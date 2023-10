Analyse | Israël: Eviter la prochaine guerre?

Plus pondéré et perspicace que ses confrères du Hamas, Hassan Nasrallah observe de près la situation

Alors que les combats font rage dans la bande de Gaza, au sud d’Israël, le Hezbollah fait mine de préparer sa propre offensive, au nord. Les récents tirs sporadiques de roquettes, du sud du Liban vers des localités et bases militaires frontalières israéliennes, pourraient indiquer des préparatifs et suggérer que le chef du Hezbollah tâte le terrain.

Plus pondéré et perspicace que ses confrères du Hamas, Hassan Nasrallah, observe de près les actions de Tsahal. S’il y détecte la moindre hésitation, le moindre point faible, cela risque de l’enhardir. Plus Tsahal frappera fort à Gaza, plus cela dissuadera le Hezbollah d’ouvrir un front supplémentaire. Il est vrai que, à la différence du Hamas, le Hezbollah ne jouirait pas d’un effet de surprise. Mais, d’un autre côté, le fait que Tsahal soit occupé par de lourds combats au sud, est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt.

Une chose est certaine, il revient à Tsahal d’envisager le pire. Et de masser autant de troupes que possibles le long de la frontière israélienne avec le Liban, mais aussi de la Syrie où sont déployées des brigades du Hezbollah et des unités des milices shiites soutenues par l’Iran. A quoi il faut ajouter une présence des factions terroristes palestiniennes, Hamas, FPLP, Djihad islamique, au sein des camps de réfugiés du sud Liban. Ce nid de guêpes est la prochaine menace à laquelle Israël devra faire face tôt ou tard. Peut-être même dans les jours qui viennent, si ses ennemis décident de déclencher les hostilités.

Alors, attendre une fois de plus que l’ennemi prenne l’initiative ? Plutôt que d’être proactif. Laisser les habitants du nord d’Israël à la merci d’une telle menace comme on a laissé ceux du sud exposés, pendant des années, aux exactions du Hamas ? Plutôt que de prendre les devants et éviter que ce que nous subissons actuellement se reproduise.

Des centaines de milliers de réservistes ont été rappelés. Les blindés, les avions sont déployés et en pleine action, les forces américaines massivement présentes. La nation est prête à l’effort de guerre. Les citoyens israéliens ne veulent plus d’une situation sécuritaire précaire. Ils veulent être débarrassés de ces épées de Damoclès brandies au-dessus de leurs têtes. Tout est en place. Dans l’éventualité où le Hezbollah s’abstiendrait d’attaquer durant la guerre menée actuellement, la question se pose de savoir si, une fois le front sud sécurisé, ce moment ne serait pas propice à une offensive préventive et dissuasive de Tsahal pour sécuriser également le nord. Et retarder, sinon empêcher, la, prochaine guerre.