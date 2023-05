Opération "Bouclier et flèche" à Gaza… premières conclusions à chaud

L'opération "Bouclier et Flèche" est venue prouver que Benjamin Netanyahou était capable de retrouver ses bons vieux réflexes de "Monsieur sécurité"

L'opération "Bouclier et Flèche" n'est pas encore terminée. Mais, en dépit de l'impact meurtrier d'un missile à Rehovot, elle peut être considérée comme un succès militaire pour l'armée israélienne, pour le Shin Bet, mais aussi pour un Benjamin Netanyahou qui, après cinq mois de passage à vide, semble retrouver certains des réflexes qui, dans le passé, ont forgé sa popularité.

Voici, à chaud donc, les premières conclusions que l'on peut tirer de ce nouveau round de confrontation entre Israël et le Jihad Islamique à Gaza :

1. Restauration de la force de dissuasion de Tsahal

A l'annonce de la mort en prison de Hader Adnan, le gréviste de la faim du Jihad Islamique, la semaine dernière, la réaction d'Israël avait été timorée. Ce qui avait provoqué la colère de l'aile droite radicale du gouvernement Netanyahou. L'opération "Bouclier et Flèche" est venue prouver que Benjamin Netanyahou était capable de retrouver les bons vieux réflexes qui avaient fait de lui dans le passé « Mr Sécurité ». Face au Jihad Islamique, il a joué la carte de la surprise et donc de l'efficacité. Avec le concours très actif du Shin Bet, de Tsahal, et de technologies époustouflantes, le Premier ministre a établi une nouvelle équation face au terrorisme palestinien : "C'est Israël qui décide quand il frappe. Plus les terroristes". Et pour appuyer cette équation, il a avancé son "arme fatale" : les éliminations ciblées. Celle des trois leaders du Jihad Islamique, dans la nuit de lundi à mardi, a totalement pris de cours la direction du mouvement terroriste pro-iranien. Et celle d'Ali Rali et de son second, jeudi, a confirmé les étonnantes capacités de renseignements et de frappes chirurgicales dont Israël disposait. "Nous savons où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous cacher. Nous vous poursuivrons", a dit Netanyahou lors de son point presse mercredi soir. Le Shin Bet et Tsahal ont confirmé. Ces performances restaurent la force de dissuasion israélienne, durement mise à l'épreuve ces derniers mois par la répétition des attentats terroristes. Certes, le Jihad Islamique n'est pas la menace la plus sérieuse pour Israël. Mais il est le bras avancé de l'Iran à Gaza. Ainsi, le message dissuasif lancé par Israël est destiné aussi aux Iraniens et à leurs proxys comme le Hezbollah ou les milices déployées près de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Leur retenue, après leur agitation durant la fête de Pessah, semble prouver que Téhéran ne cherche pas, pour l'instant, de grande confrontation, directe ou non, avec Israël.

Toutefois, Benjamin Netanyahou devra prendre soin de ne pas prolonger l'opération « Bouclier et Flèche » dans le temps car il pourrait alors s'enliser et ne plus savoir comment se sortir d'une constellation qui était pourtant à son avantage. Personne n'a oublié qu'en 2014, le Premier ministre avait souffert de ce symptôme et l'opération nommé « Bordure protectrice » avait duré… 50 jours !

2. Le Hamas en stand by

Lors de leurs consultations, Netanyahou et les responsables sécuritaires sont très vite parvenus à la conclusion qu'il était dans l'intérêt d'Israël que le Hamas ne participe pas à ce round de confrontation. Officiellement, le mouvement terroriste a soutenu le Djihad, mais officieusement il est resté sur la touche parce qu'il a compris que, dans la conjoncture actuelle, prêter main forte au Jihad ne servait pas ses intérêts et risquait au contraire de lui être fatal.

Le Hamas de Yahya Sinwar est un mouvement plus pragmatique, qui a réussi à calmer la vindicte populaire de 2019 (manifestations contre la hausse du coût de la vie), en obtenant, du gouvernement Lapid-Bennett-Gantz près de 20 000 permis de travail en Israël. Coopérer militairement avec le Jihad risquerait, pour le leader du Hamas à Gaza, d'hypothéquer cette stabilité et de précipiter son mouvement dans une spirale de violence qu'il ne souhaite pas… pour l'instant. Cette passivité du Hamas prouve aussi que la force de dissuasion israélienne fonctionne encore.

3. Les impacts politiques favorables de l'opération sur Benjamin Netanyahou

Outre la restauration de la force de dissuasion, et le retour de Mr Sécurité sur le devant de la scène, l'opération « Bouclier et Flèche » offre à Netanyahou l'opportunité de mettre de l'ordre dans sa coalition gouvernementale et de redorer son leadership politique. Elle lui permet, d'abord, de renvoyer Itamar Ben Gvir à sa place. La semaine dernière, le leader de Force juive et ministre de la Sécurité nationale avait boycotté le Conseil des Ministres, et son parti avait gelé sa participation aux votes à la Knesset pour protester contre la "politique sécuritaire laxiste" du gouvernement. L'opération israélienne a prouvé à Ben Gvir qu'il s'était trompé, et que son impulsivité lui jouait de mauvais tours. De facto, Ben Gvir s'est retrouvé tout penaud en apprenant l'élimination des trois chefs du Jihad et il s'est aligné sur la politique du Premier ministre. Espérons que cela lui servira de leçon. Mais ce n'est pas certain. Second point : l’opération militaire a permis d'introduire un peu de cohésion dans la coalition. Elle a suspendu, pour quelques jours, les revendications des orthodoxes. Elle a fait taire les exigences des autres formations et elle a neutralisé les poches de résistance à Netanyahou au sein même du Likoud. Ce qui permet au Premier ministre d'envisager plus sereinement les votes sur le Budget de l'Etat dans 10 jours.

Mais l'acquis le plus inattendu et le plus impressionnant de ces derniers jours est certainement la lune de miel renouvelée entre Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Galant ! Au cours des points de presse sécuritaires qu'ils ont donnés, les deux hommes, qui ont passé de longues heures ensemble, se sont mutuellement couverts d'éloges. Qui l’aurait dit, le 26 mars dernier, quand Netanyahou avait limogé Galant pour insubordination !? A ce rapprochement une explication possible : Netanyahou pourrait invoquer la situation sécuritaire pour geler, à moyen terme au moins, la réforme judiciaire. Galant lui apporterait la caution de la Défense nationale en expliquant que les défis sécuritaires ne permettent pas le vote de la réforme. Ce serait une alliance Netanyahou-Galant au détriment de Yariv Levin…. A confirmer. Mais une chose est sûre, si cette estimation se confirme, cela ferait taire les opposants radicaux à la réforme qui accusent Netanyahou d'avoir déclenché l'opération uniquement pour faire oublier ses déboires autour de la réforme. Tout cela est de bonne augure pour le Premier ministre et devrait se refléter très vite dans les sondages.

4. Last but not least: la cohésion nationale n'est pas (encore) détruite

L'opération « Bouclier et Flèche » a prouvé que la société israélienne, si fracturée ces derniers mois autour de la réforme et du régime politique en Israël, savait toujours retrouver ses réflexes d'unité face à l'éternelle adversité palestinienne. Après la crise des réservistes et des pilotes de chasse, on pensait que quelque chose s'était brisé dans la cohésion nationale. Il est rassurant de constater qu'il n'en n'est rien. Mercredi et jeudi, des centaines de milliers d'Israéliens, pro ou anti-réforme, sont entrés ensemble dans les abris et les chambres blindées. Et ils en sont sortis ensemble. Et même si les manifestations anti-réformes reprennent, c'est en soi une véritable bonne nouvelle, porteuse d’espoir.