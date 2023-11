Quel ne fut pas mon étonnement de découvrir qu’une machine démontrait plus d’intégrité intellectuelle qu’une ambassadrice des Nations unies

L’actrice hollywoodienne Angelina Jolie, soit AJ, vient d’accuser Tsahal de tuer "délibérément" des civils palestiniens. Cette calomnie ne s’appuie sur aucune preuve tangible puisque "délibérément" signifie qu’il y aurait un ordre de marche dans ce sens émanant du haut commandement de l’armée israélienne.

Par ailleurs, le texte de sa condamnation ne fait pas la moindre allusion aux atrocités commises par le Hamas, perpétrées selon des ordres écrits, ni à aucune proposition d’apaisement. Déconcerté par la virulence des propos de AJ, je me suis adressé à AI. Je me suis rendu sur le site de l’Intelligence Artificielle, soit OpenAI, pour connaître son opinion. Il faut savoir que AI recueille et amasse sans distinction tout ce qui circule sur la toile. Laquelle est submergée de sites et déclarations discréditant Tsahal, qui ont coûté des millions de dollars et demandé le travail intense de milliers de programmeurs et d’agents de propagande. Alors que la voix timide d’Israël et de ses amis est à peine audible. Un combat perdu d’avance ?

Quel ne fut pas mon étonnement de découvrir qu’une machine démontrait plus d’intégrité intellectuelle qu’une ambassadrice des Nations Unies. Quel ne fut pas mon ravissement de constater que AI n’était pas dupe des campagnes massives pour discréditer Tsahal. Et que le robot, sans âme, ni conscience, c’est elle.

Voici les deux questions posées à AI. La première lui demande une condamnation de Tsahal. Voici la réponse. La seconde l’interroge sur les valeurs éthiques de Tsahal. Voici la réponse. Jugez par vous-mêmes.