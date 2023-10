Manuel bleu (VI): Quelques vérités. Conseils concrets pour lutter contre l'antisémitisme

En dehors d’une frange marginale et extrémiste, habitants des implantations et Palestiniens coexistent pacifiquement au quotidien

Il est des vérités qui ne seront jamais assez dites. Dans la mêlée des débats et analyses se rapportant à l’antisémitisme et à l’antisionisme, on perd parfois de vue l’énoncé de base sans la prise en compte duquel tout débat est stérile, et toute analyse vaine. Voici quelques éléments de cet énoncé.

1. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient et le seul État à garantir liberté d’expression et liberté de culte à tous ses ressortissants sans exception.

2. Ce n’est pas parce qu’Israël occupe des territoires que ses ennemis lui font la guerre. C’est parce que ses ennemis lui font la guerre qu’Israël occupe des territoires.

3. Israël n’a ni l’intention ni les moyens d’annihiler le monde musulman dont une partie se dote des moyens et a l’intention déclarée, elle, d’annihiler Israël.

4. L’infime quantité d’encre dédiée aux opinions et informations en faveur d’Israël équivaut à celle nécessaire pour dessiner la carte de ce pays.

5. Aucune cause si juste soit-elle ne peut justifier le recours au terrorisme ou toute incitation à la violence.

6. Enfants palestiniens jetant des pierres. La reine Silvia de Suède, créatrice de la Fondation mondiale pour l’enfance, et les principales organisations de protection de l’enfance, ont formellement dénoncé l’utilisation des enfants palestiniens dans les émeutes.

7. Blocus de Gaza. Il y a un blocus maritime et aérien appliqué par Israël en conformité avec le droit international, de par sa nécessité sécuritaire. Mais il n’y a pas de blocus terrestre. En sus de l’eau potable, de l’électricité, des réseaux et moyens de télécommunications fournis inconditionnellement par Israël, Gaza est journellement approvisionnée par camions en marchandises, produits alimentaires, médicaments, matériaux de construction. Et ce bien que le Hamas détourne une grande partie de ces matériaux pour la construction de tunnels et la production d’armements destinés à attaquer Israël. Des centaines d’enfants et patients graves de Gaza sont régulièrement traités dans les hôpitaux israéliens. En temps normal, plus de dix-sept mille gazaouis jouissent de permis de travail en Israël. Ce chiffre devait passer à vingt-mille lorsque le Hamas déclencha son offensive du 7 octobre 2023 contre Israël.

8. Implantations. Tel que stipulé dans les accords d’Oslo, le problème des implantations est à régler lors de la phase dite de "statut définitif". Elles ne sont donc pas en infraction à l’accord, ni à aucune phase de la négociation de cet accord. Les unités additionnelles qui s’y construisent correspondent avant tout à une croissance démographique naturelle de ces localités. En dehors d’une frange marginale et extrémiste, habitants des implantations et Palestiniens coexistent pacifiquement au quotidien. Les uns se fournissant auprès des commerces locaux, les autres bénéficiant de nombreux emplois.

9. Un nouveau terme en usage dans le lexique de la haine antisémite est : "apartheid". Nous voilà non seulement dans le registre de la banalisation des souffrances du peuple juif, mais aussi dans la banalisation de celles subies par les personnes de couleur d’Afrique du Sud et de certains états américains. L’utilisation cynique du mot "apartheid" fait double emploi. Elle désolidarise la destinée d’Israël de celle du peuple juif. Et donc s’en prendre à Israël, ou même le détruire, n’a rien à voir avec le reste des Juifs. À cela, vient s’ajouter une nouvelle instigation, franchement discriminante puisqu’elle cible distinctement les gens de couleur, éveillant en eux des sentiments d’amertume soudain reportés des Afrikaans, et des Blancs en général, sur les Israéliens. Il s’agit bien là d’une exhortation à la haine.

10. C’est en Israël que vit la plus grande concentration de réfugiés du Moyen-Orient : celle des réfugiés juifs (mais aussi non-juifs) venus du monde entier.

Ceux qui contestent ces vérités pour leur opposer les mensonges que ce Manuel bleu dénonce sont-ils tous de mauvaise foi ? Et nécessairement antisémites ? Certains ne sont-ils pas des victimes mal informées du matraquage raciste ? Le problème est de savoir s’ils sont encore capables d’écouter cet autre qui est tant diabolisé. Nul ne détient le monopole de la vérité. Et il n’est pas capital de savoir qui a tort et qui raison. Ce qui compte vraiment c’est d’être dans le seul bon qui soit : celui du dialogue.

