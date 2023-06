Opinion : une coalition impotente, un Netanyahou déroutant !

Benjamin Netanyahou est ressorti assez nettement affaibli de cette journée parlementaire du 14 juin

Les "Bibiologues", ou experts en étude comportementale du Premier ministre israélien le savent depuis longtemps : Netanyahou n’aime pas décider. Il préfère souvent remettre à demain ce qu’il pourrait faire le jour même... Mais jeudi matin (14 juin) Bibi aurait dû trancher. L’objectif avoué par le Premier ministre était simple : promouvoir l’élection de deux députés de la Knesset, l’un de la coalition et l’autre de l’opposition, au sein de la commission de nomination des juges. Rappel : depuis près de 6 mois, la composition de cette commission demeure la pierre d’achoppement de la confrontation entre coalition et opposition autour de la réforme judiciaire.

La coalition veut qu’elle soit plus "politisée", l’opposition veut qu’elle reste inchangée (9 membres : 3 juges, 2 ministres, 2 députés, 2 délégués du barreau) En favorisant l’élection d’une candidate de l’opposition, Netanyahou espérait préserver de son point de vue : la poursuite des pourparlers sur un compromis qui se tient, depuis deux mois et demi à la présidence de l’État. Pour Netanyahou l’élection de la députée d’opposition Karine Elharrar (Yesh Atid) était donc une garantie de stabilité politique, et celle d’un député de la coalition, une simple formalité. L’autre option, celle d’une élection de deux députés de la coalition aurait, certes, ravi les partisans farouches de la réforme tels Yariv Levin, ministre de la Justice, mais aurait provoqué un tremblement de terre politique tel qu’il aurait réveillé la protestation anti-réforme qui se tassait ces dernières semaines. Un véritable cauchemar pour Netanyahou.

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou

Mais dans la matinée de jeudi, premier coup de théâtre : sur les conseils de Levin et Rothman, Netanyahou décide de suspendre la procédure de vote et annonce son report d’un mois !! Motif : Levin et Rothman ont persuadé le Premier ministre de patienter, le temps de connaitre les résultats des élections à la direction du barreau israélien prévues pour la semaine prochaine. Levine a dit à Netanyahou : "Si le barreau désigne des représentants proches de la droite, alors avec deux députés de la coalition, nous aurons une majorité automatique qui ne sera pas formé que d’élus politiques. Une situation de win-win… Le Premier ministre s’est donc laissé séduire par ce cas de figure et a alors demandé aux 7 députés de sa coalition candidats au siège dans la commission de retirer leurs candidatures afin que le vote soit reporté.

C’était sans compter sur les intentions de la dernière recrue du Likoud, la député Tali Gottlieb, une sorte de "passionaria des tribunaux" qui a une très haute opinion d’elle-même surtout depuis qu’elle est entrée à la Knesset. Gottlieb a tenu tête à Netanyahou qui l’aurait sermonné vertement, et a refusé de retirer sa candidature. Le vote a donc dû se dérouler. Résultat : 58 députés, (dont plusieurs de la coalition) ont voté pour Karine Elharrar qui a été élue tandis que 15 seulement ont soutenu Gottlieb, contre l’avis de Netanyahou. Et concrètement, c’est le plus incroyable cas de figure qui s’est concrétisé : alors que le gouvernement est à droite-toute, il n’a pas réussi à faire élire un candidat de la coalition alors que celui de l’opposition a été validé !!

Gili Yaari/Flash90 Karin Elharrar

A l’issue de cette journée incroyable, plusieurs conclusions s’imposent :

1. Benjamin Netanyahou sort affaibli de cette crise au moins pour deux raisons : d’abord, parce qu’à force de vouloir apaiser l’opposition sans fâcher les inconditionnels de la réforme, le Premier ministre a échoué sur les deux tableaux : il a réussi à fâcher l’opposition, qui a gelé les pourparlers à la présidence, sans pour autant satisfaire le tandem Levin-Rothman. Ensuite par qu’il a prouvé qu’il était incapable d’imposer son autorité sur une député turbulente comme Tali Gottlieb. Cela ne serait pas arrivé au Netanyahou "d’avant", celui qui a gouverné de main de maître entre 2009 et 2021. Le public, y compris parmi les supporters du Premier ministre à droite, n’a pas compris ses manœuvres politiques complexes. Il n’a vu que le résultat. A savoir que la candidate de l’opposition a été élue mais pas le candidat de la coalition au pouvoir !

2. De facto, la réforme judiciaire est paralysée : selon les estimations, au moins 4 députés de la coalition (probablement du Likoud) ont voté en faveur de la candidate de l’opposition Karine Elharrar! Et de deux choses l’une : soit, par une énième manœuvre, Netanyahou a demandé à certains de ses lieutenants de voter pour Elharrar afin de garantir son élection, soit il y a, au sein du Likoud, un groupe dissident qui se forme et qui veut être une opposition interne au projet de réforme, dans sa version "radicale", celle de Levin !! Il s’agit d’une première brèche qui pourrait s’élargir mais qui, d’ores et déjà, prive le premier ministre d’une majorité absolue pour promouvoir la réforme. Mais, attention, Mr Netanyahou ne dispose pas non plus de mandat pour la geler, car ses partenaires à droite, Smotrich et Ben Gvir n’acceptent pas ce qu’ils considèrent comme une reddition du Premier ministre face aux menaces de l’opposition. Une fois de plus, Benjamin Netanyahou se retrouve donc pris entre le marteau et l’enclume. Et là encore, à force de vouloir satisfaire les uns et les autres, il a mécontenté tout le monde.

3. L’impact économique : cette pagaille parlementaire, a eu un impact direct et immédiat sur l’économie. Au cœur de la crise, le shekel a été sérieusement dévalué face au dollar et même si ensuite la situation s’est stabilisée, cette alerte a rappelé au Premier ministre que chacune de ses hésitations pouvait avoir de sérieuses répercussions sur le marché.

4. Sur le plan diplomatique, les Américains suivent de près les déboires de la coalition et les manœuvres de Netanyahou. Et eux aussi sont parvenus à la conclusion que le Premier ministre est affaibli. Et dans l’entourage de Joe Biden, on ne voit aucune raison de sortir Netanyahou de cette passe difficile en l’invitant à la Maison Blanche. Surtout pas pour que le Premier ministre s’exprime contre les arrangements qui sont en cours entre Washington et Téhéran.

Yonatan Sindel/Flash90 Tali Gottlieb

La frustration et le malaise des élus de la Coalition

Conclusions : sur le fond, cet "incident parlementaire" a révélé qu’il y avait, aujourd’hui, dans les rangs du Likoud et de la Coalition, une multiple frustration : celle d’avoir largement et démocratiquement remporté les élections du 1 er novembre dernier, mais de devoir malgré cela, se soumettre systématiquement aux diktats de ceux qui les ont perdu ; celle de constater que le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, est aujourd’hui incapable de faire voter le moindre projet de loi sans l’aval du camp adverse ; celle de constater qu’aujourd’hui, le Premier ministre semble beaucoup plus tenir compte des menaces de Gantz-Lapid-Barak que des désidératas légitimes de ses ministres et propres partenaires.

Le malaise au Likoud est palpable. Beaucoup, même parmi les inconditionnels de Netanyahou l’expriment : "Que les manifestants de Kaplan manifestent chaque samedi soir, soit ! Qu’ils alertent sur certaines incohérences ou problématiques renfermées dans un projet de réforme comme celui de la justice, pourquoi pas ! Mais qu’ils paralysent à ce point l’action du gouvernement élu, c’est, pour les militants de droite, une véritable humiliation dont ils tiennent Netanyahou au moins en partie, dans son désir de ménager la chèvre et le chou, pour responsable. Et cela ne laisse rien présager de bon pour l’avenir. Quoi qu’en disent les sondages."