Opinion: Netanyahou n'est pas responsable, mais il a failli

Le grand drame de Netanyahou est que le 7 octobre est un échec de sa politique tacticienne, mais pas de sa doctrine générale

Voilà un moment qu’on le pressentait. Des déclarations par-ci, certaines intonations par là. La division politique israélienne repointe le bout de son nez. D’aucuns diraient qu’elle n’a jamais vraiment cessé, mais simplement été mise sous cloche dans l’effroi de l’après 7 octobre. Samedi soir, néanmoins, quelques milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, à Jérusalem, Haïfa et Tel-Aviv, appelant à la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou et l’accusant du catastrophique échec militaire du 7 octobre.

Avant de commencer, ce constat : la majorité des victimes du 7 octobre proviennent d’un électorat a priori farouchement opposé à la coalition très droitière de Netanyahou

Il n’y a là rien d’étonnant, et c’est même plutôt rassurant. Manifester est un signe de bonne santé tout court, et de bonne santé démocratique en particulier. L’union et la solidarité israélienne après la pire attaque de son histoire étaient exceptionnelles, mais cette lune de miel ne pouvait pas, réalistiquement, durer éternellement. On aurait néanmoins des reproches à adresser aux uns et aux autres. Pas d’inquiétude : tout le monde en prendra pour son grade. Et à la fin, quand même, un mot d’ordre.

Avant de commencer, ce constat : la majorité des victimes et des otages du 7 octobre proviennent d’un électorat a priori farouchement opposé à la coalition très droitière de Netanyahou. Parce que les kibboutzim de Be'eri et de Nir Oz ont été les plus dramatiquement touchés. Parce que la fête de Nova, un samedi matin de Simhat Torah, comptait fatalement plus de jeunes laïcs. Cette réalité fait que les rassemblements et les déclarations des familles d’otages prennent facilement un tour politique qu’il sera de plus en plus difficile d’ignorer.

Mais au-delà de ce triste coup du sort sociologique, c’est aussi un noyau d'irréductibles qui manifeste. Et ceux-là, comment dire ? Ce sont souvent les mêmes. Ceux qui bougonnaient quand les vaccins contre le Covid étaient arrivés en Israël avant le reste du monde ; ceux qui faisaient remarquer que les accords d’ Abraham n’étaient pas vraiment importants puisqu’Israël n’était préalablement pas en guerre avec les Emirats arabes unies ; ceux qui n’ont jamais pris le temps d’étudier le rôle de la Cour suprême en Israël et son activisme, mais qui ont immédiatement crié au fascisme quand on a voulu la modifier. Ceux-là, ont-ils raison dans leur critique de Netanyahou après le 7 octobre ? Oui. Ont-ils toujours systématiquement critiqué Netanyahou ? Aussi. Cet entêtement est une des clefs de l’impasse politique d’aujourd’hui.

Ont-ils raison dans leur critique de Netanyahou après le 7 octobre ? Oui. Ont-ils toujours systématiquement critiqué Netanyahou ? Aussi

Campagne politique en temps de guerre

Qu’on ne s’y trompe pas néanmoins, ce n’est guère mieux en face. Car que fait Netanyahou à ses heures perdues entre deux délibérations sécuritaires ? Une campagne politique pour assurer la survie de sa coalition après la guerre. Tout y passe. Le budget de la coalition - faramineux et inutile en temps de guerre- pour ne pas perdre le soutien de ses partenaires. Les subtiles, ou pas si subtiles, allusions à la seule responsabilité de l’establishement militaire dans l'échec du 7 octobre. Les conférences de presse inutiles.

Netanyahou ne serait sans doute pas Netanyahou s’il ne pensait pas à sa survie politique. Tel un chat aux neuf vies, Bibi ne s’avoue jamais vaincu et ne baisse jamais les bras. C’est plus fort que lui, il est incapable d’imaginer un Israël dont il ne serait pas aux commandes et vice et versa. Mais ce trait de caractère a lui aussi un prix particulièrement élevé.

Cinq années gaspillées

Disons-le tout net : Netanyahou ne peut pas être tenu seul responsable de la catastrophe qui s’est abattue sur Israël. L'enquête qui sera menée dévoilera probablement une série de failles et d’erreurs sur tout l’échelon (les premières révélations vont en ce sens), à la fois militaire et politique.

L’une d’entre elles paraît évidente dès à présent : pendant les longs mois qui ont précédé le 7 octobre, Tsahal a été accaparé par le mouvement de protestation qui a gagné ses rangs, distrait l’armée de sa mission, et convaincu les ennemis d'Israël que la plus grande puissance militaire du Proche-Orient était affaiblie. La leçon à tirer est bien entendu de ne plus jamais, au grand jamais, faire un usage politique de Tsahal. Terminé.

Netanyahou ne serait sans doute pas Netanyahou s’il ne pensait pas à sa survie politique

Mais Netanyahou, et le Likoud qui l’a laissé faire, est très certainement responsable d’avoir épuisé et saigné à blanc le pays depuis maintenant cinq ans. En refusant d’accepter le résultat des élections de 2019 au premier, deuxième puis troisième tour de scrutin. En faisant tout, vraiment tout, pour faire tomber les gouvernements d’union de 2020, qu’il dirigeait avec Benny Gantz, puis le gouvernement Bennett- Lapid de 2021-2022. Des gouvernements certes boiteux, mais qui auraient pu tenir la distance et ne justifiaient absolument pas les milliards de shekels dépensés pour les remplacer. C’est rageant mais il faut bien y penser : plutôt que de financer des élections à répétition, combien de ces fonds publics auraient pu aller aujourd’hui aux réservistes et aux évacués ? Combien de ministres de la Défense, des Renseignements et de la Sécurité intérieure auront défilé sous autant de gouvernements successifs, plutôt que de mener une action efficace à long terme ? Combien de longs mois à faire campagne, sans réunir notamment la Commission des Affaires étrangères et de sécurité, dont le rôle crucial est de superviser le système de défense ? Combien de ressources gaspillées pour une guerre d’egos interminable ?

Le grand drame de Netanyahou est que le 7 octobre est un échec de sa politique tacticienne, mais pas de sa doctrine générale. Il y a plus d’un quart de siècle déjà, alors qu’une majorité d’Israéliens était persuadée que les Palestiniens finiraient pas baisser leurs armes à force de concessions, Bibi était, lui, extrêmement pessimiste quant à leur irrédentisme. Très critique de sa personne et de ses manières, son opposition n’a cependant jamais réussi à proposer une vision alternative cohérente. Encore aujourd’hui, le programme préconisé par Yaïr Lapid pour l’après-guerre ne diffère que très peu de ce fait l’actuelle coalition.

Aujourd’hui les sondages, pourtant généralement favorables aux gouvernements en guerre, sont sans appel

Mais Netanyahou, qui voulait entrer dans les pages de l’Histoire comme le gardien d'Israël, n’en a pas moins tragiquement failli à sa mission, et pour des raisons mesquines. Par refus de céder sa place, et incapacité à préparer l’avenir. Pour se venger de ses opposants. Par entêtement, et par orgueil.

Oui, il a parfois été injustement traité. Oui, c’est aussi un symbole que l’on a voulu maltraiter, ce qui lui a valu la loyauté d’une partie son électorat. Mais aujourd’hui les sondages, pourtant généralement favorables aux gouvernements en guerre, sont sans appel. Les faits sont sans appel. Israël a besoin de se reconstruire avec un nouveau leadership. Avec un nouvel élan.

Pour toutes ces raisons, Netanyahou doit annoncer qu’il s’en ira après la guerre. Idéalement, pour ne pas drainer encore davantage les caisses de l’Etat, en désignant un successeur au sein du Likoud. Idéalement aussi, et parce qu’il a trop souvent manqué à sa parole, en adossant une date butoir à cette annonce. La politique israélienne continuera d'être virulente et cacophonique. Mais en lui épargnant le scabreux débat sur son départ, Netanyahou pourrait sauver ce qui lui reste de dignité. Il est temps de céder sa place.