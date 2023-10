Le Manuel bleu (I) : les recours contre l'antisémitisme. Des conseils concrets pour se défendre

Tandis que la machine diabolique de la déformation se met en marche, il faut agir vite. Mais comment ?

Les atrocités commises le 7 octobre dernier par le Hamas ont choqué le monde. Depuis, l’opinion publique manifeste une plus grande velléité à écouter et vouloir comprendre. Tandis que la machine diabolique de la déformation se met en marche, il faut donc agir vite. Mais comment ?

Valensin Edition Le Manuel bleu pour lutter contre la désinformation et les attaques constantes dont le peuple juif est la c

Sur manuelbleu.com vous trouverez un outil offrant les notions de base indispensables à une lecture avisée de l’évènement et des conseils pratiques et juridiques pour vous prémunir de la désinformation et de l’antisémitisme. Cet outil est gratuit et libre de tous droits.

Entamant dès aujourd’hui une série d’analyses tirées de ce manuel, j’ai choisi de parer au plus urgent et de reproduire tel quel le chapitre consacré aux divers recours dont tout citoyen dispose. La plupart des formes d’antisémitisme constituent aujourd’hui des délits passibles de sanctions pénales. Il est du devoir de chacun de les signaler à la justice et, le cas échéant, de les poursuivre jusque devant les tribunaux. La législation en vigueur n’est cependant pas le seul moyen de défense. Il existe des modes d’action citoyenne, tant collectives qu’individuelles, offrant des voies alternatives pour dénoncer et combattre les antisémites. Comme pour s’en protéger.

Toute victime supposée est en droit de déposer une plainte auprès d’un tribunal judiciaire qui décidera s’il y a eu infraction

1. Bien que chaque pays ait ses propres instances judiciaires, un ensemble de directives applicables à toute l’Europe a été institué afin de lutter contre le racisme et la xénophobie en général (dès 2003), et l’antisémitisme en particulier. En 2007, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la résolution 1563, intitulée « Combattre l’antisémitisme en Europe », qui demande aux États membres de mettre en œuvre une législation criminalisant les diverses manifestations et expressions d’antisémitisme ainsi que les discours de négation de l’Holocauste ;

2. Le premier délit à considérer est d’ordre général et concerne les comportements et discours racistes. C’est-à-dire toute discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’appartenance ethnique, de la couleur, de l’ascendance, de la confession religieuse. Généralement, le délit doit avoir été commis en public pour être punissable d’incitation à la haine. Toute victime supposée est en droit de déposer une plainte auprès d’un tribunal judiciaire qui décidera s’il y a eu infraction. Si oui, la victime peut alors se constituer partie civile. Comme la procédure est souvent complexe, il est recommandé de ne pas l’entamer seul, mais de s’adresser à une association antiraciste ou de défense des droits de l’Homme, à titre de consultation et, le cas échéant, d’obtention d’un éventuel soutien juridique (voir adresses utiles sur le site manuelbleu.com).

3. Le caractère antisémite du négationnisme et de la banalisation de la Shoah est agréé par de nombreux cas ayant fait jurisprudence. Ce délit concerne l’apologie du nazisme, la négation, soit en bloc, soit de certains aspects du processus d’extermination des Juifs (comme nier l’emploi des chambres à gaz), la minimisation, l’approbation ou la justification du génocide. Elles sont toutes passibles de sanctions pénales. La grande majorité des thèses négationnistes étant véhiculées par voie de publication, elles peuvent aussi constituer un délit de presse.

4. L’antisémite jouit de moins en moins de la faculté de s’abriter derrière le principe de la liberté d’opinion et d’expression. Et les organes de presse se voient de plus en plus tenus responsables des contenus qu’ils publient et diffusent. Autrement dit, dans bien des cas, l’auteur de propos antisémites n’est plus le seul incriminé pour délit de presse. L’éditeur, le diffuseur, le rédacteur en chef, le producteur d’une émission de radio ou de télévision, peuvent tout aussi bien faire l’objet de poursuites.

Certains huissiers établissent désormais des prises d’écran incriminantes et des constats d’incidents ayant lieu sur la Toile

5. Il en va de même pour l’Internet et les réseaux sociaux. Les hébergeurs et fournisseurs d’accès Internet ont l’obligation de contribuer à la lutte contre la diffusion de propos négationnistes ou racistes. Suite à un protocole émis en 2003 par le Conseil de l’Europe qui demande aux États membres de criminaliser la diffusion de contenus racistes sur n’importe quel support informatique, il existe actuellement des polices de la cybercriminalité dans la plupart des contrées européennes, ainsi que des organes de déontologie du web. Twitter et Facebook sont aujourd’hui tenus de vérifier les dérapages qui leur sont signalés. Enfin, certains huissiers établissent désormais des prises d’écran incriminantes et des constats d’incidents ayant lieu sur la Toile.

6. Face à ces délits de presse médiatiques ou informatiques, le public dispose d’un droit de réponse. Bien qu’il soit fortement recommandé de faire valoir ce droit le plus souvent possible, la prudence s’impose. Les organes de presse usent de diverses astuces dont la principale est d’ouvrir leurs colonnes à des intervenants "choqués" qui vous contrediront afin de faire de vous l’arroseur arrosé. Ces intervenants disposeront le plus souvent du double de temps ou d’espace que celui alloué à votre réponse. Le but étant de vous décourager, il est impératif de ne le pas l’être et de faire usage de votre droit malgré tout. L’un des moyens de consolider votre intervention est d’inviter d’autres personnes ou organisations à la cosigner ou de la faire circuler sous forme de pétition avant de la communiquer à la rédaction.

Des journaux et revues tels que Pèlerin, Elle ou Télérama, touchent un public bien plus large et varié que Libération ou Le Monde

Un tuyau : les médias s’intéressant tout particulièrement aux dysfonctionnements et aux scandales financiers, parler de "qui paye" et de "combien ça coûte au contribuable" augmentera infailliblement vos chances d’être cité. Tous ces conseils s’appliquent de même à la lettre ouverte, à la carte blanche, au courrier des lecteurs. Il est à noter que l’on peut toucher un très large public à travers la presse féminine, professionnelle ou les magazines (très lus) de programmes TV et de loisirs, plutôt que de s’adresser à un grand quotidien. Des journaux et revues tels que Pèlerin, Elle ou Télérama, touchent un public bien plus large et varié que Libération ou Le Monde, lesquels ciblent une audience précise et donc restreinte. Soyez le plus factuel et le plus concis possible. N’affirmez jamais rien dont vous ne soyez certain ou dont vous n’ayez vérifié la source. Surtout, posez des questions, interpellez.

7. Le principe de la lettre ouverte médiatique ou de toute alerte postée sur les sites et forums informatiques permet d’inverser la « vapeur » et de placer la victime en position d’attaquant. Plus l’incident antisémite que vous signalez sera rendu public et plus le fautif sera sur la défensive et susceptible d’avoir à rendre compte de sa conduite. Il craindra de vous poursuivre pour calomnie ou diffamation, car une poursuite judiciaire publicisera encore plus l’incident ou les propos qui lui sont reprochés. Cette tactique est particulièrement recommandée pour les situations où l’antisémite s’est assuré qu’il n’y a pas de témoins à l’injure qu’il a proférée ou au méfait qu’il a perpétré. Le "ni vu ni connu" étant le meilleur allié du raciste, il faut l’en priver coûte que coûte.

Le "ni vu ni connu" étant le meilleur allié du raciste, il faut l’en priver coûte que coûte

8. Il est important de descendre dans la rue. Manifestations et rassemblements doivent recevoir l’autorisation préalable de la localité où ils auront lieu ainsi que des services de sécurité. Un "organisateur responsable" doit être désigné (de préférence une association ou un groupe constitué, les autorités accordant rarement de permis de manifester à un simple individu). Manifester sans autorisation est illégal. Mais un attroupement "fortuit" autour d’un évènement en cours, telle que l’ouverture d’un procès ou le déroulement d’une cérémonie, l’est moins. Si un rassemblement "spontané" ne trouble pas l’ordre public, une convocation au poste de police et une amende sont le risque maximal encouru. Les dangers des rassemblements viennent surtout des éléments dits "incontrôlés". D’où la nécessité d’un service d’ordre. Lequel ne doit intervenir en aucun cas (surtout en présence de contre-manifestants) mais alerter les services compétents.

9. Racisme et antisémitisme sont à traiter sous le régime de la tolérance zéro. Or la société et l’État sont encore loin de pouvoir résorber toutes les injustices. Il faut donc montrer l’exemple, offrir des alternatives, créer des précédents qui feront ensuite jurisprudence, éduquer les jeunes, informer le public, chercher à apaiser plutôt qu’attiser. Un problème moral se pose néanmoins. Comment juger soi-même si un acte ou un propos est de nature antisémite ? En son âme et conscience. Les lois, après tout, émanent elles aussi de la conscience des hommes. La légalité n’étant nullement exempte d’erreur, elle ne saurait prévaloir sur l’humanité.

10. Ce bref inventaire ne serait pas complet sans que mention soit faite du recours au rire. L’humour est l’un des meilleurs instruments duquel jouer pour convaincre et rallier autrui à sa cause. Il sert à dédramatiser une situation, à franchir les barrières et réduire les tensions, à tourner en dérision les ennemis les plus sordides.

Demain, nous analyserons les moyens d’agir sur les réseaux sociaux. En attendant, diffusez l’adresse et transférez le contenu du site manuelbleu.com à vos amis et proches, aux décideurs et enseignants de votre localité ou région.