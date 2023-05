Les positions internationales de Kılıçdaroğlu, l'adversaire d'Erdogan

Avant le second tour des élections présidentielles turques, zoom sur le positionnement de Kemal Kılıçdaroğlu en termes de politique internationale

Les conflits en Ukraine et en Syrie, la relation avec Israël ou encore le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN… Les dilemmes internationaux sont nombreux pour Ankara à la veille des élections. Alors que les sondages donnent Recep Tayyip Erdoğan vainqueur, son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, tente de convaincre. En particulier sur des questions internationales comme celle de la Syrie et des réfugiés syriens. Avant le second tour des élections présidentielles turques, zoom sur son positionnement en termes de politique internationale.

Adem ALTAN / AFP Erdogan et son opposant Kemal Kiliçdaroglu

Vers un refroidissement avec Israël ?

L'élection de Kemal Kılıçdaroğlu ne devrait pas faciliter les relations entre Israël et la Turquie. Pour le Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, expert de la Turquie à l'Université de Tel Aviv, un refroidissement de ces relations est à même à attendre. Plusieurs fois, sur les réseaux sociaux et dans la presse, le candidat a déclaré vouloir rouvrir l'épineux dossier "Mavi Marmara". En 2016, Israël avait payé 20 millions de dollars de compensation aux familles des victimes de l’incident durant lequel des soldats israéliens ont tué 9 citoyens turcs se rendant à Gaza, ce qui avait permis une reprise complète des relations entre Israël et la Turquie. Selon le Dr. Cohen Yanarocak, la réouverture de ce dossier serait source d’une nouvelle crise politique.

https://twitter.com/i/web/status/1541154831242612736 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus récemment, en avril, une femme turque a été mise en garde à vue par les forces de sécurité israéliennes. Après l’incident, le candidat à la présidentielle a déclaré sur Twitter qu’il apprendrait aux Israéliens à respecter les citoyens turcs. Pour le Dr. Cohen Yanarocak, c’est un tweet populiste et une autre référence à la réouverture du dossier Mavi Marmara.

Handout / Republican People's Party (CHP) Press Service / AFP

Néanmoins, des proches conseillers de Kilicdaroglu sont ouvertement pro-Israël. C’est par exemple le cas de Namik Tan, ancien ambassadeur en Israël et aux Etats-Unis. Pour le Dr. Cohen Yanarocak, si Namik Tan venait à devenir ministre turc des affaires étrangères, il y aurait de quoi être très optimiste pour les relations bilatérales.

Une fausse bonne nouvelle pour l’OTAN ?

Kemal Kilicdaroglu donne l’impression qu’il tient une ligne pro-occidentale laïque plus alignée sur les positions de l’OTAN. Néanmoins, rien n’indique qu’il sera à même de mener une politique différente d’Erdogan, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. La Turquie doit 15 milliards de dollars à la Russie et son économie dépend fortement des touristes russes. Pour le Dr. Cohen Yanacorak: “Kilicdaroglu se comporte un peu comme un adolescent, il tweet ouvertement des critiques à l'encontre du gouvernement russe l'accusant de possibles ingérences lors de l'élection, alors que s’il est élu, il aura besoin de leur gaz pour l'électricité du pays.” Mais, au-delà de ces déclarations, l’opposition turque ne préconise pas de changements majeurs face à la Russie. D'après le Dr. Bayram Balci, chercheur à Science-Po CERI, la position de Kemal Kilicdaroglu est : “Que la Turquie ne prenne pas de position claire et nette, qu’elle reste médiatrice, arbitre et qu’elle facilite les négociations entre Russes et Ukrainiens.” En d’autres termes, malgré son image plus proche de l’occident, l’opposant à Erdogan n’aurait pas les moyens de mener une politique étrangère différente.

Un rapprochement Syrie - Turquie ?

Une des questions au cœur de l'élection concerne les 10 millions de réfugiés syriens dans le pays. Pour résoudre cette crise, Kemal Kilicdaroglu préconise une réconciliation avec Bachar Al Assad. Mais cela aurait un prix: “Beaucoup de cellules terroristes dormantes sont composées d’opposants syriens à Bachar Al Assad. Un rapprochement avec la Syrie affaiblirait donc la sécurité interne de la Turquie”, affirme le Dr. Cohen Yanarocak. Du côté du Dr. Bayram Balci, c’est la faisabilité d’un tel projet qui est mise en question: “La Turquie devrait se retirer des zones de Syrie militairement. Mais si Kilicdaroglu fait ça, il perd toute sa force de dissuasion.” Ainsi, même si Kemal Kilicdaroglu fait de la question des réfugiés syriens le cœur de sa campagne, rien n'indique qu’il ait la possibilité, à moyen terme, de la résoudre.