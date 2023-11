La conquête de l’islamo-wokisme

"Les victimes israéliennes des viols par les terroristes se retrouvent elles du mauvais côté, appréhendées comme appartenant au camps des pays oppresseurs"

Les massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre en Israël sécrètent 50 nuances de silences au sein de la société française et européenne : indifférent, embarrassé, attristé... Il en est un des plus cruels : celui des ONG féministes face aux Israéliennes qui témoignent de leur viol par les terroristes du Hamas. Le médiaTimes of Israël le dénonce ainsi: "En dépit des preuves des brutalités sexuelles commises le 7 octobre, la plupart des organisations féministes ne prennent pas la parole si ce n’est pour critiquer Israël". Terrible constat. Un de plus qui prouve à quel point le pogrom du Hamas cristallise un changement d’époque.

Essentialiser, discriminer, trier entre les bonnes et les mauvaises victimes : c’est le fondement de l’idéologie woke

Tandis que le Hamas subit de lourdes pertes au niveau de son appareil militaire sur le terrain dans la bande de Gaza, l’organisation terroriste a d’ores et déjà remporté une indéniable victoire idéologique avec l’essor d’un courant nouveau et fétide autour de la constestation des valeurs occidentales : l’islamo-wokisme. Ainsi, les victimes israéliennes des viols par les terroristes se retrouvent elles du mauvais côté car elles sont tout d’abord appréhendées comme appartenant au camps des pays oppresseurs, blancs et patriarcaux avec en tête les États-Unis et leurs alliés dont Israël. Pas de chances pour ces femmes victimes , les voilà renvoyées à leur origines qui va déterminer le taux de solicitude des organisations féministes , en l’occurrence très faible.

Essentialiser, discriminer, trier entre les bonnes et les mauvaises victimes : c’est le fondement de l’idéologie woke - du mot anglais éveil, vigilance, - devenu le nouvel ordre moral et l’arme intellectuelle d’une dictature où chacun est renvoyé à ses origines. Le wokisme mène une guerre permanente contre l’universalisme et l’humanisme, des valeurs désignées comme des armes d’oppression détenues par un monde blanc et par essence raciste. C’est la planète des identités blessées et humiliées qui ont décidé de réécrire l’histoire du monde à l’aune des humiliations à venger. L’offense est permanente et partout : dans la littérature dont il faut réécrire les classiques (l’exemple du livre d'Agatha Christie “Les dix petits nègres” devenu “Ils étaient dix” est fameux), dans les travaux académiques qu’il convient de contrôler pour vérifier la bonne pensance.

Au regard de ce que les populations indigènes ont enduré durant des siècles, il n’est pas question pour eux de s’émouvoir pour les Israéliens et les Juifs

Le wokisme est devenu une terre d’accueil pour les indigénistes qui réécrivent l’histoire des états racistes par définition. Depuis le 7 octobre, ils ont ouvert en grand leur porte aux antisionistes avec un mot d’ordre: ni sensibilité, ni solidarité avec les sévices subis par les Israéliens. Au regard de ce que les populations indigènes ont enduré durant des siècles, il n’est pas question pour eux de s’émouvoir pour les Israéliens et les Juifs, complices des oppresseurs. C’est la raison pour laquelle les campus américains se sont embrasés depuis le 7 octobre: les premiers soldats du wokisme ont forgés leurs armes dans les universités américaines, sous la férule de professeurs et d’intellectuels nourri au grain du progressisme. Ces zélotes identitaires fournissent des bataillons d’électeurs aux partis de gauche qui ont abandonné la défense de l’ouvrier pour celle des communautés discriminées. En France, LFI et son cartel électoral la Nupes à récupéré cette matrice.

Aujourd’hui, ces militants de la discrimination sont les parrains de l’islamo-wokisme et confèrent au proto-etat terroriste Hamas un statut de représentant des opprimés, symbole de la résistance contre toutes les oppressions. Les ONG féministes ont emboîté le pas et leur naufrage moral ne devra pas être passé sous silence. Dans cette lâcheté générale, l’organisation Womens Forum fait figure d’exception puisqu'elle consacre une partie de ses travaux au viol comme arme de guerre lors de sa réunion à Paris fin novembre.

L’islamo-wokisme avance masqué, en adepte de la Takya, la technique de dissimulation des islamistes. Cette idéologie se niche dans les interstices du langage et mène un combat au corps à corps avec les mots. Ainsi, dans la presse écrite comme audiovisuelle, on peut faire le constat que, progressivement, l’expression "attaque du Hamas" remplace "les massacres du Hamas". Un lent et subreptice travail d’effacement de l’émotion vis à vis de la tragédie fait son œuvre. La déclaration du premier ministre irlandais se félicitant du retour de la jeune Émily Hand, que l’on croyait morte mais qui a été libérée par le Hamas le 25 novembre, est édifiante. Le communiqué parle de l’enfant "qui a été perdue" et qui a été finalement "retrouvée" . Pas une seule évocation de la prise d’otages, ni bien évidemment du Hamas. Après sa défaite militaire, Daesh a continué d’injecter son venin de haine dans une partie de la planète, mais en cachette.

L’islamo-wokisme, paré des atours militants et alter mondialistes s’exprime, lui, au grand jour. Et pour éradiquer cette nouvelle dictature née dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, la seule force militaire sera impuissante.