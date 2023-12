Lettre à nos amis pro-palestiniens

Les vidéos de civils israéliens exhibés comme des trophées à Gaza ont d’ailleurs assez vite disparu de la toile. Il fallait regagner du soutien.

S’il est des causes qui semblent évidentes, la cause palestinienne l’emporte haut la main. Une enclave dans laquelle vivent, et trop souvent survivent, 2 000 000 d’habitants, pour la plupart pauvres, séparés par un mur d’un pays riche et développé qui serait à l'origine de son malheur. Leur désespoir serait tel, qu’un beau jour, ces "résistants" traversent la frontière et massacrent, plein d'une rancœur accumulée depuis des années, les hommes, femmes et enfants qui se trouvent de l’autre côté. La cause est limpide, réconforte l’âme et donne le sentiment à son défenseur de participer à son siècle. Le narratif semble si parfait que des millions de personnes y adhèrent, partout dans le monde, ne se contentant pas de soutenir l'opprimé ainsi présenté, mais en plus crachant leur haine de l'oppresseur. Arrachant dans les rues des affiches de bébés kidnappés, indifférents aux viols et aux tortures, parce que quelque part, les Israéliens l'ont bien cherché.

Face à cette évidence du cœur, Israël joue perdant. Malgré ses larmes, malgré son profond traumatisme collectif, malgré ses plus de 1 200 citoyens massacrés pendant des heures, dans ce qui restera le plus immense cauchemar de ce pays.

Mais le noir et blanc israélo-palestinien gagnerait, pour des raisons d’honnêteté intellectuelle, à être nuancé. Le Hamas a bel et bien déclenché une guerre le 7 octobre. Il ne s’agit pas d’une formule. Il a déclenché une guerre parce qu’il le voulait, alors même que tout semblait relativement calme dans la région. Alors même que des valises d’argent en provenance du Qatar parvenaient dans l’enclave avec l’aval israélien pour, officiellement, bénéficier à la population. Le Hamas savait ce qui allait se produire à Gaza et c’était son objectif. Non pas parce que Netanyahou et Ben Gvir colonisent des terres en Cisjordanie... Les gens qui sont morts ce jours-là emmenaient les enfants de Gaza dans les hôpitaux israéliens. Ils croyaient en la paix et non pas dans le "grand Israël". Alors non, le Hamas n'a pas déclenché la guerre pour des raisons territoriales, mais parce que le rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite s’apprêtait à mettre fin au storytelling musulman sur les Palestiniens. Israël devenait fréquentable et le Hamas et le Hezbollah perdaient de leur superbe.

Au lendemain du 7 octobre, les vidéos de civils israéliens torturés et exhibés comme des trophées à Gaza ont d’ailleurs assez vite disparu de la toile. Il fallait regagner du soutien après ces images atroces qui avaient dérangé et qui rendaient toute empathie complexe. Aussitôt dit, aussitôt fait. En quelque jours, alors que l’Etat hébreu préparait sa riposte, il était déjà redevenu, pour certains, "sans cœur". "Netanyahou le boucher de Gaza" titrait même Libération, emporté dans son soutien à LA cause par les milliers de morts gazaouis tombés sous les bombes israéliennes. Mais si Israël tue plus à Gaza que Gaza en Israël, ce n’est pas parce qu’Israël bombarde plus. Le Hamas tire des dizaines de roquettes quotidiennes sur le territoire israélien. Mais ses citoyens sont (relativement) protégés par le fameux Dôme de fer qui, s'il protège les vies, plombe son image à l’international.

Le Hamas, lui, donne au monde ce qu’il veut voir : des morts. Les morts et la solidarité internationale lui facilitent la construction de tunnels, et non d'abris pour protéger les civils, la fabrication de roquettes, et non d'entreprises et d'emplois. Si les Gazaouis souffrent, c’est la faute d’Israël. Le monde marche, court, pourquoi se priver ?

Mais, au-delà de la guerre de communication et de la bataille des morts qu’Israël est en train de perdre, il y a une chose fondamentale que l’opinion occulte pour des raisons, là aussi, de paresse intellectuelle. Celle des valeurs. Personne au monde n’aurait envie de vivre à Gaza, et ce n’est pas uniquement à cause du méchant voisin israélien. C’est même assez peu à cause de lui. Personne n’aurait envie de vivre à Gaza parce que les homosexuels y sont lapidés et les femmes tenues de sortir couvertes… quand elles ont le droit de sortir.

En Israël, les citoyens jouissent de libertés fondamentales, celles de critiquer le gouvernement ou de faire leur jogging matinal en short. En Israël, une femme, nue, torturée, qu’elle soit juive, bouddhiste ou musulmane, n’aurait pu rester une demi-seconde sur un pick-up au cœur d’une ville. A Gaza, la foule était en liesse (les vidéos ne sont pas de la propagande israélienne mais proviennent des Gazaouis eux-mêmes). Un détail rhétorique ? Non. Alors, si Israël ne se bat pas pour que les femmes puissent sortir habillées comme elles le souhaitent, et si les foules continuent de soutenir, avec la satisfaction de la bonne conscience, des hommes qui manipulent la sympathie internationale avec brio, elles se tireront une grosse, très grosse balle dans le pied.