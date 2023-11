Emmanuel Macron : le naufrage du "en même temps"

Les propos du Président à la BBC sont tenus juste avant de poster sa lettre aux Français... Une séquence pour les Juifs, une séquence pour Hamas

Sauf coup de théâtre dont il est friand - pour le plaisir de leurrer les entourages et les journalistes- Emmanuel Macron ne se rendra pas à la marche contre l’antisémitisme qui se tient ce dimanche à Paris. Lui, qui a créé un mouvement appelé "En Marche", préfère ne pas bouger et rester en son palais. Pressé par des proches et des élus de prendre la tête du cortège en tant que le premier des Français pour incarner la lutte contre le poison national, il a écouté puis a donné sa réponse: On vous écrira...

Au lieu de marcher, le président de la République a préféré rédiger une longue lettre dans laquelle il dénonce l’antisémitisme débridé et prévient : "Une France dans laquelle les citoyens juifs ne se sentent pas en sécurité n’est pas la France". Telle est la réponse du président de la République à l’arrière petite-fille du capitaine Dreyfus qui l'avait interpellé sur sa décision de ne pas descendre dans la rue. En réponse aux cris antisémites, le président écrit.

Jamais l’"enmemetempisme" macronien n’avait été à ce point inopérant, et représentatif d’un naufrage politique

Emmanuel Macron fustigeait "la présidence bavarde" de François Hollande. Pourtant, de François Hollande, on retiendra un temps fort : le 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, une policière municipale et l’Hyper cacher, il s’était tenu aux côtés des Français durant toute la journée d’hommages sans faire entendre le son de sa voix, prenant les proches des victimes dans ses bras et défilant aux côtés des dirigeants du monde entier venus à Paris qui s’étaient rendus en bus place de la République à Paris. Tous affirmaient alors : "Je suis Charlie".

Sur cette même place, aujourd’hui, on entend régulièrement "Allah Akbar!", ce même cri que proféraient les tortionnaires barbares du Hamas dans les localités du sud d’Israël et le tueur du professeur à Arras.

En 2015, François Hollande s’était précipité à la rédaction de Charlie Hebdo quelques minutes après la tuerie, pour y découvrir en larmes les corps des journalistes. En 2023, après les massacres du 7 octobre en Israël et les prises d’otages de Français, notamment, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il se rendrait en Israël lorsque "ce sera utile" pour finalement organiser sa visite le dernier, après ses homologues européens et américains. Puis, il se crut obligé de se démarquer avec cette proposition pour le moins inepte de mobiliser la coalition internationale qui avait lutté contre Daesh pour combattre le Hamas.

On reste encore pantois devant tant de méconnaissance géopolitique, à moins qu’il ne s’agisse que d’une nouvelle indication de sa désinvolture masquée derrière cette théâtralité dont le président est coutumier et qui ne cesse de décrédibiliser et d’affaiblir la parole de la France sur la scène internationale. Cette période tragique fait tomber les masques. Mortifié par l’échec de la conférence humanitaire de Paris le 9 novembre, il trépigne devant les micros de la BBC, le média qui refuse toujours de qualifier le Hamas d’"organisation terroriste", et exhorte Israël à arrêter de bombarder des bébés "sans raison, ni légitimité", donnant ainsi le point aux ignobles déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui joue avec tous les codes de l antisémitisme et de l’antisionisme. A-t il voulu faire la leçon à son collègue Rishi Sunak, qui affirme sans ambages son soutien à Israël en guerre contre une organisation terroriste et dont la voix est plus forte ?

On reste coi devant cette admonestation.

Il est patent que le président français tente - sans grand succès - d’intervenir auprès des dirigeants du monde arabe pour essayer de débloquer le drame des otages pris par le Hamas.

On est stupéfait de ne jamais entendre Emmanuel Macron, qui a le souci du sort des civils, exiger du Hamas qu’il cesse de placer ses infrastructures militaires au cœur des hôpitaux et des écoles. On ne comprend pas pourquoi il ne parle pas de l’installation des couloirs humanitaires par l’armée israélienne dans la bande de Gaza. On ne sait toujours pas pourquoi aucun hommage national n’est rendu aux 40 Français tués lors des massacres du 7 octobre par le Hamas, ni pourquoi les visages des otages français - dont des civils et des enfants - ne sont toujours pas placardés par les autorités françaises sur les bâtiments officiels.

Ces propos présidentiels à la BBC sont tenus juste avant de poster sa lettre aux Français... Une séquence pour les Juifs , une séquence pour Hamas. Jamais l’"enmemetempisme" macronien n’avait été à ce point inopérant, et représentatif d’un naufrage politique. On comprend au moins une chose dans cette affaire : on peut être un président intelligent et mener néanmoins une politique imbécile.

"Le problème est qu’il s’aime trop", analyse un familier du pouvoir qui fréquente le président français. Régulièrement, des ministres ou conseillers, des diplomates, ont murmuré cette réalité, dénonçant des foucades, des pulsions débouchant sur des politiques brouillonnes et sans effet, une fois la posture théâtrale passée. Ce qui était connu de quelques initiés apparait désormais clairement : Emmanuel Macron incarne non pas une présidence bavarde, mais une présidence narcissique.