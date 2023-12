Extension du conflit ? Au royaume des aveugles…

Nous aurions tort de ne pas prêter foi à leur serment d’étendre la loi de la sharia au reste du monde. Ils le font sous nos yeux

Les massacres du 7 octobre dernier ont été dus à l’aveuglement d’Israël à l’égard de la réalité sur le terrain. Pourtant, la communauté internationale se montre aujourd'hui frappée de la même cécité. Elle ne lit pas correctement la carte et ne voit pas tous les signes avant-coureurs d’une catastrophe qui y figurent. Washington redoute une "extension du conflit", alors même qu’il se propage à toute allure, frappant les intérêts américains en Irak, en Syrie, en mer Rouge et gangrénant partout ailleurs nos institutions, notre civilisation, notre jeunesse.

Ce manque de discernement met en danger la planète entière. Les avertissements ne manquent pourtant pas. Bien au contraire, les islamistes n’ont de cesse de les hurler à tous vents. Nous aurions tort de ne pas prêter foi à leur serment d’étendre la loi de la sharia au reste du monde. Ils le font sous nos yeux. Jaillissant des profondeurs de l’intégrisme le plus sombre, ils sont parvenus jusqu’au cœur des villes et des universités du monde libre. Ou de ce qu’il en reste. Ils s’arment de missiles, de drones, d’énergie nucléaire.

Comment se fait-il qu’un petit pays de moins de dix millions d’habitants soit seul à combattre ce fléau ?

La réponse est simple. Le Hamas à Gaza ? Le Hezbollah au Liban ? Les milices shiites de Syrie et d’Irak ? Les Houtis du Yémen ? "Tout cela est lié au conflit israélo-palestinien." Le chef du Hamas, Ismaël Hanyeh, a demandé au Pakistan de se tenir prêt à faire usage de sa force nucléaire. Téhéran demande aux milices irakiennes de bombarder les bases militaires américaines. La Corée du nord expédie des milliers de missiles vers le Proche-Orient. La Chine met en garde les Etats-Unis. Ailleurs, on assassine des curés, des enseignants, des caricaturistes, des jeunes dans une discothèque. Et tout ça, à cause du conflit israélo-palestinien.

Le monde va-t-il s’incliner devant une poignée de mercenaires à la solde de l’Iran ?

Les Houthis du Yémen se sont mis à torpiller les navires de commerce en mer Rouge. Courageusement, les grandes compagnies maritimes se sont empressées d’annuler leur activité dans la zone menacée. Le monde va-t-il s’incliner devant une poignée de mercenaires à la solde de l’Iran ? Va-t-il à nouveau compter sur l’État d’Israël pour faire à lui seul le sale boulot ? Parce que cela concerne le conflit israélo-palestinien…

Au lieu de traiter le problème dans son intégralité, on persiste à le parceller. À parler de guerre sur ‘plusieurs fronts’ alors qu’il n’y en a qu’un seul. Un seul et même axe du mal qui va de Moscou à Pékin, en passant par Téhéran. Cet axe, il est impératif de le briser. Où ? Par le milieu. À Téhéran, donc. Or l’Iran, ce n’est pas que les ayatollahs et les Gardiens de la Révolution. C’est le Hamas, le Hezbollah, Al Shebab, Boko Haram, les Talibans, le Djihad Islamique, les milices shiites d’Irak, de Syrie, les trafiquants de drogue, mais aussi les imams des mosquées intégristes à Malmö ou Glasgow. Ce sont également des profs de fac à Harvard et Sciences-Po, des journalistes et médecins sans frontières, sauf une, celle de 1967. Sans oublier les mordus de Tik Tok.

Et tout ce joli monde qui n’a pas le temps de militer pour les réfugiés de Syrie, les femmes d’Afghanistan, les manifestants de Minsk, les victimes des atrocités commises en Soudan, en Chine, au Myanmar, en Érythrée, au Congo, en Mauritanie, accaparé qu’il est par le conflit israélo-palestinien.

Étonnamment, certains pays arabes reconnaissent enfin l’existence d’Israël et entament un processus de normalisation avec ‘l’entité sioniste’. Brisant ainsi le cercle vicieux dans lequel la région s’était enfermée durant de longues décennies, à force de tout rapporter au conflit israélo-palestinien. S’apercevant qu’à défaut de le résoudre, il suffit de le contourner. Que la paix régionale finira par entraîner la paix locale, entre Israéliens et Palestiniens, dans son sillage.

L’attaque du Hamas contre les villages du sud d’Israël a meurtri l’humanité. Elle n’a rien à voir avec la cause palestinienne

Le président Macron a parlé d’une possible coalition militaire contre l’axe du terrorisme. Ces jours-ci, la communauté internationale envisage une coalition navale en mer Rouge. Le monde libre se débarrasserait-il enfin des œillères qui l’empêchent de voir l’évidence ? Celle de Nova et du Bataclan. Celle du 7 octobre et de ceux qui en légitiment la sauvagerie. Celle du raz-de-marée de haine qui déferle aujourd’hui sur nos sociétés.

L’attaque du Hamas contre les villages du sud d’Israël a meurtri l’humanité. Elle n’a rien à voir avec la cause palestinienne. Demandez-le aux Gazaouis eux-mêmes. La réponse à une telle attaque exige que l’humanité prenne part au combat aux côtés des Israéliens. Combat qui commence par l’éradication du Hamas et doit s’étendre au reste du djihad. On envisage d’organiser une force internationale pour assurer l’ordre et la sécurité à Gaza, "après la guerre". Pourquoi ne va envoyer cette force dès maintenant ? Et exiger du Hamas qu’il dépose les armes. Car c’est la sécurité de tous qu’il menace. Pas juste celle d’Israël. Ceux qui restent aveugles à cette réalité connaîtront à leur tour le "sept octobre".