La tempérance institutionnelle a disparu du paysage, résultat, sans doute, du savant travail de polarisation de l’actuel premier ministre

Me voici hors d’Eretz. En route sur un voilier vers les Caraïbes, nous venons d’arriver à Gibraltar, l’ancienne Tarshish, ou Yona pensait échapper à son devoir de prophétie. Tarshish, le bout du monde du monde antique.

Peut-être la distance rend-elle les choses plus claires ? Ou le silence des nuits de veille aide-t-il à structurer les pensées ? Au-delà des débats sur telle ou telle réforme, ou sur la définition de la démocratie, il est possible de décrire Israël en termes d’équilibre ou de déséquilibre.

Israël a été dans un fragile, mais merveilleux équilibre pendant de nombreuses années. Il y avait équilibre, en effet, entre les fameuses quatre tribus décrites par le Président Rivlin : les laïques, les nationalistes-religieux, les Haredis et les Arabes. C’est cet équilibre qu’on pouvait voir célébré, chaque année, lors de la remise des Prix Israël. Bien sûr, un équilibre fait de coups de canif dans le contrat, mais équilibre quand même, tant ceux-ci restaient mesurés.

Il y avait, dans la démocratie israélienne, une sorte de "tempérance institutionnelle". Cet ingrédient, décrit par Levitski et Ziblatt dans "Comment les démocraties meurent", est un ensemble de règles non-écrites, mais respectées par tous, qui constituent un ingrédient essentiel de la démocratie. Par exemple, arranger un vote blanc dans un camp à la Knesset quand un député de l’autre camp est absent (désistement réciproque) ou, plus clairement, s’abstenir de mettre l’autre côté dans une situation vue comme existentielle.

C’est cette tempérance institutionnelle qui a disparu, résultat, sans doute, du savant travail de polarisation de l’actuel premier ministre, et des Divrei Torah d’un certain nombre de rabbins suprémacistes des territoires ou d’ailleurs, depuis plus de 40 ans, pour lesquels tout, justement, est existentiel. Juste un exemple de cette disparition : c’est sous le gouvernement Bennett-Lapid que l’opposition, dirigée par Benjamin Netanyahu, a décidé de ne plus respecter les désistements réciproques. C’est la raison pour laquelle on a pu voir des mères en sortie de couches (Shirly Pinto, Yesh Atid) ou des tout juste rescapés d’accidents (Idan Roll, Yesh Atid) venir voter à la Knesset.

En l’absence, donc, de cette tempérance, le déséquilibre s’est invité en Israël. La sauce magique, soudain, ne l’est plus. Israël était, jusqu’ici, un kaléidoscope de tendances très différentes, mais qui pouvaient miraculeusement s’accorder, comme il fut montré très élégamment dans la vidéo du pavillon d’Israël à l’Expo universelle de Dubaï.

Laïques, religieux, Haredis, Arabes, Druzes, tous étaient présentés comme contribuant à une diversité créatrice de miracles. On pouvait en retenir, en surimpression, cette idee probablement prématurée d’un Israël lumière pour le monde, lui apportant les technologies dont nous aurons tant besoin : gestion de l’eau, lutte contre le changement climatique, en plus d’une sagesse spirituelle millénaire faite de débats jamais résolus et, justement, sage pour cette raison.

Nul ne penserait plus à cette image aujourd’hui. A l’instar de tant de nos voisins immédiats, nous devenons rapidement une nation moyen-orientale ordinaire, faite de déchirements sans merci, devises en baisse, départ des élites, au bord de la guerre civile et certainement pas un exemple pour qui que ce soit dans le monde. Un jour peut-être, on découvrira ce qui circule dans l’air de la région, et qui fait que tous, pays arabes ou juifs, ont tendance à dériver vers une médiocrité querelleuse et violente.

Tout ceci parce que cet étonnant kaléidoscope que nous étions a perdu de ses couleurs, et devient plus sombre.

Et d’un seul coup, plus aucun compromis n’est possible, puisque tout est devenu existentiel. Existentiel, le muselage de la Cour suprême, muselage qui est la clef permettant de faire passer d’autres lois encore plus mortifères pour la démocratie. Existentielle, la constitution d’une garde révolutionnaire au service d’un ministre Kahaniste. Existentielle, une loi qui permet à une classe de citoyens d’échapper à tout service, militaire ou civil, pendant que certains de leurs leaders appellent à emprisonner les volontaires qui ne le sont plus. Et existentiel, bien sûr, une éventuelle crise constitutionnelle où des membres de la majorité ignoreraient ouvertement la Cour suprême, sous prétexte que ses verdicts ne s’appliquent pas à eux.

Un récent sondage montre que 7 Israéliens sur 10 souhaitent des transports publics pour Shabbat et que 8 sur 10 que les Haredis soient appelés à l’armée ou à un service civil.

Ces données n’auront pas échappé à la coalition, qui sait que le temps lui est compté. Sa seule chance est de "couler dans le béton" des changements qu’elle veut irréversibles, et enchâsser le pays dans une direction toujours plus religieuse et intolérante, sans espoir de retour à l’équilibre ci-dessus. Existentiel… Il ne faut pas chercher plus loin la raison de la mobilisation de tant de manifestants, toujours sur les barricades après huit mois. Lorsqu’un débat devient existentiel, il peut mener à la violence et à la guerre civile. Nous en sommes proches.

Le seul espoir reste qu’un nombre petit, mais suffisant, de membres de la majorité, horrifiés par la profondeur du gouffre vers lequel la politique actuelle mène le pays, refusent l’obstacle au dernier moment, et causent l’effondrement du gouvernement.

Le plus grand défi alors, après un raz-de-marée électoral prévisible de l’opposition, sera de revenir à… l'équilibre, sans céder aux sirènes qui souhaiteront des représailles contre ceux qui ont imprudemment tenté de monopoliser les budgets et la loi pour leurs communautés.