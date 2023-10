Manuel bleu (V): Islam, Arabes, Palestine. Conseils concrets pour lutter contre l'antisémitisme

La menace qui visait Israël s’étend désormais au reste de la planète. Quelle est son origine ?

Le Hamas a réussi à saboter les efforts de normalisation et d'entente récemment entrepris pour rapprocher les pays arabes et Israël, sous la houlette américaine. Cela risque de ramener le Proche Orient trente ans en arrière. De fait, le conflit actuel réveille des polémiques et des clichés dépassés, lesquels entraînent des malentendus principalement dus à une ignorance flagrante du sujet traité.

L’Occident pêche par une mécompréhension de l’Islam et la méconnaissance de certaines réalités propres au monde arabe. Aujourd’hui, à l’ombre du terrorisme islamiste, cette réalité se fait plus présente, plus concrète. La menace qui visait Israël s’étend désormais au reste de la planète. Quelle est son origine ?

1. Le devoir le plus sacré de la religion fondée en 570 par Mahomet est d’assurer la domination de la foi islamique ou "charia" sur le monde. Le Djihad est un combat spirituel, cosmique qui autorise néanmoins l’emploi de la force physique et matérielle (Coran, 9:5, 4:76, 2:214, 8:39, etc.). Ceci vaut surtout pour le wahhabisme qui est la tendance rigoriste de l’islam par opposition au soufisme et au maraboutisme, qui en sont des formes plus souples. L’islamisme d’aujourd’hui est une politisation intégriste, et par-là une interprétation outrée, des lois religieuses de l’Islam.

2. Bien des dirigeants ambitionnent d’être à la tête du monde islamique. La guerre contre Israël est l’un des instruments de cette ambition. Elle sert aussi à détourner les rancœurs des peuples envers leurs dirigeants.

3. En dehors du schisme entre sunnites et chiites, l’histoire de l’Islam est jonchée de conflits sanglants. Pour comprendre le monde arabe, il ne faut pas tant considérer les nations et leurs frontières que la mosaïque intriquée des clans et des tribus se vouant des inimitiés séculaires. À cela, on ajoutera l’oppression systématique des minorités copte (Égypte), chrétienne (Soudan, Syrie, Palestine) ou juive, ainsi que l’oppression des femmes.

4. Il existe aujourd’hui des pays musulmans démocratiques. Par contre, il n’existe aucun pays arabe démocratique.

5. Jérusalem ne fut jamais la capitale d’aucun État arabe ou musulman. En dehors de la mosquée d’Al-Aqsa, construite en 691, aucune des dominations musulmanes ne donna lieu à une amélioration urbaine quelconque de la ville. Sans oublier les destructions et profanations des sites juifs jusque sous l’occupation jordanienne (1948-1967).

6. Hormis la résistance juive, de la révolte de Bar Kochba contre les Romains à la lutte sioniste contre le régime ottoman puis le Mandat britannique, il n’y a jamais eu aucune opposition des autres populations locales aux diverses invasions de la Terre sainte.

7. Il n’y a jamais eu d’entité nationale portant le nom de Palestine. L’expression "peuple palestinien" date de 1967. Elle est la dénomination d’une entité politique définie par une idéologie antagoniste au projet sioniste. Ceci dit, les populations vivant en Judée-Samarie et à Gaza constituent une réalité sur le terrain et donc une entité démographique à prendre en compte sur le plan humain et humanitaire. Ce que ne font pas ses propres dirigeants dont la réputation de corruption n’est plus à faire. Alors qu’Israël procure des dizaines de milliers de permis d’entrée aux travailleurs palestiniens.

8. À la veille de la guerre de 1948, Hadj Amin al Husseini, le dirigeant des Palestiniens, s’oppose au projet d’invasion arabe des territoires alloués au projet sioniste. Il propose l’établissement d’une "autonomie" sur la partie allouée à la population arabe. La Ligue Arabe refuse et le roi Abdallah instaure un gouvernement militaire en Cisjordanie. Avant 1967, les "territoires" étaient donc "occupés" par les Égyptiens (Gaza) et les Jordaniens (Judée-Samarie).

9. Ce n’est pas la solution du problème palestinien qui amènera la paix. C’est la paix qui amènera une solution au problème palestinien.

10. Israël ne met pas en cause l’existence des nations arabes. Alors que bien des dirigeants arabes et palestiniens mettent en cause l’existence d’Israël. Nous avons tendance à oublier qu’il existe une preuve, au jour le jour, de la possibilité de coexistence pacifique entre Juifs et Arabes. Dans leur immense majorité, les citoyens musulmans d’Israël sont non seulement pacifiques et respectueux des lois mais dotés d’un sens patriotique incontestable. Leurs défilés commémorant 1948 ou 1967 ne s’accompagnent jamais de violence. Le recrutement de salafistes parmi les jeunes arabes israéliens s’est soldé par un échec. La population musulmane est présente dans tous les domaines de la vie active et culturelle du pays. Même l’armée lui offre graduellement la possibilité d’effectuer un service national ou militaire. Il suffit de se promener en Israël durant les grandes fêtes musulmanes ou chrétiennes pour constater la liberté et le bien-être des ressortissants arabes et l’absence de tensions entre ceux-ci et leurs concitoyens juifs.

