Salon de l’Alyah attaqué : tout un symbole !

Un groupuscule pro-palestinien a attaqué un Salon de l’Alyah organisé à Lyon. Analyse d’un évènement à forte charge symbolique

"L’adresse vous sera communiquée après inscription", indique encore aujourd’hui le site de l’Agence juive pour Israël sur la page consacrée aux Salons de l’Alyah organisés récemment à Paris, Marseille et Lyon. Cette précaution n’a malheureusement pas empêché l’attaque du Salon par un groupuscule pro-palestinien à Lyon.

Cette attaque résonne comme un "cassez-vous"

Le Progrès a relaté les faits en quelques lignes sur son site Internet avec ce titre : "Des manifestants pro-palestiniens s’en prennent au salon de l’Alyah : six interpellations". Quelques heures avant, des tags "Free Palestine" et "Ici on recrute des colons" avaient été découverts sur le mur des bureaux du FSJU qui accueillaient l’évènement. Le ton de la journée était donné.

Bien au-delà d’un simple fait divers, cette attaque résume symboliquement la situation de nombreux Français de confession juive : un coup de pied physique qui agit comme un coup de pied au cul. "Le service de sécurité de la communauté nous a demandé de rester dans les locaux à cause d’une manifestation pro-palestinienne devant le bâtiment. Nous avons ensuite été exfiltrés et raccompagnés jusqu’à notre voiture par la sécurité. Je me suis dit que je n’étais décidément par en sécurité en France. Qu’est-ce que je fais encore là ?", nous confie Nadine.

Ces dernières décennies, les tragédies vécues par les Juifs de France ont entraîné une hausse des départs vers Israël. Une réaction chimique, un présent de vérité générale. Ces émeutiers propalestiniens ont volontairement ciblé un Salon de l’Alyah qui accueillent des Juifs intéressés par une émigration vers Tel Aviv, Jérusalem ou Ashdod. Cette attaque résonne comme un "cassez-vous" adressé aux Juifs lyonnais par des islamo-gauchistes haineux. Si certains des participants hésitaient à franchir le cap, cette attaque facilitera sûrement leur réflexion. Les Juifs de Lyon gardent au plus profond de leur chair le souvenir douloureux de l’assassinat antisémite de René Hadjadj, poussé du 17e étage d'un immeuble du quartier de La Duchère en 2022. Une affaire bien vite oubliée, et une victime rarement citée parmi les martyrs de l’antisémitisme en France.

"Mais tant mieux, que les sionistes dégagent de France !"

Interrogé sur i24NEWS ce vendredi, Ofir Sofer, ministre de l’Alyah et l’Intégration, de retour de France, a dressé un bilan très positif des Salons de l’Alyah. Les extraits vidéos de cette interview publiés sur le compte Twitter de i24NEWS ont suscité de très vives réactions, la teneur des commentaires se résumant en quelques citations malveillantes : "Bonne nouvelle. Adios", "On a pas besoin de peuple élu en France (…) Bon débarras", "Ils veulent faire partie de ces terroristes qui massacrent les Palestiniens" ou encore "Mais tant mieux, que les sionistes dégagent de France !".

Des pensées partagées par le groupuscule qui a visé le Salon de l’Alyah à Lyon, la frontière est mince entre la haine en ligne et les attaques physiques. Un mois après le déclenchement de la guerre, i24NEWS recevait dans Le Prime Carla Abitbol, jeune étudiante en médecine, victime d’un antisémitisme virulent au sein d’une université lyonnaise. Dans son témoignage bouleversant, elle confiait à Jean-Charles Banoun s’être sentie abandonnée par la France et avoir entamé un processus d’Alyah. Des histoires similaires à celle de cette jeune femme sont de plus en plus nombreuses depuis le 7 octobre. Aux chiffres spectaculaires des actes antisémites recensés depuis les massacres du Hamas, répondent les chiffres spectaculaires des ouvertures de dossiers d’Alyah. Un éternel recommencement.