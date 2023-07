"Ce que le Hezbollah veut faire, c'est envoyer un message non seulement aux Israéliens mais aussi aux Libanais"

Dans une vidéo publiée à l'occasion de l'anniversaire de la guerre du Liban de 2006, le Hezbollah a présenté son unité de combat la plus avancée : la Force Radwan.

La vidéo de six minutes montre à la fois la capacité de combat de l'organisation chiite, mais aussi sa capacité de propagande, avec des visuels qui ne jureraient ni dans un film hollywoodien ni dans le jeu Call of Duty.

"Ce que le Hezbollah veut faire, c'est envoyer un message non seulement aux Israéliens mais aussi aux Libanais", a déclaré Sarit Zehavi, la fondatrice d'Alma, un groupe de réflexion israélien qui surveille la frontière nord du pays.

L'intention du groupe terroriste est "de se poser en tant que protecteur du Liban... Avec des militaires capables de défendre le Liban et d'alimenter sa raison d'être", a-t-elle ajouté.

Alors que l'énorme arsenal de roquettes et de missiles du Hezbollah constitue sa principale arme contre Israël, les attaques terrestres transfrontalières représentent également une carte à jouer pour le groupe chiite. Dans la fameuse vidéo promotionnelle, on voit ainsi des combattants de Radwan simulant une attaque contre une position à la frontière israélienne, montrant on ne peut plus clairement que la prise de territoire dans le nord d'Israël est l'un des objectifs stratégiques de l'unité.

Dans l'assaut mis en scène, des combattants du Hezbollah brandissent des mortiers, des missiles antichars, des drones kamikazes, des fusils de sniper et des mitrailleuses lourdes, ainsi que des équipements plus spécialisés, comme ce qui semble être une charge de rupture de champ de mines, lancée par une grenade propulsée par fusée.

Les spécialistes de Radwan semblent être bien plus capables que le combattant moyen du Hezbollah, avec une formation dispensée par les Sabeerin Commandos, un bataillon de la Force iranienne Al Quds, une branche du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Bien qu'il soit probable que la force possède effectivement les capacités montrées dans la vidéo de propagande, prendre d'assaut une position est toujours plus difficile lorsque des personnes vous tirent dessus, a noté Sarit Zehavi, soulignant que la brigade israélienne Golani occupant la frontière nord représenterait un défi important pour la force Radwan.

Les renseignements militaires israéliens évaluent qu'en temps de guerre, les unités de Radwan seraient chargées de mener des raids transfrontaliers, visant à attaquer les communautés civiles et à prendre des otages. On se souvient, à cet égard, que la guerre du Liban de 2006 a été déclenchée lorsque deux soldats israéliens ont été enlevés par des membres d'une version précédente de la Force Radwan.

Tandis que l'économie libanaise continue de s'effondrer, le Hezbollah semble chercher à agir contre un ennemi extérieur pour améliorer sa propre position intérieure. La Force Radwan et ses équipes de tournage semblent en être le dernier exemple.

Mais cela ne signifie pas que cette vidéo doit être considérée comme une menace vide de sens. Le message est celui d'une probable nouvelle escalade en plus des provocations du Hezbollah autour de Ghajar et de tentes à l'intérieur d'Israël, a déclaré Zehavi. A en croire la chercheuse, la prochaine étape dans la montée des tensions pourrait bien être une attaque du genre de celle montrée dans la vidéo.