Il était une fois… l'histoire d'un schnitzel qui fait polémique

Et voilà comment la fascination indigéniste conduit à moquer le repas d’un jeune otage libéré, qui a en outre le malheur d’avoir le teint clair

Vendredi 24 novembre, Ohad Monder, 9 ans, est libéré avec le premier groupe d’otages attendu par la nation israélienne tout entière. Le lendemain, une activiste poste sur son compte X - ex-Twitter - une photo du jeune garçon attablé devant une assiette de schnitzel (en français, escalope milanaise).

La photo sera vue 5 millions de fois et engendrera une étrange polémique que l'on peut résumer par le tweet suivant: "Oui bien sûr, nous sommes des indigènes du Proche-Orient, maintenant mange ton schnitzel et tes pommes de terre mon chéri".

Comme souvent sur X, les commentaires foisonnent et font notre éducation. Saviez- vous, par exemple, que l’escalope purée n’est pas seulement appréciée en Israël, mais aussi… En Iran?! Au-delà de notre érudition culinaire, cette polémique nous renseigne, une fois encore, sur l’état d’esprit de la gauche woke américaine, en particulier son rapport au peuple juif. "Schnitzel mit Kartoffeln", est écrit en allemand dans le tweet ci-dessus pour la bonne raison que la grande majorité de la communauté juive américaine est issue d’une immigration européenne, et européenne de l’Est en particulier.

Perçue avant tout comme Caucasienne, elle est donc coupable du crime ultime en Wokerie : la blanchité. Une contre-vérité historique et génétique, bien entendu, mais ce n’est pas d’ADN que se préoccupent nos éveillés, mais plutôt d’une symbolique tout en dichotomie: d’un côté la bourgeoisie juive américaine qui a intégré les codes de comportements Wasp et fait donc partie de la classe des dominants. De l’autre, la classe des dominés imaginée et fantasmée comme ces peuples bruns de peau qui ne mangent jamais rien d’autre que "leur" cuisine indigène, ont des rites et des traditions purement indigènes, et ne sont jamais, au grand jamais, corrompus par quoi que ce soit de blanc ou d’occidental (evidemment, on se renseigne sur le mode de vie de ces gens-là via des vidéos Tiktok qu’ils ont créées sur leurs téléphones dernier cri - mais chut !).

Cette fascination indigéniste peut se comprendre comme une forme de compensation. Déconnecté de sa propre culture, dégoûté par la consommation moderne, déboussolé par un nihilisme libéral froid et urbain, on va se projeter dans un retour aux sources imaginaire, exotique - et forcément venu ailleurs. Et c’est comme ça que le keffieh va venir orner de nombreuses jeunes têtes occidentales en mal "d’authenticité" ; ou que l’on en vient à se moquer du repas d’un jeune otage libéré, qui a en outre le malheur (l’outrecuidance!) d’avoir le teint clair.

Les Israéliens, habitués à ce type de remarques dérogatoires, pourraient être tentés de les balayer d’un revers de la main. C’est sans doute plus sage en ces temps de guerre. Nous avons autre chose à faire qu’à défendre une assiette de schnitzel.

Mais il y a tout de même des leçons futures à tirer de cette polémique, et des cent autres du même acabit qui suivront. La première est de beaucoup mieux communiquer sur l’histoire complexe et bel et bien indigène du peuple juif, de laquelle il tire, entre autres, sa riche tradition culinaire. Et la seconde est un rappel important à ceux qui rêvent de faire d'Israël une oasis totalement laïcisée: la nature a horreur du vide - chassez votre propre folklore, celui des autres reviendra au galop.