Israël de demain: chaque trauma aura sa place

Entre le terrible choc de 1973 et celui de 2023 se sont écoulés cinquante ans d’histoire israélienne

Le traumatisme du 7 octobre a unifié les Israéliens. N’en déplaise à ses détracteurs, la société israélienne fait bloc non pas autour de son gouvernement, mais autour de la décision d’en finir une bonne fois pour toutes avec le Hamas. Les divisions internes ont été temporairement mises de côté face à une tragédie qui marquera à jamais à la fois le peuple juif et l’Etat hébreu.

Les comparaisons du 7 octobre avec la Shoah et la guerre de Kippour sont valables à plus d’un titre. Ce samedi noir, pogromiste et génocidaire de part sa nature, aura été la pire attaque contre le peuple juif depuis la Shoah. Il présente, malheureusement aussi, des similarités avec la guerre de Kippour, en raison de son effet de surprise et de l’échec militaire israélien initial. Le Hamas n’a évidemment pas choisi la date du 7 octobre 2023 par hasard, celle d’un samedi de fête juive, mais aussi celle commémorant 50 ans et un jour depuis le 6 octobre 1973, la dernière guerre de quasi annihilation vécue par l’Etat juif.

L’impressionnante détermination des soldats de Tsahal aujourd’hui fait écho à ce sentiment marqué au fer rouge : il ne s’agit pas d’une opération militaire comme les autres, mais bien d’une guerre de survie, de défense du foyer national.

Traumas internes : Rabin, la Seconde Intifada, le désengagement

La victoire escomptée demeurera néanmoins incomplète si cet esprit d'union ne perdure pas après la fin des combats. Or c’est là que le bât blesse : entre le terrible trauma de 1973 et celui de 2023, se sont écoulés cinquante ans d’histoire israélienne, cinquante années au cours desquels les traumatismes n’ont pas été communs mais ségrégés. Ils ont non seulement douloureusement marqué les Israéliens, mais ils les ont aussi dressé les uns contre les autres.

Souvenez-vous il y a quelques semaines encore, ou peut-être un siècle, ce qui nous préoccupait en Israël était la crise interne autour de la réforme judiciaire. D’aucuns prévoyaient déjà des cartes de partage en deux états différents.

Comment en était-on arrivés là ? Mon hypothèse était qu’il sagissait de l’explosion douloureuse d’un triangle traumatique des années 1900 et 2000 : l’assassinat d’Itzhak Rabin en 1995, la Seconde Intifada au début des années 2000 et le désengagement de la bande de Gaza en 2005. Chacun de ces événements a une signification historique générale, mais a également été vécu et interprété fort différemment par les Israéliens en fonction de leurs origines et leurs convictions politiques.

L’assassinat de Rabin par Igal Amir était une tragédie nationale. Un juif avait assassiné le Premier ministre juif. Mais pour la gauche, cela signifiait aussi la fin du rêve symbolisé par les Accords d’Oslo, et le vol de ce rêve par la droite, à commencer par Binyamin Netanyahou, qui gagnera ensuite les élections contre Shimon Peres. Encore aujourd’hui, il ne faut pas creuser bien loin dans l'obsession anti-Bibi de certains pans de la gauche pour retrouver cette cicatrice de 1995. Inversement, pour la droite, il a fallu se défendre contre des accusations collectives d’incitation à la haine, réveillant des blessures plus profondes: celles d’un rejet historique de la droite par la gauche, remontant aux origines du mouvement sioniste.

A peine quelques années plus tard, la Seconde Intifada est elle aussi interprétée très différemment. A gauche, les victimes de cette vague d’attentats kamikazes, plus de 1000 morts et 8000 blessés, sont des “victimes de la paix”, paix à laquelle il faut s’accrocher coûte que coûte en dépit de l'extrémisme des factions palestiniennes. A droite, ce sont les pires craintes qui se matérialisent, rage et impuissance en sus.

Enfin, le désengagement est lui aussi vecteur d’interprétations totalement différentes. La gauche laïque n’a jamais compris, ni accepté, le rêve du Grand Israël porté par le sionisme religieux. Il s’agit pour elle au mieux de fadaises, au pire d’un dangereux fanatisme responsable de l’impasse du processus de paix. Le désengagement est l’occasion de prendre une revanche contre l'entêtement idéologique des colons, alors que domine encore l’idée qu’un retrait israélien saura mettre un terme aux revendications palestiniennes. Du côté du sionisme religieux, le traumatisme est multiple et complexe. La trahison ne vient en effet pas seulement des institutions sacralisées de l’Etat, mais également de la droite likoudienne qui, sous l’impulsion d’Ariel Sharon, finit par croire aux chances de cette évacuation unilatérale. La réforme judiciaire de 2023 est notamment la réponse d’une génération de jeunes sionistes religieux face à ce qui a été perçu comme leur abandon par le système judiciaire vingt ans auparavant.

Désillusions du présent, trahisons du passé

Ces trois méta-événements ont forgé la société israélienne actuelle et forment le fond (avec d’autres tensions ethnico-religieuses) de la sempiternelle querelle pro et anti-Bibi, alors que la réalité sécuritaire a fait, de facto, passer de plus en plus d’Israéliens à droite. Ce ne sont plus les (des)illusions du présent que l’on se reproche, mais les trahisons du passé. Depuis le 7 octobre, les Israéliens font de nouveau front commun, à tous les sens du terme. C’est la seule bonne nouvelle de ce maudit automne 2023. Mais, pour que l’esprit d’union perdure, il faudra dorénavant prendre le temps d'écouter, et de soigner, tous les traumatismes collectifs passés et présents. Car, comme les Israéliens le savent également depuis le 7 octobre: il n’y a rien de pire que de rester seul avec sa douleur.