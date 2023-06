"Lorsqu'Israël a frappé des centrales nucléaires et des endroits stratégiques hors de ses frontières, il s'agissait d'opérations chirurgicales"

Alors qu'un haut responsable diplomatique iranien s'est entretenu lundi, à Abou Dhabi, avec des représentants européens sur des dossiers stratégiques, dont le programme nucléaire iranien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé à son plus fidèle allié, les Etats-Unis, qu'"aucun accord avec l'Iran n'empêchera Israël de se défendre" contre les velléités de la République islamique de se doter d'armes nucléaires.

"Benjamin Netanyahou a raison, l'histoire lui donne raison. Israël peut et doit se défendre par ses propres moyens. Mais l'histoire est aussi complexe, car lorsqu'Israël a frappé des centrales nucléaires et des endroits stratégiques hors de ses frontières, il s'agissait d'opérations chirurgicales", explique Matthias Inbar, spécialiste des questions de défense et de sécurité sur i24NEWS. "Avec l'Iran, Israël est face à un ensemble de centrales nucléaires et il est très compliqué, même si l'armée s'entraîne à toutes sortes de scénarios, de frapper en même temps plusieurs complexes, parfois même souterrains, sans l'aide logistique des Etats-Unis et d'autres acteurs", analyse le spécialiste.

"Une question de choix"

Pour Matthias Inbar, il s'agit pour l'Etat hébreu de "faire un choix". Si Jérusalem "veut frapper chirurgicalement certains points du programme nucléaire iranien, il est possible de le faire seul d'un point de vue technique et opérationnel". Mais, "si Israël veut des va et vient d'avions de chasse et d'autres systèmes pour bloquer le système de défense aérien de l'Iran et porter un coup massif, ce sera beaucoup plus compliqué, car il ne dispose pas des avions ravitailleurs promis par l'armée américaine en grand nombre", décrypte-t-il.