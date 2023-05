Quand la finance éthique déterre des “cold case”… (Suite)

Xavier Del Marmol conteste l'accusation d’antisémitisme et de racisme et avance une autre explication: un conflit important l’oppose au dirigeant de SGH

Les nouvelles normes de la finance durable n’adoucissent pas les mœurs. Une précédente chronique signée ici-même et consacrée aux effets inattendus de la réglementation visant à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe et dans le reste du monde (SFDR, pour Sustainaible Finance Disclosure Regulation- Regulation pour une finance durable), a mis en exergue - pour illustrer le propos - la démarche de l’homme d’affaires Alexandre Azoulay.

Le dirigeant de ce fonds d’investissements franco-luxembourgeois, SGH, avait décidé de révoquer l’un de ses administrateurs, Xavier Del Marmol, lui reprochant des propos antisémites, homophobes et racistes tenus lors d’échanges de messages avec d’autres membres du fonds d’investissements. Une attitude publiquement assumée pour des faits - prescrits - remontant à 2018, et s’inscrivant, selon SGH, dans la ligne d’une revue stratégique afin de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires SFDR de l’Union européenne imposant la pratique d’une transparence quant “aux caractéristiques environnementales et sociales et de durabilité des marchés financiers”.

Alexandre Azoulay, dans un tweet du 29 avril 2023, a assumé sa démarche: “ On me demande pourquoi nous avons exclu puis révoqué M. Marmol de notre gouvernance. @SGHCAPITAL. Zero tolerance pour les insultes et propos antisémites. Not our values…” .

Xavier Del Marmol conteste, lui, cette accusation d’antisémitisme et de racisme portée par Alexandre Azoulay et avance une autre explication : un conflit important l’oppose au dirigeant de SGH, qu’il met en cause pour sa gouvernance.

Selon Me François Zimeray, l’avocat de Xavier de Marmol, le procès pour antisémitisme et de racisme à l’encontre de de M. Del Marmol s’inscrit dans ce contexte. Pour lui, il s'agit donc d'un prétexte. “Il est clair que Monsieur Azoulay a perdu la confiance de mes clients. Ils sont aujourd’hui inquiets pour l’avenir de leur investissement”. A ses yeux, c’est la seule raison qui motive l’attitude du dirigeant de SGH. À la veille d’une assemblée générale du fonds d’investissements au cours de laquelle il devait être révoqué, en avril 2020, Xavier de Marmol annonçait avoir déposé une plainte au pénal contre les dirigeants du fonds. Du côté de SGH, si on reconnaît l’existence d’un différend sur la gouvernance du fonds avec Xavier de Marmol, il n’est pas question pour autant de minimiser ou banaliser les propos tenus par l’intéressé. Bien au contraire. Le bureau de la Licra (la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) à Genève a été alerté et le fonds SGH a mandaté l’avocat Patrick Klugman pour mener une enquête afin de déterminer si des suites judiciaires sont envisageables après les propos tenus par Xavier de Marmol.