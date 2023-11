Hezbollah : pourquoi Israël doit frapper maintenant

Avant que n’arrive un incident d’une telle gravité qu’il nous poussera inéluctablement à la guerre, une frappe préemptive s’impose

Journellement, depuis des semaines, le mouvement terroriste shiite Hezbollah, déployé au sud du Liban et de la Syrie, attaque le nord d’Israël. En sus de tirs de missiles antitanks vers des agglomérations frontalières israéliennes et des bases de Tsahal, et en sus de lancements de roquettes à moyenne portée atteignant jusqu’aux abords de la ville portuaire de Haïfa, le Hezbollah ne cesse de tenter d’infiltrer le nord d’Israël, y détachant des cellules terroristes dont l’ordre de marche est le même que celui de ceux du Hamas, lors du 7 octobre dernier. Soit violer, torturer, massacrer, voire kidnapper des civils israéliens. Et, si possible, des soldats. Faut-il attendre qu’ils y parviennent pour qu’Israël décide d’entamer une campagne offensive contre le Hezbollah ?

Plus de 70.000 habitants des villages israéliens proches de la frontière libanaise ont dû évacuer leurs domiciles, se réfugiant plus au sud. Pourra-t-on décemment demander à ces gens de revenir chez eux sans avoir auparavant écarté le menace en raison de laquelle il leur a été demandé de quitter leurs habitations ?

En quoi riposter "modérément" à ces actes d’agression peut-il constituer une stratégie de défense efficiente ?

Celle-ci s’intensifie dangereusement. Les roquettes tirées par le Hezbollah visent désormais la zone industrielle de Haïfa, où se trouvent d’importants dépôts de matières combustibles et chimiques nocives qui, si touchés, répandraient des effluves meurtriers susceptibles de tuer des milliers de personnes résidant aux alentours. La zone du lac de Galilée, plus peuplée que le nord, a également subi des alertes à la roquette. On note, par ailleurs, une arrivée massive de forces shiites pro-iraniennes, venues d’Irak, qui s’ajoutent à celles déjà massées au sud de la Syrie. Certaines auraient même rejoints le sud Liban en renfort pour le Hezbollah. En quoi riposter "modérément" à ces actes d’agression et ne pas dissuader fermement les forces ennemies de s’approcher de la frontière peut-il constituer une stratégie de défense efficiente ?

Peu importe les intentions de l’Iran, du Hezbollah, et les discours que prononcent leurs chefs, discours dont on ne peut ni ne doit se fier à la teneur. L’escalade a bel et bien lieu sous nos yeux, à l’entière initiative du Hezbollah. Pourquoi occulter le fait que ces actes d’agression constituent un clair casus belli ?

L’économie nationale déjà passée en mode de guerre. Un mode qu’elle ne pourra pas soutenir indéfiniment, ni à une autre occasion

L’erreur commise au sud, face au Hamas, serait-elle en train de se reproduire au nord ? Avant que n’arrive un incident d’une telle gravité qu’il nous poussera inéluctablement à la guerre, une frappe préemptive s’impose. Toutes les conditions sont réunies pour la mener à bien. La présence massive des forces américaines en Méditerranée, nous assurant une excellente défense anti-aérienne. Un impressionnant déploiement des troupes du commandement nord de Tsahal, incluant des dizaines de milliers de réservistes, tous dument préparés et entraînés durant les grandes manœuvres des deux dernières années. L’économie nationale déjà passée en mode de guerre. Un mode qu’elle ne pourra pas soutenir indéfiniment, ni à une autre occasion. Le soutien indéfectible de l’opinion publique israélienne. Une certaine reconnaissance internationale de la nécessité de nous défendre. Cette conjoncture ne se représentera pas de sitôt.

Washington demande de la retenue. Et d’éviter une extension du conflit qui pourrait déstabiliser la région. Que Joe Biden et les Européens s’en assurent donc en exigeant le retrait du Hezbollah au-delà de la rivière Litani, comme stipulé par la résolution 1701 du conseil de sécurité des Nations unies. Qu’ils fassent pression sur le Liban, sur l’Iran. Notre sécurité passant avant tout, c’est cependant à Jérusalem qu’il revient de prendre l’ultime décision. Il y a certes des considérations opérationnelles. Consolider d’abord notre position au sud, par exemple. Mais qu’en est-il de la volonté politique ? Le général Tomer Bar, chef de l’armée de l’air a affirmé, il y a trois jours, que ses escadres étaient tout à fait capables de gérer les deux fronts à la fois. Tout est en place pour une offensive capable de ramener enfin la sécurité au nord d’Israël. Il n’y a plus qu’à en donner l’ordre. Qui semble tarder.

