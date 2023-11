France : Écoutez l’indifférence, par Michaël Darmon

À quoi sait-on que l’on vit dans une démocratie ? On peut y jouer les idiots utiles des dictateurs

Il y a des années lumières, un slogan vantait sur les affiches les mérites de la radio publique sur les ondes françaises. "France Inter : écoutez la différence". Les massacres du Hamas du 7 octobre 2023 donnent l’occasion de reformuler cette promesse.

"Ecoutez la déférence", pourrait-on dire aujourd’hui des sphères de l'extrême- gauchisme qui, sous couvert de défense des opprimés, valident les positions de tous les oppresseurs de la planète. Ceux qui, au sein de l’écosystème élitaire, justifient ou replacent dans ce fameux "contexte" les exactions du Hamas, se placent aux côtés de la Russie, de la Chine , de la Turquie.. À quoi sait-on que l’on vit dans une démocratie ? On peut y jouer les idiots utiles des dictateurs. Écoutez l’incohérence...

Mais ce qui a été le plus choquant ces derniers jours fut l’indifférence dans laquelle s’est déroulée la journée du 13 novembre 2023, marquant le funeste anniversaire de l’attentat du Bataclan. Pour triste mémoire, il s’agit d’une fusillade générale déclenchée en 2015 par un commando islamiste dans le lieu de concert parisien où des jeunes gens s’étaient retrouvés pour faire la fête, et qui trouvèrent la mort sous les balles des terroristes. Ça ne rappelle rien ? Cela n’évoque t il pas un récent massacre lors d’un festival de musique dans le Neguev ? Pas pour les médias, ni pour les acteurs du monde culturel français qui n’ont pas fait le rapprochement. En tendant l’oreille toute cette journée, on ne pouvait percevoir sur les ondes qu’une indifférence qui explique les silences fuyant d’une majorité des gardiens du temple de la tranquillité.

Le silence d’une société renseigne sur son état de siège mental

Le 13 novembre 2023, la mémoire des victimes du Bataclan a été honorée devant le musée de… Tel Aviv, sur l’esplanade rebaptisée Place des otages. Une cérémonie s’y est tenue et des intervenants y ont exprimé leur solidarité au peuple français, touché lui aussi par le terrorisme islamiste. Point n’est besoin de s’étendre sur la portée de la leçon de vie et la grandeur d’âme de ces Israéliens meurtris et inquiets pour leurs proches capturés ou tués par le Hamas.

"Écoutez l’indifférence". Plus que les cris de haine des manifestants anti israéliens et antisémites dans les villes et les campus - le fait d’une minorité bruyante- le silence d’une société renseigne sur son état de siège mental. Effrayée par le retour inattendu de la guerre sur le sol européen avec l’invasion en Ukraine en 2022, sidérée par la plus abjecte des barbaries perpétrée par le Hamas en 2023, la société française se replie, détourne le regard par peur d’affronter la vérité de cette deuxième décennie du jeune XXIe siècle: la fin de l’insouciance. Les Français, dans leur grande majorité, ne peuvent être émotionnellement impliqués tels que le sont les juifs de France. Cernés par les malheurs d’un monde anxiogène, effrayés par la perspective du ciel qui peut leur tomber sur la tête, les Gaulois sont pris en tenaille entre les exigences de la fin du mois et le fracas de la fin d’un monde: celui des jours heureux, la promesse européenne après la guerre.

Aussi, en écoutant cette indifférence, pour ne pas se laisser emporter par le ressentiment, afin de ne pas céder au manque de discernement, il est temps de conclure un échange de bon procédé avec vous, indifférents de bonne foi: vous pouvez garder vos silences, mais laissez Israël se défendre, vous défendre, en paix.