Comment parler aujourd'hui de deux Etats pour deux peuples ?

Tsahal poursuit son opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza. Et, l'armée israélienne ne s'arrêtera pas avant d'avoir éliminé les chefs du Hamas sur place. Antony Blinken, qui a effectué ce week-end sa troisième visite dans la région depuis le shabbat noir du 7 octobre, l'a parfaitement compris après avoir rencontré ses interlocuteurs israéliens."

Pas de couloir humanitaire sans libération d'otages", lui a clairement affirmé Benyamin Netanyahou. Il a d'ailleurs répercuté la position musclée d'Israël à ses homologues arabes ce samedi, lors d'une rencontre à Aman (Jordanie): "Il n'y aura pas de cessez-le-feu humanitaire", a dit le Secrétaire d'Etat. Mais le visage fermé de Blinken, lorsqu'il a quitté Israël, reflétait la situation périlleuse dans laquelle les Américains se trouvent actuellement. Comme s'ils étaient pris au pris au piège de leur propre solidarité avec Israël. Alors oui, Biden et Blinken continuent de lui accorder carte blanche pour détruire la direction militaire et politique du Hamas. Oui, ils maintiennent, avec des mises en garde, une pression militaire sur Hassan Nasrallah, avec des résultats, comme en témoigne le discours "timide" du chef du Hezbollah vendredi. Mais ils veulent aller plus loin: et, côté israélien, on comprend que la fin de l'opération israélienne dans Gaza pourrait marquer le début d'une initiative diplomatique américaine visant à aboutir à un règlement du conflit israélo-palestinien.

Biden attentif aux critiques de son aile progressiste

Le désir de Washington de réenclencher le processus de paix, après une décennie de gel, est avant tout la conséquence de l'électrochoc provoqué par les massacres du 7 octobre. Les Américains s'étaient aussi laissés séduire par l'approche de Netanyahou, selon laquelle laisser cuire le Hamas "à petit feu" dans la Bande de Gaza, avec l'aide économique du Qatar, serait un moindre mal.

Aujourd'hui, pour se faire pardonner, ils estiment qu'il est impératif de remettre sur la table le principe de "deux Etats pour deux peuples". La seconde explication à l'offensive diplomatique que prépare le tandem Biden-Blinken est intérieure et électorale: le soutien indéfectible apporté par le président américain à Israël, après les atrocités du 7 octobre, est de plus en plus ouvertement critiqué par l'aile gauche du parti démocrate. Dans ces cercles, les images des enfants israéliens massacrés dans les kibboutzim proches de la frontière s'estompent, et cèdent la place à celles des femmes et enfants palestiniens fuyant les bombardements de Tsahal.

Résultat : les derniers sondages montrent que le président a perdu au moins 4 points de soutien dans son propre parti depuis le début de la guerre ! Alors qu'il entame sa campagne électorale, il lui est donc impératif de redresser la barre et de prouver qu'au bout de ce long tunnel de violence, il y a tout de même une lueur d'espoir d'un règlement du conflit israélo-palestinien.

Après-guerre, Israël entrera dans une période de turbulences

Le problème est que, côté israélien, on n'a pas du tout la même lecture de l'après-conflit. D'abord, parce que, lorsque les canons se seront tus, l'heure sera venue pour les responsables militaires, mais aussi politiques, de rendre des comptes.

Le problème est que, côté israélien, on n'a pas du tout la même lecture de l'après-conflit

Ce qui ne manquera pas de plonger Israël dans une longue période de turbulences: les généraux Hertzi Halevy(chef d'Etat-major) et Aaron Haliva (chef des Renseignements militaires) ont déjà endossé leur responsabilité des évènements tragiques du 7 octobre, et certains affirment qu'ils auraient même déjà déposé leur lettre de démission. Idem pour le patron du Shin Bet, Ronen Bar. Côté politique, Benyamin Netanyahou prépare, on le sait, sa défense et ne sera certainement pas le premier à quitter ses fonctions.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit IDF Chief of General Staff Lt. Gen. Herzi Halevi (center) in Gaza

Mais la plupart des observateurs s'accordent à penser qu'au bout du compte, le Premier ministre sera contraint, par la pression populaire, à démissionner comme l'avait fait Golda Meir, quelques mois après la guerre de Kippour. Or un éventuel départ de Netanyahou entraînera une nouvelle consultation électorale et peut-être même une refonte radicale de la classe politique israélienne. Ce qui pourrait se prolonger sur plus d'un an. Dans un tel contexte, il va sans dire qu'il sera impossible d'envisager la moindre initiative de règlement du conflit. Biden devra donc patienter…

Abbas: plus un problème qu'une solution

Mais, au-delà, il semble que les Américains n'aient pas encore assimilé que le traumatisme du 7 octobre a bouleversé de nombreux paradigmes en Israël. L'un d'eux est de confier à l'Autorité palestinienne le soin de gérer le contrôle du territoire gazaoui. Comment confier à Mahmoud Abbas(ou même à son successeur), la gestion sécuritaire de la Bande de Gaza alors que celui-ci se montre incapable de contrôler ses propres forces dans les villes de Jénine ou de Naplouse ?!

PPO / AFP Palestinian Authority President Mahmoud Abbas meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken in Ramallah, West Bank.

Qui plus est, de plus en plus d'Israéliens considèrent qu'Abbas est l'un des problèmes et certainement pas l'une des solutions à la crise actuelle. Ceux-ci rappellent que le raïs est un négationniste de la Shoah, qu'il finance les familles des terroristes et qu'il n'hésite pas à falsifier l'Histoire, pour accuser Israël de génocide.

Comment lui faire confiance après les massacres du 7 octobre qu'il a refusé de condamner ? Déjà aujourd'hui, au sein de l'aile droite du gouvernement Netanyahou, celle qui a toujours prônée une attitude radicale envers le Hamas, on affirme en aparté qu'il serait inconcevable que Tsahal combatte pour laisser se "réinstaller" tranquillement une Autorité palestinienne qui, durant la seconde Intifada, a fait cause commune avec le Hamas.

L'heure de vérité pour Mohamed Dahlan

Pour l'instant, on se contente, côté israélien, d'écouter poliment les suggestions américaines, tout en précisant que l'heure est aux combats, pas aux gestes humanitaires, et encore moins à une initiative de paix : "Après la victoire, nous en reparlerons…" Une posture qui est loin de satisfaire l'administration Biden.

JAMAL ARURI / AFP Le président palestinien Mahmoud Abbas (à gauche) se tient aux côtés de Mohammad Dahlan, à Ramallah EN 2007

Voilà pourquoi, si Washington veut vraiment trouver une solution réaliste, elle doit sortir des sentiers battus et, elle aussi, abandonner certains paradigmes "caduques". L'option d'une Force internationale déployée dans Gaza pour une période déterminée pourrait être une option. Même si ce modèle a ses limites, comme on peut le voir actuellement avec la FINUL le long de la frontière bleue entre Israël et le Liban…

Dahlan s'est exilé à Abou Dhabi et est devenu l'un des hommes les plus proches de Mohamed Iben Zaïed, le président des Emirat Arabes unis

Une autre solution pourrait être de réinstaller, dans Gaza, un certain Mohamed Dahlan. Natif de Han Younes, celui qui fut le préposé à la sécurité de Gaza sous l'Autorité palestinienne s'est fâché, il y a une bonne dizaines d'années, avec Abou Maazen qui l'avait considéré comme un trop puissant rival. Depuis, Dahlan s'est exilé à Abou Dhabi et est devenu l'un des hommes les plus proches de Mohamed Iben Zaïed, le président des Emirat Arabes unis. Dahlan a conservé des liens étroits avec des personnalités israéliennes de haut rang et ils pourrait être le "sauveur" des Palestiniens de Gaza. D'ailleurs, son nom a ressurgi, ses derniers jours, après qu'il ait collecté quelque 70 millions de dollars en faveur des civils palestiniens de Gaza.

Quant au gouvernement Netanyahou, il devrait, pour s'inspirer, consulter les archives nationales de 1955. En mars de cette année-là, des fedayoun venus de Gaza avaient commis un attentat terroriste contre le mochav Patish. En réaction, Ben Gourion, alors simple ministre de la Défense dans le gouvernement Sharett, avait alors proposé de conquérir la Bande de Gaza. Cette proposition reposait sur l'hypothèse que les habitants de cette région s'enfuiraient alors vers l'Egypte et la Jordanie. Moché Sharett et la majorité des ministres de son gouvernement avaient alors repoussé cette proposition de crainte d'essuyer les critiques de la communauté internationale. Ben Gourion avait répondu: "Notre avenir ne dépend pas de ce que diront les Nations, mais plutôt de ce que feront les Juifs". Des propos qui n'auront jamais été autant d'actualité.