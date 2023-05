D'une part, Netanyahou risque son propre avenir politique, d'autre part, les implications pourraient avoir des conséquences désastreuses

Si les membres de la coalition au pouvoir en Israël décident de ne pas renverser le gouvernement six mois après son élection, et si les négociations actuellement en cours pour parvenir à un compromis multipartite sur la réforme du système judiciaire israélien échouent, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aura jusqu'au 30 juillet pour résoudre l'un des plus grands dilemmes auxquels il ait jamais été confrontés au cours de ses 15 années de pouvoir : faire passer la réforme du système judiciaire ou ne pas la faire passer... Compromettre son propre avenir politique ou risquer un effet boule de neige désastreux.

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou pendant une conférence à Jérusalem (Haim Zach / GPO)

Ne pas adopter la réforme

Même si la décision de ne pas adopter le paquet de réformes du système judiciaire apaiserait la majorité des Israéliens, M. Netanyahou serait toujours confronté à des obstacles de la part de l'aile droite de sa coalition, et de membres de son propre parti, le Likoud, qui pourraient nuire au fonctionnement du gouvernement et même conduire à des élections.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et Benjamin Netanyahou, sont presque en permanence en conflit. Ce mois-ci encore, le parti Otzma Yehudit (Force juive) de M. Ben-Gvir a refusé de voter avec la coalition à deux reprises au Parlement. Ce refus pourrait être perçu comme un acte de dureté dans les négociations sur les allocations budgétaires de l'État, mais les tensions persistantes pourraient le persuader de se tourner vers sa base, de claquer la porte, et de dissoudre le gouvernement.

Benjamin Netanyahou a également un problème au sein de son propre parti, le Likoud. Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a décrit la réforme judiciaire proposée comme un projet qu'il souhaitait mettre en œuvre depuis 20 ans. Il a clairement indiqué qu'il ne resterait pas en fonction si au moins un élément de la proposition qu'il a introduite n'était pas adopté d'ici la fin du mois de juillet.

Erik Marmor/Flash90 Des Israéliens de droite participent à un rassemblement en faveur de la réforme judiciaire prévue par le gouvernement, à Tel Aviv, le 30 mars 2023.

M. Netanyahou a pris connaissance des derniers sondages et n'est pas intéressé par des élections, même si sa cote de popularité s'est quelque peu améliorée après une opération militaire réussie à Gaza. Cependant, même le meilleur résultat des sondages pour lui indique que sa coalition ne remportera que 58 sièges la prochaine fois, alors que 61 sièges est le minimum requis pour former une coalition.

Les sondages n'ont toutefois pas pris en compte deux éléments importants : Une union entre les deux partis de gauche, Meretz et le parti travailliste, et une fusion des partis arabes. Cette dernière possibilité est devenue plus réaliste depuis le départ à la retraite du leader de la Liste arabe unifiée, Ayman Odeh.

Si ces deux unions se concrétisent, la coalition actuelle de M. Netanyahou pourrait remporter 53 à 55 sièges lors des prochaines élections, dans le meilleur des cas. Ce qui sauve Netanyahou, jusqu'à présent, c'est que ses partenaires de coalition savent également lire les sondages, et que la logique commune veut qu'aucun d'entre eux ne se suicide politiquement en faisant tomber le gouvernement.

Adopter la réforme

Les conséquences de l'adoption de la réforme judiciaire sont une énigme, et les scénarios peuvent aller d'un énorme tsunami avec un certain nombre d'éléments variables qui pourraient déstabiliser le pays, à une petite vague qui passe au fur et à mesure que la majorité des Israéliens apprennent à vivre avec.

La réalité se situerait probablement quelque part entre les deux. Mais deux choses sont claires : le nombre de manifestants dans les rues augmentera à nouveau, après une baisse ces dernières semaines due à l'opposition et aux membres de la coalition qui négocient un compromis sur les réformes, à l'opération à Gaza et peut-être à la fatigue, après 20 semaines consécutives de manifestations. Malgré tout, jusqu'à 150 000 manifestants sont descendus dans les rues du pays le week-end dernier, ce qui reste un nombre très élevé par rapport aux manifestations qui ont eu lieu par le passé.

ODED BALILTY / AP

Et si la réforme est adoptée, les manifestations reprendront de plus belle. Une fois de plus, des centaines de milliers de personnes descendront dans la rue, avec des appels au refus d'obéir aux ordres de l'armée, et probablement aussi des grèves générales, le tout sans que personne ne sache vraiment quelle est la finalité de la situation. La situation s'arrêtera-t-elle au bout de quelques semaines ou s'envenimera-t-elle jusqu'à devenir incontrôlable ?

Le deuxième élément est d'ordre économique. Les agences de notation Moody's et S&P ont toutes deux annoncé qu'elles abaisseraient la note d'Israël si la réforme était adoptée. Entre-temps, M. Netanyahou leur a déjà promis qu'il n'adopterait pas la réforme dans la version où elle a été introduite. En outre, l'économiste en chef du ministère israélien des Finances a revu à la baisse les perspectives de croissance pour l'année prochaine, affirmant que l'adoption de la réforme pourrait entraîner une tendance à la baisse qui aggraverait encore la situation.

À cela s'ajoute la pression internationale des États-Unis et des pays européens, qui verront en Israël un "pays qui a perdu ses valeurs démocratiques", ce qui entraînera une détérioration des relations diplomatiques, économiques et militaires avec l'Occident.

Yonatan Sindel/Flash90

Que fera Netanyahou ? Nous ne le saurons probablement pas avant le dernier moment ; lorsqu'il s'agit de grandes décisions, le Premier ministre a tendance à attendre le dernier moment. Lorsque les joueurs font leurs derniers mouvements sur l'échiquier et que l'image se précise, il agit. Mais il existe aussi une troisième option. M. Netanyahou est connu pour être un "magicien de la politique" et peut-être sortira-t-il une fois de plus un lapin de son chapeau.

Peut-être élargira-t-il les accords d'Abraham et parviendra-t-il à un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite ? Ou bien convaincra-t-il sa coalition de rester un an de plus ? Il pourrait peut-être même parvenir à un accord dans le cadre de son propre procès en cours ? Réponse, selon toute vraisemblance, à la fin du mois de juillet...