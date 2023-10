Analyse | Gaza : Offensive terrestre pour ensevelir le Hamas

Les quelques vingt mille terroristes qui se trouvent actuellement dans Gaza équivalent à cent vingt mille hommes combattant sur un champ de bataille à ciel ouvert

A la veille d’une possible offensive terrestre sur Gaza, Tsahal se trouve confronté à de multiples défis opérationnels. Le Hamas, qui se prépare depuis des mois à la riposte israélienne, compte sur cette entrée de l’ennemi dans les zones urbaines car il considère y avoir l’avantage. De fait, la théorie militaire stipule que tout camp qui réussit à inciter l’ennemi à pénétrer dans une ville sous son contrôle, sextuple sa force. Autrement dit, les quelques vingt mille terroristes qui se trouvent actuellement dans Gaza équivalent à cent vingt mille hommes combattant sur un champ de bataille à ciel ouvert.

Le premier défi auquel Tsahal doit vers face est celui des dommages collatéraux. La densité de population au mètre carré est, à Gaza, l’une des plus élevées au monde. Cette population est utilisée par le Hamas comme bouclier humain. Les bunkers des hauts dirigeants et les centres de commandements des chefs militaires du Hamas sont installés, sous ou à proximité, d’écoles, d’hôpitaux, de complexes résidentiels, de mosquées, de bâtiments occupés par des diverses ONG ou par l’UNWRA. Cette population innocente est aussi exploitée à des fins de propagande, de requête d’assistance économique, dont les fonds ne lui parviennent que rarement, étant détournés par les terroristes. Enfin, le Hamas compte sur la présence de civils dans les zones de combat afin de décontenancer psychologiquement les combattants israéliens qui ne tireront alors qu’en cas de légitime défense.

Ce sont les raisons pour lesquelles, par-delà un devoir moral et humanitaire, Tsahal fait tout son possible pour que cette population s’éloigne des zones d’affrontement armé. Alors que de son côté, le Hamas fait tout pour l’en empêcher, utilisant la force et la menace... Inclus, un piège explosif placé le long d’une artère principale de l’évacuation vers le sud qui vient de faire soixante-dix morts gazaouis innocents. Une fois ces populations déplacées, Tsahal, appuyé par la communauté internationale, doit en assurer le ravitaillement en eau et vivres. Ainsi que la sécurité.

Les défis posés par l’entrée physique des troupes en zone urbaine sont innombrables. À commencer par les mines et explosifs en tous genres, les tireurs d’élite embusqués sur les toits ou parmi les ruines, obligeant les soldats à une avance lente qui les met en danger. Les terroristes connaissent chaque coin et recoin du périmètre qu’ils défendent. Tandis que l’attaquant y met les pieds pour la première fois, souvent de nuit. Tsahal emploie des unités canines de détection, des mini-drones, des robots démineurs, des bulldozers blindés et des ‘munitions intelligentes’ pour faire face à ces pièges. Les frappes de l’armée de l’air et de l’artillerie israéliennes ont, en sus de la destruction de cibles, la mission de détruire d’avance le plus d’obstacles possibles, tels que les barrages antichars.

L’atout majeur des terroristes, c’est le ‘métro’. C’est-à-dire un réseau souterrain intriqué et complexe de tunnels, creusés à jusque deux cent mètres de profondeur, au sein desquels se replie l’ennemi. Tsahal dispose aujourd’hui de moyens technologiques lui permettant de détecter de façons tectonique, thermique et autre, ces excavations. Étant difficilement destructibles depuis la surface au sol, leur vulnérabilité doit être envisagée ailleurs. Elle se trouve aux points d’entrée et de sortie qu’il suffit de bloquer, et aux bouches d’aération que l’on peut obstruer également, mais aussi par lesquels on peut injecter des gaz ou des matières hautement combustibles. Le "métro" devient alors une souricière. Dès que le terroriste qui s’y terre tentera une sortie, il sera intercepté. Et s’il y reste trop longtemps, cette cachette finira par être sa tombe. Plutôt que de risquer la vie des soldats en les infiltrant dans ces labyrinthes souterrains, il est loisible à Tsahal et son corps de génie militaire d’y ensevelir l’ennemi.

La géographie du terrain est extrêmement importante. D’emblée, la bande de Gaza doit être scindée. Soit en deux, selon une scission nord-sud, soit en trois, nord-centre-sud. Pour obtenir une rupture entre les différents commandements territoriaux du Hamas, une rupture de la chaîne hiérarchique, coupant le Q.G. de ses brigades, et une disruption des communications. À cette scission, s’ajoute un découpage selon les quartiers, la nature de chacun demandant une approche qui lui soit adaptée : quartiers résidentiels, zones industrielles, quartiers où sont présents des opposants au régime prêts à assister Tsahal pour renverser le Hamas. Indicateurs recrutés et activés par le Shin Bet, membres de l’OLP, et la résistance locale au salafisme sont d’une valeur inestimable pour guider les forces armées à l’intérieur de la ville et, le cas échéant, leur offrir des renseignements tels que les accès aux tunnels, lesquels sont souvent dissimulés sous le plancher d’une pièce meublée, en rez-de-chaussée, ou des amas de détritus dans une arrière-cour. Pour terminer, il y a la mer. Car l’entrée de Tsahal à Gaza ne sera pas que terrestre. En sus des commandos de la marine, de nombreuses troupes d’élite débarqueront sur les plages, à bord de chalands de débarquement comparables aux CDCI ‘Rapière’ et ‘Hallebarde’ de la marine nationale française.

Le Hamas ayant étudié les modes opérationnels de Tsahal lors des précédents affrontements, Israël devra envisager des tactiques différentes de par le passé. Et tenter de dérouter les stratèges du Hamas. Lequel, lui aussi, a certainement des surprises en réserve. Il prétend posséder une ‘botte secrète’ imparable.

Le plus grand défi de tous est bien sûr celui des otages civils israéliens détenus par les terroristes. Voir mon article : Objectif délivrance des otages. Disons juste que ces otages constituent l’ultime ligne de défense des chefs du Hamas. Et que, dans ce cas, ils les garderont en vie pour sauver leur propre peau et les monnayer contre un droit de passage hors de Gaza, vers l’Égypte. La solution est peut-être de faire savoir qu’Israël serait effectivement disposé à épargner certains hauts dirigeants islamistes en échange de ces otages.

Tsahal et tous les services secrets travaillent d’arrache-pied pour obtenir des informations et, éventuellement, planifier une ou des opérations de libération des otages. Que les forces israéliennes parviennent à les sauver des griffes de leurs tortionnaires ou qu’elles échouent à éviter leur exécution meurtrière par la main des fanatiques qui les détiennent est du domaine de l’inconnu. Ce qui est certain, c’est que dans un cas comme dans l’autre, de par les atrocités qu’il a commises, le Hamas a non seulement signé son arrêt de mort. Mais creusé lui-même sa propre tombe. À deux cents mètres sous terre. Il ne reste plus qu’à l’ensevelir.

Raphaël Jerusalmy est ancien officier du renseignement militaire israélien, Auteur d'"Evacuation" chez Acte Sud