle génération active choisit l’univers dans lequel évolue l’entreprise et examine sa charte de valeurs.

Le monde de la finance, réputé opaque et uniquement guidé par les gains de rentabilité et de profits, se met au diapason. La régulation sous la houlette de la SFDR est entrée en vigueur en mars 2021, au sortir des grands confinements de la pandémie du Covid 19. Un signal à ultrasons, uniquement perceptible par les habitants de la “planète finance”, annonçant un monde nouveau envoyé par l’UE.

Depuis, les grandes institutions financières dépensent une énergie importante dans le pilotage de ce changement de cap, obligatoire. La prise de conscience d’une planète en danger ne passe pas uniquement par la protection de la biodiversité, mais également par une profonde modification des comportements dans tous les registres de l’activité humaine. A rebours des discours pessimistes sur la surdité du “ système” financier face à ces enjeux, une exploration dans le maquis de ces normes s’avère instructif.

Ainsi, un guide de la SFDR adressé aux investisseurs, et édité de la banque JP Morgan, se propose d’éclairer les acteurs du monde de la finance sur ces enjeux stratégiques. Les dispositions réglementaires SFDR de l’Union européenne imposent la pratique d’une transparence quant “aux caractéristiques environnementales et sociales et de durabilité des marchés financiers”. Autrement dit, les investisseurs doivent porter leurs valeurs éthiques en bandoulière. Et faire le ménage chez eux. Ce qui amène quelques surprises.

Ainsi, un fonds franco-luxembourgeois, SGH CAPITAL, dirigé par l’homme d’affaires Alexandre Azoulay, a décidé de révoquer un de ses actionnaires importants, Xavier Del Marmol, dans le cadre de la mise aux normes de la finance éthique. Il a été mis au ban de la société suite à des messages à caractère homophobes et antisémites. Il est vrai que l’intéressé est “cash”. Dans un SMS adressé un administrateur du fonds du 23 février 2018, Del Marmol recommande: « Arrêtons de perdre notre temps avec tous ces miteux arabes. Concentrons-nous sur nos gènes (sic) et trouvons des investisseurs que nous méritons”.

Le 15 mai 2018, lors d’un autre échange, le propos est tout aussi nauséabond avec pour cible, cette fois, un avocat: “Comment ce grand avocat du bien impliqué (sic) dans ce monde d’investisseurs juifs n’a jamais réussi à nous amener un Kopek. Nouvelle question mais tellement réelle et réaliste”. En 2020, Xavier del Marmol, financier connu sur la place, membre du Yacht club de Gstaad et du club des leaders de Genève, a été révoqué pour ses propos. Les faits datent de 2018 et sont prescrits. Ils ne peuvent par conséquent pas faire l’objet d’une procédure judiciaire.

En revanche, la sanction disciplinaire n’a pas tardé. De son côté, le président du fonds qui souhaite se mettre en conformité avec la régulation de transparence a procédé à une “décompilation” des propos de l’actionnaire limogé et assume publiquement sa décision dans un tweet posté le 29 avril 2023 : “On me demande pourquoi nous avons exclu puis révoqué M. Marmol de notre gouvernance. @SGHCAPITAL. Zéro tolérance pour les insultes et propos antisémites. Not our values…” affirme Alexandre Azoulai. Xavier Del Marmol a contesté cette révocation et poursuivi le fonds SGH en 2020, mais ses demandes ont été déboutées.

On le voit, dans les eaux profondes de la finance, les normes pour la transparence et l’investissement durable font remonter à la surface des “cold case” inattendus. Une marque supplémentaire d’un monde nouveau.