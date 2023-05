Alors que l'Iran et ses mandataires menacent constamment Israël et l'Azerbaïdjan, les deux pays se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre

Après l'ouverture par l'Azerbaïdjan de sa nouvelle ambassade à Tel-Aviv, l'amitié azerbaïdjano-israélienne atteint de nouveaux sommets. Alors que l'Iran et ses mandataires menacent constamment Israël et l'Azerbaïdjan, les deux pays se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre, comprenant ainsi à quel point cette relation est d'une importance cruciale.

"L'Azerbaïdjan est un allié très important de l'État d'Israël. Il est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en raison de la solidité de son économie. Ensuite, en raison de sa situation stratégique. Et enfin, parce qu'il s'agit d'une nation chiite. Il défie l'affirmation du régime iranien selon laquelle l'islam chiite doit être l'ennemi d'Israël", explique Michael Oren, qui a été vice-ministre israélien et ambassadeur d'Israël aux États-Unis.

En effet, alors que l'Europe est confrontée à une crise énergétique due à la guerre en Ukraine qui coupe les approvisionnements en pétrole russe et aux sanctions internationales qui interdisent l'accès au pétrole iranien, l'Azerbaïdjan constitue une solution viable à la crise énergétique de l'Europe. L'Azerbaïdjan fournit déjà à l'État d'Israël 40 % de son approvisionnement en pétrole et le pays du Caucase aide de plus en plus d'autres pays qui connaissent des temps difficiles en raison de la crise énergétique.

Par ailleurs, l'Azerbaïdjan est également un pays dynamique, qui a accordé le droit de vote aux femmes avant même que les États-Unis ne le fassent, et qui traite la communauté juive avec dignité et respect.

"L'Azerbaïdjan respecte les droits des minorités. Par le passé, j'ai été envoyé en Azerbaïdjan en tant qu'observateur pour les élections municipales, qui se sont déroulées de manière très équitable. Je pense qu'il faut faire plus pour renforcer l'amitié entre Israël et l'Azerbaïdjan, y compris la coopération stratégique, la coopération en matière de renseignement, l'échange de touristes et l'échange d'étudiants entre les deux pays", a affirmé M. Oren.

Lors d'un événement marquant le 100e anniversaire d'Heydar Aliyev (ancien président de la République d'Azerbaïdjan) à l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan, l'ambassadeur azéri, Mukhtar Mammadov, a souligné la contribution du leader national azerbaïdjanais aux relations actuelles : "On dit que les temps difficiles appellent des leaders intelligents, courageux et visionnaires. On peut dire la même chose de Heydar Aliyev. Il a eu la chance de diriger l'Azerbaïdjan à deux reprises, pendant la période soviétique et en 1993. Au cours de ces deux périodes, notre pays était confronté à des temps difficiles mais il n'a pas eu peur de la situation à l'époque. Il a fait entendre sa voix et les gens l'ont soutenu".

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan, M. Mammadov a affirmé qu'il avait une vision pour l'avenir des relations entre l'Azerbaïdjan et Israël". Heydar Aliyev a reçu les premières lettres de créance de l'ambassadeur israélien à Bakou et s'est entretenu avec Shimon Peres, Yitzhak Rabin, et Benjamin Netanyahou. Il savait que les relations azerbaïdjano-juives étaient vieilles de plus de 2 000 ans. Il a vu des parallèles entre les deux pays et a cherché à développer ces liens".

"Aujourd'hui, à l'occasion de son centième anniversaire, nous avons ouvert une ambassade à Tel-Aviv, ce qui permettra de renforcer nos liens dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité, du tourisme, etc. De nombreux Israéliens apprécient de visiter l'Azerbaïdjan et nous en invitons d'autres à venir. Nous avons coopéré dans les domaines de l'énergie et du commerce pendant de nombreuses années. Les deux pays ont un potentiel qu'ils peuvent partager. Nous coopérons également dans le domaine de la médecine. Il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes sur la bonne voie pour aller de l'avant", a ajouté Mammadov.

Israeli Ministry of Foreign Affairs

Mammadov a également souligné qu'il voyait de nombreux parallèles entre les sociétés azerbaïdjanaise et israélienne, "ce que David Ben-Gourion a fait pour Israël avec la Déclaration d'indépendance et la renaissance du pays, Heydar Aliyev l'a également fait pour l'Azerbaïdjan. Heydar Aliyev a assisté à l'inauguration du 50e anniversaire de l'État d'Israël à Bakou". "Heydar Aliyev a réussi à construire un partenariat très fort avec Israël. L'Azerbaïdjan est aujourd'hui très fier de sa position au sein de la communauté internationale. Nous passons maintenant à la page suivante de notre amitié", a poursuivi l'ambassadeur.

Ambassade d'Israël en Azerbaïdjan Les ambassadeurs israéliens auprès des pays d'Eurasie et des Balkans réunis en Azerbaïdjan

"Aujourd'hui, 114 entreprises israéliennes apportent une contribution significative à l'économie azerbaïdjanaise. Les entreprises israéliennes construisent des fermes laitières, ce qui nous permet de bénéficier des dernières technologies. Les panneaux solaires et les éoliennes, ainsi que les systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte, sont largement utilisés dans les champs de blé que l'Azerbaïdjan cultive. L'Azerbaïdjan prévoit d'exporter du blé vers Israël d'ici 2025, avec l'aide des dernières technologies agricoles israéliennes", indique de son côté l'activiste azerbaïdjanais Rafael Nabizade.

"L'ouverture d'une ambassade n'est pas la fin du processus, mais simplement le début d'une nouvelle étape", a ajouté M. Nabizade, "une étape où nos relations ne sont pas seulement une amitié entre nos dirigeants et des partenariats au niveau stratégique, mais où nous allons voir de plus en plus de choses entre Israël et l'Azerbaïdjan dans les domaines du commerce, de la culture, de l'éducation, des échanges universitaires, du renseignement, de la cybernétique et de l'agriculture".

"Israël a accueilli 50 étudiants azerbaïdjanais pour une formation d'un an à l'Institut Arava, au cours de laquelle ils suivront des études pratiques et théoriques avant de revenir en Azerbaïdjan et d'apporter leurs connaissances au secteur agricole azerbaïdjanais. Cette année, nous allons envoyer le même nombre de personnes, peut-être même plus", a précisé M. Nabizade.

Selon lui, la coopération entre Israël et l'Azerbaïdjan s'est également développée dans le domaine médical : "Au cours des deux dernières années, nous avons vu arriver de nombreuses délégations d'hôpitaux et de cliniques d'Israël, car il existe un intérêt pour le développement de la coopération dans le domaine de la santé, et une partie de cette coopération est déjà en cours de développement".

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples de l'amitié florissante entre Israël et l'Azerbaïdjan. En effet, l'Azerbaïdjan est bien plus qu'une nation chiite frontalière de l'Iran, qui peut servir de yeux et d'oreilles d'Israël sur Téhéran. Il s'agit en fait d'une société multiculturelle dynamique, où l'antisémitisme est un concept étranger. Les Juifs vivent en Azerbaïdjan depuis l'Antiquité et jouent un rôle de premier plan dans la société azerbaïdjanaise.

C'est pourquoi l'amitié entre les deux pays est profonde, les Juifs d'Azerbaïdjan et les Juifs azerbaïdjanais d'Israël s'efforçant tous deux de renforcer l'amitié entre les deux pays. En outre, les deux pays partagent une histoire et un certain nombre d'intérêts communs qui vont bien au-delà de la coopération liée à la menace iranienne. En effet, les deux pays sont des sociétés laïques, tolérantes, dynamiques et multiculturelles, qui sont confrontées à la délégitimation de l'Occident.

Le chiffre d'affaires commercial d'Israël avec l'Azerbaïdjan au cours des deux premiers mois de 2023 s'est élevé à 334,1 millions de dollars, soit une augmentation de 26,36% par rapport à même période en 2022. Selon l'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, George Deek, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre les deux pays devrait doubler cette année.

Le mois dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est également rendu en Azerbaïdjan, preuve supplémentaire des liens croissants entre les deux pays depuis que l'Azerbaïdjan a ouvert son ambassade à Tel-Aviv.

Rachel Avraham est directrice générale du Dona Gracia Center for Diplomacy et journaliste en Israël. Elle est l'auteur de "Women and Jihad : Debating Palestinian Female Suicide Bombings in the American, Israeli and Arab Media".