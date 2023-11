Israël-Gaza : Quand idéaux humanistes et réalité ne coexistent pas

Si Israël ne parle pas dans la langue que ses voisins comprennent et respectent, il ne survivra pas

Des articles sans fin, des experts, des débats télévisés et des tweets sur la guerre à Gaza, et la question demeure : qui a raison, qui est à blâmer, et surtout : pourquoi la guerre a-t-elle éclaté ?

Oren Ben Hakoon/Flash90 Be'eri, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel.

Pour chaque personne interrogée qui vient présenter la version israélienne de l'histoire, quelqu'un d'autre semble donner la version palestinienne, ce qui entraîne débats houleux. J'ai tendance à secouer la tête avec incrédulité lorsque des gens comme Jeremy Corbyn, Owen Jones, chroniqueur au Guardian, et même John Oliver tentent d'éduquer le public grâce à "leur vaste connaissance du conflit israélo-palestinien". Tous ont affirmé de la même manière, avec certitude, qu’ils avaient raison.

"Aucun de ceux qui nous expliquent comment il faudrait faire n’a jamais vécu ou passé une partie de sa vie au Moyen-Orient"

Mais – ou plutôt MAIS – en fin de compte, aucun d’entre eux n’a jamais vécu ou passé une partie de sa vie au Moyen-Orient. Ce qui soulève la question suivante : une personne qui a lu de nombreux livres, qui est diplômée et qui a parlé avec de nombreuses personnes, par exemple, du goût des pommes vertes, mais qui n'a jamais réellement mangé de pomme verte, peut-elle vraiment savoir ce que c'est et quel est son goût ?

AP Photo/Eraldo Peres Brazilian citizens and their families who were in the Gaza Strip, are welcomed by Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, bottom right, upon arrival at the Air Base, in Brasilia, Brazil.

Est-ce que l'une de ces personnes que j'ai mentionnées, et bien d'autres comme elles, qui utilisent des expressions telles que "Israël commet un génocide contre les Palestiniens", "Israël est un État terroriste", "Israël commet des crimes de guerre", etc., l'une d'entre elle s'est-elle déjà posé cette simple question : "Pourquoi, dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, au coeur de laquelle se trouve Israël, n'y a-t-il pas un seul pays qui soit une démocratie libérale comme l'Europe ou les Etats-Unis?"

Se sont-elles déjà demandé pourquoi, dans toute cette région du monde, des questions telles que les droits de l’homme, la liberté d’expression, la liberté de la presse, les droits des homosexuels ne figurent pas exactement en tête de l’agenda des gouvernements et des dirigeants ? Pourquoi dans tous les pays, de l’Afghanistan jusqu’à la mer, l’idéologie libérale est-elle minoritaire, voire totalement supprimée ?

Pourquoi personne n’est vraiment libre...

Les principes fondamentaux du leadership dans les pays du Moyen-Orient sont le respect de la force, de l’honneur et du pouvoir et bien sûr de la religion

Pour quiconque vit ou a grandi au Moyen-Orient, la réponse est claire, et le concept est un peu différent du point de vue intellectuel occidental. Les principes fondamentaux du leadership dans les pays du Moyen-Orient sont le respect de la force, de l’honneur et du pouvoir et bien sûr de la religion.

Ce sont des concepts qui ne coexistent tout simplement pas avec les principes fondamentaux des démocraties libérales. Ou, pour le dire simplement, nous parlons de personnes différentes, d’un mode de vie différent, de croyances différentes et d’un point de vue différent.

SABAH ARAR (AFP) Certaines personnes font remonter la détérioration de la rue Rasheed à l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé Saddam Hussein

Chaque fois que les pays occidentaux ont tenté d’imposer leur mode de gouvernance dans la région, cela ne s'est pas bien terminé. Les exemples ne manquent pas. "Opération Liberté" en 2003, au cours de laquelle les États-Unis et la Grande-Bretagne pensaient pouvoir renverser Saddam Hussein et créer une démocratie florissante en Irak. Ou encore l’Afghanistan, où la démocratie d’après l’invasion de 2003 n’a pas survécu très longtemps.

Même l’Égypte en 2012, où les masses ont renversé Hosni Moubarak au début du Printemps arabe, menant des élections démocratiques organisées sous la pression américaine. Le résultat fut une victoire pour les Frères musulmans... Au cours de leur courte période de règne, ils commencèrent à appliquer partiellement la charia islamique. Ce qui a conduit à d’énormes manifestations, à un coup d’État militaire et au règne d’Abdel Fattah el-Sisi.

D'un côté, Israël veut faire partie du monde occidental, mais d’un autre côté, ses voisins sont le Hezbollah, le Hamas et le président syrien Assad

En effet, d’un côté, Israël veut faire partie du monde occidental et avoir une démocratie libérale où les droits des citoyens sont respectés, et d’un autre côté, ses voisins sont le Hezbollah, le Hamas et le président syrien Assad.

Elle doit donc se comporter en conséquence même si cela emporte son nombre de contradictions avec les convictions fondamentales de la gauche progressiste.

Il fut un temps où les Israéliens pouvaient être "à la hauteur des normes humanitaires" des pays ayant des frontières avec le Pays de Galles ou le Canada… (comme au milieu des années 1990, après la signature des accords d'Oslo).

Et puis il y a des périodes comme aujourd’hui, après qu’Israël a été entraîné dans la guerre où, s'il ne parle pas dans la langue que ses voisins comprennent et respectent, il ne survivra pas.

Ainsi, tous ceux qui font la leçon à Israël sur son "abus de pouvoir dans la guerre" pensant qu'il existe une manière meilleure et plus humaine de combattre le Hamas, le Hezbollah ou les djihadistes en Syrie, qui ont envahi ou envisagent d'envahir le territoire israélien, de violer des femmes, décapiter ou brûler vifs parents et enfants ensemble eh bien, vous êtes tous invités à venir vivre dans la région pendant quelques années. Et puis venez nous faire part de vos idées.