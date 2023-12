Le nœud coulant de la cravate du RN

Les cravates portées par le députés RN, pointées comme des artifices de communication, sont en réalité des noeuds qui enserrent un plus chaque jour l’exécutif

"Ce n’est pas parce que les députés RN portent des cravates que cela signifie que ce parti a changé de nature". Tel est, en substance, le message décliné sur tous les tons par la Macronie pour mobiliser ses troupes ˗ et les Français ˗ contre l’essor du Rassemblement national. Bons soldats mais piètres guerriers, les Macronistes se déchirent pourtant sur la marche à suivre.

À droite, version Darmanin et Philippe, on estime qu’il faut répondre aux questions posées par le RN. À gauche, version Borne et Véran, on croit dans la condamnation morale et le rappel des racines de l’extrême droite française. Les Français, eux, semblent confirmer, sondage après sondage, que leur regard a profondément changé sur le RN. Pour la première fois, le parti de Marine Le Pen est considéré par les sondés comme un parti de gouvernement. Une vague d’articles dans la presse nationale française fait état du désarroi et de la panique qui s’emparent de l’exécutif face à cette inexorable avancée.

À six mois du scrutin des élections européennes, prévues le 9 juin 2024, la liste conduite par Jordan Bardella, le président du RN, est créditée de la première place, largement devant la liste Renaissance de la majorité présidentielle, et les listes LR et Reconquête, promises à une cannibalisation. Les cravates portées par le députés RN, pointées comme des artifices de communication, sont en réalité des nœuds coulants qui enserrent un plus chaque jour l’exécutif et plus généralement un système politique et médiatique confit dans ses bons sentiments anti-fascistes. Et l’oxygène commence à manquer. Extrême droitiser les sujets sensibles, comme l'ont fait les Macronistes, a contribué à verrouiller les débats et les Français ne le supportent plus. Les tenants de la pensée complexe ont été rattrapés par la pensée simpliste. Aujourd’hui, le gouvernement ne sait plus quoi inventer pour démontrer sa fermeté. Dernière trouvaille en date : punir de travaux d’intérêt général les parents d’enfants délinquants, une mesure proposée par la ministre Aurore Bergé. On a envie de répondre à la manière d’aujourd’hui : "Sérieusement ?" On reste sans voix.

L’écosystème politique et médiatique est comme le lapin devant des phares qui le paralysent. Le quotidien Le Monde, qui pourtant recense depuis des années les mutations du FN, puis du RN, a publié une série d’articles fort instructive sur l’offensive méthodique du parti en direction des classes moyennes: relations avec les lobbys économiques, opération séduction du monde des affaires, fine stratégie de conquête des classes moyennes et du "bloc élitaire". Appliqué à un parti ou à une personnalité candidate pour l’Élysée, ce type d’enquête n’est pas nouveau. Ce qui est singulier cette fois réside dans le titre générique donné à la série : "Enquête sur un renoncement".

L’éternelle technique de la culpabilisation est déjà à l’œuvre au sein de l’institution journalistique du "camp du Bien", incapable d’avoir pu apaiser les colères et les défiances depuis plus de vingt ans. On voit déjà les doigts accusateurs pointer les Français qui annoncent leur intention de voter Le Pen en 2027. On regarde, effarés, les gesticulations du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui s’imagine contrer tout seul le RN en faisant le tour des villes dans lesquelles le parti est implanté, le sourcil froncé. Pris de panique, les Macronistes confondent désormais leur combat contre le RN avec une rencontre sur un ring : "Il faut les cogner", disent-ils. On comprend leur désarroi. En 2017, Emmanuel Macron, le soir de son élection, avait promis aux Français "qu’il ferait tout pour qu’ils n’aient plus à voter pour l’extrême-droite". Ça, c’était pour la galerie et la pyramide du Louvre.

Quelques jours avant sa victoire, le futur président de la République me confiait au détour d’une conversation impromptue dans un restaurant : "À la fin, il n’y aura que Le Pen et moi"(1).

Trois jours avant son entrée à l’Elysée, il indiquait la trajectoire politique de son quinquennat. Le "En même temps" n’a été qu’un paravent servant à masquer le siphonage de la droite. Avec le risque de placer Marine Le Pen en situation d’alternance. Sur le papier, nous y sommes. Sur le papier seulement.

La première à en être consciente est Marine Le Pen elle-même : "Les Français ont toutes les cartes en main. Ils m’ont soutenue à 42 % en 2022. Soit ils optent pour le changement, soit ils décident de laisser couler le pays", confie-t-elle, confirmant qu’elle se concentre désormais sur l’exercice du pouvoir, plus que sur sa conquête.

À part les sphères économiques, Marine Le Pen travaille le monde diplomatique. Elle a écrit à toutes les ambassades installées en France et sollicite des rendez-vous auprès des ambassadeurs en poste. Un expert des coulisses diplomatiques au Moyen-Orient atteste que la candidate du RN a déjà rencontré plusieurs ambassadeurs des pays arabes. Du côté de la diplomatie israélienne, cela fait quelques années que la question est régulièrement posée (sans réponse pour l'instant) : comment traiter Marine Le Pen ?

En 2020, de hauts responsables du ministère israélien des affaires étrangères avaient entamé des consultations à Paris autour de cette problématique : faut-il la recevoir officiellement ? La presse israélienne, avec la lucidité qui la caractérise, a déjà interviewé plusieurs fois Marine Le Pen, loin des positions de principe des médias communautaires juifs.

La présence de Marine Le Pen à la Marche contre l’antisemitisme début novembre marque un tournant dans la place qu’elle occupe désormais dans le paysage du pouvoir. La phrase marquante de cette période restera la sienne le jour de la marche : "Je suis à la place à laquelle je dois être". "Ce n’était pas réfléchi, je fonctionne à l’instinct, pas aux punchlines", explique Marine Le Pen en petit comité.

La déclaration qui l’a marquée est la prise de position "courageuse" de Pierre Moscovici, qui publie ces jours-ci un livre sur son parcours politique (2), dans lequel il évoque ses origines juives. "Marine Le Pen n’est pas antisémite", a déclaré le premier président de la Cour des comptes sur Radio J, la veille de la marche contre l’antisemitisme. Le Pen considère qu’il s’agit de la premiere prise de position signifiante venant d’une personnalité issu de la gauche, le signe de sa capacité, dit elle, à rassembler. Vaste programme. On est encore loin de l’échéance.

En attendant, Emmanuel Macron, qui sait le risque qu’il a fait courir au pays avec son attitude ambiguë à l’égard du RN, promet d’ores et déjà un rendez-vous en janvier avec les Français (encore un) pour "redonner de l’espérance". Allons bon. En abordant ses dernières années, la présidence Macron se transforme en mystique du pouvoir.

De son côté, Marine Le Pen prévient : "Je ne crois pas en la grande bascule révolutionnaire mais au résultat d’une évolution, étape par étape."

2027 sera sa dernière campagne, quelle qu’en soit l’issue. Et pour convaincre les Français, Marine Le Pen a choisi la mue, pas la guerre.

(1) Recit détaillé dans "Les secrets d’un règne, coulisses d’un quinquennat de crises", M. Darmon, Archipel

(2) "Nos belles années", P. Moscovici, Gallimard