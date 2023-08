Si l’abaya dérange ce n’est pas parce que c'est un signe ostentatoire religieux, mais parce qu’elle est érigée en étendard d’un système politique velléitaire

Le débat de la rentrée est lancé et sans surprise il est lié à l’Islam. Repas différenciés, burkini, tchador, burka et aujourd’hui abaya (je ne sais pas par quelle miracle le phénomène endémique des claquettes-chaussettes a échappé à cette logique). Les ressorts sont les mêmes que, pour le marketing, quand on nous ressert un produit vintage remis au goût du jour grâce à un changement d’appellation.

En 2014, j’écrivais un article intitulé "Pour sauver la République, cette focalisation sur l’Islam doit cesser". Déjà, à l’époque, je soulignais l’hérésie que constituaient ces gesticulations autour du culte musulman. Alors, pourquoi n’arrive-t-on pas à sortir de ce cercle infernal qui fracture en profondeur la société française et conduit peu à peu au redouté et redoutable séparatisme ?

Si cette situation est le fruit de raisons multiples, elles ont toutes comme origine la même erreur fondamentale : une erreur essentielle dans la qualification des faits. Nous catégorisons comme religieux un problème qui est en réalité politique. De ce fait, nous partons d’un mauvais postulat et les solutions ne peuvent-être que biaisées. Nous tombons dans le piège absurde de "Guerre de religion ou civilisationnelle", tendu par ceux qui cherchent l’affrontement et le chaos.

En effet, attaquer le sujet de l’abaya sur le fondement de la laïcité est contre-productif et juridiquement contestable puisque c’est précisément la laïcité qui, en établissant la liberté de conscience, de culte et la neutralité des pouvoirs publics en la matière, permet théoriquement le port de ce vêtement. En choisissant ce fondement on est donc incohérent et on prête le flanc à la critique et à la contestation. Rien, dans la laïcité, n’interdit le signe ostentatoire religieux puisque la neutralité consubstantielle à ce principe républicain concerne les pouvoirs publics, pas les citoyens. Typiquement un Sikh enturbanné ne poserait sur le principe aucun problème. C’est donc sur le terrain politique qu’il faut aller.

Si l’abaya dérange tout comme d’autres attributs censés (je dis bien censés) incarner l’Islam, ce n’est pas parce que ce sont des signes ostentatoires religieux mais parce qu’ils sont érigés en étendards d’un système politique velléitaire antagoniste au nôtre. En effet, tout comme le Judaïsme, l’Islam n’est pas une religion mais un système politique qui régit l’ensemble des aspects de la vie. Chez les juifs, ce corpus juridique s’appelle la halakha, chez les musulmans la charia. Le Judaïsme s’étant sécularisé, il a réussi tout comme le Catholicisme à une époque, à séparer le temporel du spirituel et à "rendre à D.ieu ce qui est à D.ieu et à César ce qui est à César", pour reprendre la formule consacrée de Jésus, citée par le Pape Jean-Paul II lorsqu’il s’est prononcé sur la laïcité de la France dont le surnom est pourtant la fille ainée de l’Eglise.

C’est donc sur le terrain politique qu’il faut lutter contre ce phénomène. En choisissant ce ressort, on combat les tentatives délétères des partisans de l’Islam politique d’imposer un système létal pour la démocratie française, tout en évitant le principal point faible de la lutte contre l’islamisme : l’écueil de la stigmatisation.

En effet, si les pouvoirs publics ont jusqu’à présent échoué dans cette lutte, c’est que les islamistes soutenus par l’extrême-gauche (orpheline de la lutte des classes) brandissent systématiquement les accusations fallacieuses d’islamophobie et de racisme. Ils se servent ainsi de l’ensemble des musulmans comme de boucliers humains. Ceux-ci sont les otages d’un combat politique qui les dépasse, pris dans le feu croisé entre les thuriféraires de l’Islam politique d’un côté et les identitaires réactionnaires de l’autre.

Il faut donc sortir de cette ornière en réaffirmant fermement, mais sans jugement de valeur, ce qu’est la République : un système politique exclusif de tout autre qui place l’individu au cœur de son fonctionnement, contrairement à la charia pour laquelle c’est la communauté solidaire et indivisible des croyants (la oumma) qui compte. Que tout comme nous n’aurions aucune légitimité à imposer les valeurs républicaines à un pays régit par la loi islamique, nous ne pouvons tolérer l’imposition d’un autre système que le nôtre en France. Qu’en échange de tous les avantages qu’elle offre, la République exige que son modèle politique soit respecté. Que la France a le droit et le devoir de refuser l’affichage de tout signe marquant l’inféodation à une loi parfois contraire à la sienne, qu’on ne la défie pas sans en assumer les conséquences.

Elle doit affirmer aussi que l’orthopraxie religieuse n’a pas sa place dans l’espace public car l’expérience montre que lorsqu’on permet qu’il soit investi par le religieux, ce sont tous ceux qui pensent différemment qui n’y disposent plus ces libertés fondamentales, c’est valable pour toutes les religions.

La France a imaginé que, pour faciliter l’assimilation, il fallait créer un vide et a remisé ses valeurs. Or la nature n’aime pas le vide et c’est un autre système qui tente logiquement de se substituer. Il est donc impératif de rendre à nouveau la République désirable en la revitalisant. C’est ce que j’appelle "rallumer les Lumières", expression dont je tire le titre de mon livre à paraître en janvier prochain.

Il faut en finir avec les gesticulations d’une extrême-gauche pervertie et manœuvrière qui tente d’exister jouant sur le diptyque victimisation-culpabilisation, et aussi celles des pouvoirs publics complexés et couards qui tombent dans le piège en punissant l’ensemble des musulmans pour éviter d’avoir à s’attaquer à la racine du mal. Et là se pose le problème de l’absence de vision des politiques. Tout comme en matière industrielle ou en santé publique par exemple, les premières questions à se poser sont : Quelle vision politique avons-nous pour ce pays ? Quel est le visage que nous voulons pour la France dans vingt ans ? Voulons-nous d’une France multiculturelle, un millefeuille de communautés qui vivent au mieux dans la défiance au pire dans le conflit, ou veut-on une France unie autour d’un socle de valeurs partagées dont la liberté individuelle, l’égalité, la fraternité et la solidarité nationale sont les pivots.

Une fois cette vision partagée, en découlent des mesures. Si c’est, comme je le pense, la deuxième option qui est souhaitée, alors donnons-nous les moyens en restaurant très fermement l’autorité de l’Etat sur tout le territoire, en réhabilitant en profondeur l’école publique, en rénovant toutes les institutions régaliennes afin de les adapter à la nouvelle donne sociologique, et en réaffirmant sans aucune contestation possible que la République est Une et Indivisible. Que chacun, quelles que soient sa couleur, ses opinions ou sa religion est le bienvenu tant qu’il adhère à ce principe, mais que rien ne le retient ici si ce n’est pas le cas. Que les droits offerts par la République le sont en échange de devoirs.

Pour résumer la France doit cesser de se galvauder pour redevenir respectable et respectée. La France ne sera pas meilleure quand les femmes voilées auront disparu de l’espace publique mais quand les valeurs de la République domineront à tel point sans conteste que ces femmes ne seront plus vues comme autre chose que comme des composantes de la diversité humaine qui fait notre richesse.