Ces manifestants se flattant d'être les défenseurs de la démocratie se croient-ils vraiment au-dessus des lois pour pouvoir occuper la voie publique ?

Ils m’ont perdue. Pendant plusieurs mois, j’ai salué leur engagement et leur détermination. Mais cette semaine, j’ai franchi le Rubicon. C’est officiel : je suis lassée des manifestants de Tel-Aviv.

Tout d’abord le contexte politique : il ne s’agit plus du paquet fort disproportionné de lois qu’on nous présentait en janvier dernier. Il s’agit de l’annulation de la fameuse clause de raisonnabilité dont on a tellement parlé, et sur laquelle les négociations chez le président avaient quasi abouti. L’opposition était prête à s’en passer, ou en tout cas à revenir à la version modérée qui existait dans le droit israélien jusque dans les années 1980. Certes, le texte de loi passé en première lecture est plus radical que ce que demandait l’opposition. Mais enfin, descend-on dans la rue pour une simple clause de droit administratif dont Aharon Barak lui-même déclarait il y a quelques années à Ayelet Shaked qu’elle n’était pas essentielle, et qu’il saurait trouver un autre principe juridique pour soutenir son activisme judiciaire?

Et ensuite, et c’est là surtout que je m’indigne, la réalité du terrain : l’autre raison pour laquelle des milliers de manifestants ont bloqué les routes du pays cette semaine est le discours de l’ancien commandant de région de Tel-Aviv qui a accusé le ministre de la Sécurité nationale Ben-Gvir de l’avoir limogé parce qu’il refusait de “briser les os” selon ses termes, des manifestants afin de les évacuer. La violence policière c’est un sujet décidément à la mode, en Israël, en France ou aux Etats-Unis.

Mais dans les faits, ces manifestants se flattant d'être les pourfendeurs de la démocratie, se croient-ils vraiment au-dessus des lois pour pouvoir occuper la voie publique aussi longtemps qu’ils le souhaitent, à tout moment de la semaine, du week-end, de la journée ou de la nuit ? Lorsque les ambulances peinent à passer, lorsque des citoyens qui n’ont rien demandé sont bloqués dans leurs voitures pendant des heures, ou doivent faire face à un brouhaha indescriptible à l’aéroport Ben-Gourion, en plein mois de juillet, alors qu’il n’y a qu’un seul aéroport en Israël et que prendre l’avion est déjà bien suffisamment stressant ? Le trouble de l’ordre public ne concernait-il uniquement qui ne se préoccupe pas de réforme judiciaire ?

Enfin, et surtout, c’est l’amateurisme politique qui laisse songeur. Certes, l’ampleur du mouvement et sa gravité ont su faire reculer le gouvernement au mois de mars, mais nous sommes désormais en juillet et la coalition a retrouvé ses esprits. Le jeu politique a repris. C’est maintenant à l’opposition de montrer qu’elle sait travailler autrement qu’en venant allumer des feux de joie sur la chaussée.

J’étais de ceux qui soutenaient le gouvernement d’union Bennett-Lapid l’année dernière et qui sa chute a déçu. Mais force était de saluer le travail de sape méthodique effectué par Netanyahou et ses partisans, à l’époque sur les bancs de l’opposition. Ils ont su repérer les maillons faibles de la coalition et les travailler au corps jusqu’à ce qu’ils lâchent, de façon aussi efficace que discrète. Personne n’avait vu venir le fameux laïus sur le hametz à l'hôpital, y compris Naftali Bennett qui s’était gaussé de l’ultimatum jusqu’à ce qu’il cesse brutalement de rire, quelques semaines plus tard.

La présente coalition a elle aussi ses maillons faibles. Il n’est pas difficile de les identifier et de s’attacher à les faire sauter, discrètement, efficacement, sans embraser les pays et en laissant les matadors du dimanche chez eux. Dans un pays où les élections sont toujours anticipées, où les sondages actuels sont extrêmement flatteurs pour l’opposition, l’ouvrage supplie presque qu’on s’y attelle. Encore faut-il que les leaders du centre gauche se montrent bons politiciens et osent challenger Netanyahou à son jeu de maître. En attendant, certains citoyens s’enivrent de révolution à la petite semaine. Et c’est tout le pays qui trinque.