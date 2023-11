Otages du Hamas: la déchéance de la Croix-Rouge

La Croix rouge avait déjà maintenu l’illusion que le Troisième Reich était un ‘partenaire normal’

45e jour de guerre et la Croix-Rouge n'a pas encore rencontré les otages du Hamas. Par contre, le Comité international de la Croix-Rouge – CICR se dit "extrêmement inquiet" devant les opérations de Tsahal dans l’hôpital Shifa et son président, Mr Francesco Rocca, écrit même : "Assez. Comment la communauté internationale peut-elle accepter la situation à Gaza !?" Le CICR se soucie des terroristes emprisonnés en Israël mais, par contre, pas un mot sur les otages…

Rien de nouveau sous le soleil. Cette organisation soi-disant humanitaire a toujours choisi un parti pris vis-à-vis d’Israël et de la situation des juifs dans le monde. Revenons en arrière : Pendant la Seconde Guerre mondiale, la grande préoccupation du CICR était le sort des nazis. La Croix rouge a continué ses activités comme d’habitude, comme si la Shoah n’avait pas eu lieu. Elle fournissait une assistance et une protection aux prisonniers de guerre alliés détenus par l’Allemagne nazie mais ne faisait pas la même chose pour les déportés juifs. Dans le même temps, le CICR n’a pas dénoncé publiquement la déportation des Juifs vers les camps de concentration : "Au lieu de cela, l’organisation a maintenu l’illusion que le Troisième Reich était un 'partenaire normal', un État qui viole parfois les lois, de façon pas très différentes des autres armées, qui utilisaient parfois des moyens et méthodes de guerre illicites", rappelle Peter Maurer, ancien Président de la Croix rouge.

Au lendemain de la guerre, alors que les atrocités connues depuis longtemps furent révélées publiquement, la Croix rouge a continuer de refuser de condamner les nazis. Son président Burckhardt s'est opposé aux procès de Nuremberg. À cette époque, au lieu d'aider les victimes des pires crimes contre l'humanité, le CICR a consacré son énergie à aider les auteurs de ces crimes : il a fourni des documents qui ont aidé de nombreux nazis de haut rang, dont Adolf Eichmann et Josef Mengele, à fuir l'Europe et à échapper à la justice.

Par la suite, lors de la création d'Israël, le CICR a joué un rôle plus qu'ambigu lorsque les armées arabes ont attaqué le tout nouvel État. Depuis, ils ont simplement choisi leur camp. Lorsqu'on leur reprochait de garder le silence lorsque le sang israélien et/ou juif était versé, ils affirmaient généralement qu’ils avaient agi en secret et que la publicité de leurs efforts les compromettrait. Avez-vous entendu le CICR lorsque le Hamas cible les hôpitaux israéliens, notamment le centre médical Barzilaï à Ashkelon et Assuta à Ashdod ? Jamais !

Le cynisme du CICR a atteint un nouveau gouffre moral avec la guerre en cours lancée par le Hamas contre la population israélienne le 7 octobre 2023. Des otages israéliens, dont des bébés, des femmes et des personnes âgées, ont été emmenés de force par le Hamas dans la bande de Gaza et le CICR reste silencieux, sans doute occupé par ses efforts diplomatiques secrets, va-t-il prétendre ?… Il demande un cessez-le-feu mais sans aucune contrepartie, même pas celle, au-moins, de rencontrer les otages, de nous donner un signe de vie, un signe d’espoir ! Pas même un mot ! Le CICR reste silencieux.

La Croix rouge regarde ailleurs. En agissant de manière aussi perverse, cette organisation s'est disqualifiée et ne peut avoir aucune légitimité.

En effet, hier comme aujourd'hui, la trahison flagrante des idéaux d'Henry Dunant ne fait que prouver à quel point cette institution a défiguré l'humanitarisme.