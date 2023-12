Allumage de Hanouka à l’Elysée : une double faute morale et politique

Quelle mouche a piqué le président de la République d’allumer une bougie pour la fête de Hanouka à l’Élysée ?

On croyait avoir tout vu en termes d’actes inconsidérés avec Emmanuel Macron. Force est de constater qu’il est encore capable de surprendre. En allumant la première bougie de Hanouka, Emmanuel Macron a allumé la polémique et jeté un nouvel éclairage sur sa conception de la place de la religion dans la société. "Si l’Etat est laïc, la société ne l’est pas", tel est le mantra présidentiel.

Pour autant, l’allumage à l’Elysée représente une faute morale et politique mais pas pour les raisons que l’on imagine. En effet, l’évocation du principe de laïcité pour contester l’allumage de Hanouka à l’Elysée est aussi inopérant que pour la présence des crèches dans les lieux publics ou l’organisation d’un iftar de Ramadan à la mairie de Paris. Comme je le décris dans un livre à paraître (Le 18 janvier prochain aux éditions de l’Archipel sous le titre « Rallumons les Lumières…pour sortir la France de l’obscurité »), la laïcité ce n’est pas l’absence de religion, mais la neutralité des pouvoirs publics et l’absence de religion d’état. C’est un principe juridique qui répond à une définition précise. Célébrer des fêtes religieuses n’est donc en soi pas un problème. Si les français, toutes confessions confondues, y compris juive, s’offusquent de cet allumage c’est parce que, comme disait Coluche, il ne faut pas les prendre "que pour des cons".

C’est une faute politique car, alors que les débats ridicules d’arrière-garde sur la présence de crèches font rage, que les partisans de l’islam politique et leurs idiots utiles de La France Insoumise se plaignent d’un prétendu "deux poids-deux mesures" dans le traitement de l’Islam et du Judaïsme en France, cet allumage apparait comme une provocation de nature à alimenter les dissensions interconfessionnelles déjà exacerbées par la guerre au Proche-Orient. Les Juifs qui n’ont rien demandé se retrouvent pointés du doigt, pris en otage de cette grossière instrumentalisation.

Mais c’est aussi une faute morale du Grand Rabbin de France, qui tente par cet allumage de donner une caution à un Président désormais honni par une grande partie de ses concitoyens juifs pour ses prises de positions abjectes vis-à-vis d’Israël. De Dubaï, celui-ci n’a pas hésité à dénier le droit d’Israël à se défendre. Ces déclarations font suite à l’interview qu’il avait donné à la BBC et dont le fond était tout aussi contestable.

En se penchant sur la signification de Hanouka, la réalité est encore plus décevante : Hanouka, c’est la reconquête par les juifs de leur souveraineté face à une puissance occupante au terme d’une bataille sur le sol d’Israël menée par les frères Maccabi. C’est la fierté retrouvée d’un peuple, les armes à la main. Voilà ce que signifie Hanouka. Aider le président, qui nie le droit d’Israël à se défendre, à "redorer son blason" vis-à-vis des juifs via Hanouka est d’un cynisme assez frappant.

Le président de la République s’est défendu de porter atteinte à la laïcité, en réponse à cette polémique. Il s’est justifié sur l’allumage de Hanouka. Sur le site de la cathédrale de Notre Dame qui a retrouvé sa flèche et qui se prépare à reprendre son activité en avril 2024. On comprend que tout cela s’inscrit dans une séquence "spiritualité", comme diraient les communicants élyséens.

Les représentants communautaires sont néanmoins familiers de ce genre de courtisaneries. Le 9 janvier 2022, lors de la célébration de l’attentat de l’Hyper Cacher à Paris, le CRIF avait organisé un allumage de bougies à la mémoire des victimes d’attentats. Une bougie pour chaque attentat était allumée par un officiel. Au moment d’allumer la dixième, celle à la mémoire des enfants de Toulouse, Francis Kalifa, alors président du CRIF, avait appelé pour ce faire Eric Dupont-Moretti, avocat qui s’était dit, quelques temps plus tôt, fier de défendre Abdelkader Merah accusé de complicité dans l’attentat de l’Ecole Ozar Hatora de Toulouse. Chacun appréciera.

Mais il est aussi intéressant de se pencher sur l’occasion à laquelle cet allumage de Hanouka a eu lieu à l’Elysée, ce fameux 7 décembre 2023. En fait, et c’est totalement occulté, le Président de la République recevait la conférence des rabbins européens pour se voir remettre le prix Lord Jacobovitz, qui honore les dirigeants européens qui luttent contre l’antisémitisme ! Cela se passe de tous commentaires dans le pays européen le plus touché par l’antisémitisme, essentiellement du fait de la pyromanie de ses dirigeants et du laxisme de sa justice.

Alors, si on élève un peu le débat en se plaçant au niveau de l’intérêt national, cette double faute morale et politique pose deux questions centrales : d'abord, combien de temps la France va-t-elle pouvoir tenir avec un Président qui n’a aucune cohérence dans ses prises de positions, aucune constance dans sa pensée et finalement aucune colonne vertébrale ? Un président qui fracture l’unité nationale depuis des années ? Ensuite, cette célébration donne vraiment l’impression d’un entre-soi de gens totalement décalés des réalités qui vivent dans un monde parallèle. Comment donc peut-on faire nation sur un tel terreau ?