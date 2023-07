Les nouvelles relations entre Israël et ses partenaires arabes ne sont pas destinées à être rompues. Mais certains commencent à se demander jusqu'à quand

La construction de nouveaux logements en Cisjordanie et les violences israélo-palestiniennes, couplées au besoin de reformater le Forum du Negev dans le sens d'une vision d'intégration régionale globale incluant Israéliens et Palestiniens, risquent de retarder la tenue d'une deuxième édition.

En déclarant, le dimanche 25 juin, que "le deuxième Forum du Negev est reporté et non annulé", le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen s’est voulu rassurant face à l’état actuel des relations israélo-arabes. Mais rien n'est rassurant. Dans les circonstances actuelles de violence en Cisjordanie, les nouvelles autorisations de construction sont du plus mauvais effet. L'opinion publique arabe ne peut se satisfaire d’un processus de normalisation en parallèle de violences et d’un processus de paix moribond. L’étape de la normalisation doit désormais donner lieu à un véritable processus d’intégration régionale qu tienne compte des attentes palestiniennes et israéliennes.

Les nouvelles relations entre Israël et ses partenaires arabes ne sont, certes, pas destinées à être rompues. Mais certains commencent à se poser la question de savoir jusqu’à quand. Ce qui était inimaginable en 2020, le redevient depuis la formation du gouvernement Netanyahu en décembre 2022. Les politiques israéliennes actuelles dans les territoires et à Gaza rendent l'esprit de coopération régionale issu des accords d’Abraham et du premier Forum du Negev fragile, voire illusoire. Cet esprit ne semble plus orienté vers l’essentiel : la sécurité pour Israël, un État pour les Palestiniens. L'ambiance était chaleureuse en septembre 2020 à Washington, au mois de décembre suivant à Rabat, puis en mars 2022 à Sde Boker. Qu’en reste-t-il ? Pourquoi l'atmosphère s'est-elle détériorée si rapidement ?

Nous devons nous souvenir de l'article d’opinion de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington Yousef Al Otaiba, publié en première page du quotidien Yediot Aharonot le 12 juin 2020. Il y écrivait en substance que "L’annexion et les colonies ne conduisent pas à la paix".

Alors, le Maroc accueillera-t-il un deuxième Forum du Negev en 2023 ? Tant que l'actuelle coalition dirigée par Benjamin Netanyahou est au pouvoir et comprend des ministres farouchement pro-annexion, tels qu’Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, il n'y aura probablement pas d'autre Forum du Negev.

Maintenant, en supposant que l’actuel gouvernement israélien se fasse violence, quelle nouvelle forme ce forum américano-arabo-israélien devrait-il prendre si une deuxième édition devait se tenir au Maroc ? Probablement une réunion diplomatique avec un nom moins strictement israélien, mais plus inclusif avec l'acronyme "MENA" pour Moyen-Orient et Afrique du Nord, et enfin les mots "paix" et "développement". C'est la partie facile peut-on dire. Eli Cohen est d'accord avec ça. Reste que cet habillage de mots doit servir une finalité plus stratégique et plus noble. Il s’agit d’inclure les Palestiniens, de reconnaître leurs droits et d’intégrer régionalement Israël. Cela permettrait notamment à Rabat, Le Caire, Abou Dhabi et Manama de démontrer leur souci de défendre les intérêts palestiniens. Mais, tout aussi important, montrer que les diplomates à Rabat et Le Caire peuvent contribuer à réunir Israéliens et Palestiniens, Israéliens et Arabes, autour de la même table. Comme au "bon vieux temps". Comme pour les accords de Camp David, la Conférence de Madrid, les accords d'Oslo.

Mais les deux parties accepteront-elles de s'asseoir à n'importe quelle condition ? Rien n’est moins sûr. On dit aussi que les Israéliens chercheraient à obtenir des concessions marocaines sur la question palestinienne en échange de la pleine reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine au Sahara. Mais depuis quand le Maroc décide-t-il pour les Palestiniens ? Sur la question, la position officielle marocaine est limpide : la solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien.

Enfin, il reste une question qui n'a pas été beaucoup évoquée au cours de ces dernières semaines et des reports successifs de la tenue du deuxième Forum du Negev : l’actuel gouvernement israélien souhaite-t-il vraiment la tenue d’un deuxième forum sur le Negev ? Est-il prêt à s’asseoir à la même table que les Palestiniens ?

L'opinion publique dans le monde arabe peut être silencieuse pour le moment, mais elle suit tout cela de près. La cause palestinienne est populaire dans le monde arabe. L’option de la paix n’est pas si impopulaire qu’on le pense en Israël. L’opinion publique israélienne, malgré toutes les vicissitudes, soutient au moins à 30% la solution à deux États.

Le 22 juin dernier, Lavieeco.com, un média appartenant au Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, annonçait la tenue prochaine à Casablanca d'une conférence de solidarité avec la Palestine. À Ramallah, l’ambassadeur du Maroc était reçu par Mahmoud Abbas. La normalisation, c’est bien... L’intégration régionale et le respect des droits des Palestiniens c’est mieux, semble aujourd’hui rappeler Rabat à Israël.

Jamal Amiar

J.Amiar est journaliste et auteur de l'ouvrage "Le Maroc, Israël et les Juifs marocains. Culture, politique, diplomatie, affaires et religion." Bibliomonde, Paris, 2022.