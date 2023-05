Réunification de Jérusalem : l’un des tournants identitaires d’Israël

Jérusalem, ce sont d’immenses pages d’histoire que se déroulent, devant nous, de la vieille ville au mont du Temple, qui focalise tant de passions

Depuis quelques années, la Journée de Jérusalem se décline en termes de divisions communautaires et de tensions sécuritaires. Depuis plus longtemps, on reproche à Jérusalem de se radicaliser religieusement et d’être l’une des villes les plus pauvres d’Israël.

C’est exact : il y a des tensions et des divisions à Jérusalem ; c’est vrai qu’il y a plus d’orthodoxes, d’Arabes, et plus de pauvreté dans la capitale d’Israël. Mais aujourd’hui, alors que Jérusalem célèbre le 56ème anniversaire de sa réunification, il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt, surtout lorsqu’il s’agit d’une "forêt" dont le peuple juif a rêvé pendant près de 2000 ans !

Car, même si elle a quelques défauts non négligeables à corriger, Jérusalem c’est avant tout l’histoire d’une passion et d’une fascination au quotidien : avec cette incroyable luminosité qui la fait rayonner et qui fait dire aux amoureux de la ville qu’elle est la "Lumière du Monde" ; avec son marché de Mahané Yéhouda qui éveille l’odorat et l’ouïe ; avec son quartier de Yémin Moché, le premier construit hors des murailles et son bastion ultra-orthodoxe de Méah Shéarim ; avec le mont Herzl, le Mémorial de Yad Vashem, le Musée d’Israël et son Dôme du Livre. Jérusalem, ce sont d’immenses pages d’histoire que se déroulent, devant nous, dans la Vieille Ville, dans la Cité de David, sur le Mont des Oliviers, et par-dessus tout, bien évidemment, devant le Mur Occidental, et près du mont du Temple qui focalise tant de passions.

Yonatan Sindel/Flash90 Jour de Jérusalem

Jérusalem, c’est aussi ses hôpitaux, théâtres au quotidien de la plus formidable coexistence pacifique entre médecins et patients juifs, arabes, et chrétiens. Ce sont ces populations si différentes qui s’imbriquent les unes aux autres et cohabitent dans un respect teinté de méfiance. Le célèbre dessinateur Michel Kishka, autre passionné qui est laïc et vit à Jérusalem depuis près de 50 ans, livre à ce propos un diagnostic inattendu : "Jérusalem est bien plus libérale que Tel-Aviv. A Tel-Aviv tout le monde se ressemble. Donc quel mérite à vivre ensemble ? Par contre, Jérusalem possède une multitude d’identités diverses qui, pourtant, parviennent généralement s’entendre !"

"Nous approchons du Kotel (du Mur) … Je touche les pierres du Kotel… Je ne suis pas religieux. Je ne l’ai jamais été mais je touche les pierres du Kotel !"

D’ailleurs, la célèbre marche des Drapeaux qui représente le point d’orgue des festivités de cette Journée de Jérusalem aurait pu, ou aurait dû, cette année, s’inspirer du grand débat d’idées qui secoue la société israélienne depuis plusieurs mois autour de la réforme judiciaire.

STRINGER, Thomas COEX (AFP/Archives) Un montage montrant à gauche des soldats israéliens priant devant le mur des Lamentations à Jérusalem, pendant la guerre des Six Jours, le 9 juin 1967, et des habitants priant au même endroit 50 ans plus tard

En effet, dans l’histoire d’Israël, le 7 juin 1967 est une date presqu’aussi cardinale que le 14 mai 1948, date de l’indépendance. Elle ne marque pas seulement la réunification de la capitale. Elle souligne également le tournant majeur que ces évènements vont enclencher dans la quête identitaire de l’État hébreu. La conquête du Mur Occidental, suivie, le lendemain, de la prise du Caveau des Patriarches à Hébron va provoquer une formidable onde de choc "messianique", y compris au sein de la population plus laïque, ou laïcisée, d’Israël.

"Le mari porte un drapeau et s’apprête à se rendre à la Marche de Jérusalem. Sa femme lui lance : "n’oublie pas de me ramener le drapeau pour la manifestation de samedi soir, à Kaplan !"

Personne n’a oublié le reportage émouvant du journaliste de la radio israélienne Rafael Amir qui accompagne, ce 7 juin 1967, les parachutistes du colonel Motta Gour et qui, les larmes aux yeux, relate : "Nous approchons du Kotel (du Mur) … Je touche les pierres du Kotel… Je ne suis pas religieux. Je ne l’ai jamais été mais je touche les pierres du Kotel !". Certes cette émotion spirituelle "épargnera" des leaders politiques tels que Moché Dayan qui, ce jour-là, refusera les clefs du mont du Temple que le gardien du Wakf musulman voulait lui remettre. Mais la dimension religieuse est aussi présente dans sa décision : "Je n’ai que faire de ce Vatican-là", dira le très laïc ministre de la Défense. D’ailleurs, le second coup de fouet "religieux" se produira après le traumatisme national provoqué par la guerre de Kippour, quatre années à peine avant l’accession de la droite nationaliste, et plus traditionnaliste, de Begin au pouvoir.

Voilà pourquoi les racines du débat actuel autour du questionnement : "Israël, État juif ou démocratique ?" sont directement liées au tournant historique et religieux que le pays a vécu le 7 juin 67. Et voilà aussi pourquoi c’est la mouvance sioniste-religieuse qui a porté les célébrations de la Journée de Jérusalem depuis plus d’un demi-siècle sans parvenir à mobiliser d’autres composantes de la réalité israélienne.

STRINGER / AFP Photo prise en juin 1967 dans la vieille ville de Jérusalem montrant le chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, le général Yitzhak Rabin (à droite) et le ministre israélien de la Défense Moshe Dayan (au centre) pendant la guerre des Six jours

D’ailleurs de manière assez inattendue, cette année, le drapeau bleu et blanc n’est plus le seul apanage de cette mouvance sioniste-religieuse qui défile dans les rues de Jérusalem. Il est, on le sait, également brandi depuis une vingtaine de semaines par les opposants à la réforme judiciaire qui protestent sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv.

En cette période de lourds clivages idéologiques, il eut peut-être été souhaitable de saisir ce dénominateur commun plus que symbolique pour rassembler ces deux publics et les pousser à plus de dialogue.

Dans un croquis publié ce jeudi, par le Yediot Aharonot, cela n’a pas échappé au caricaturiste israélien Guy Mourad. Il nous montre un couple israélien. Le mari porte un drapeau et s’apprête à se rendre à la Marche de Jérusalem. Sa femme lui lance : "n’oublie pas de me ramener le drapeau pour la manifestation de samedi soir, à Kaplan !"