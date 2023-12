Toxicité du débat politique en Israël : que faire?

Le débat toxique est de retour en Israël. Pour que cette culture change, il faut davantage que des rappels à l’ordre.

Dimanche soir, le président Itzhak Herzog s’est exprimé. Fermement. Il s'agissait de tancer les Israéliens, que ce soit à la Knesset ou sur Twitter, et de les avertir qu’un retour au 6 octobre, à cette culture du débat toxique, nuit à l’effort de guerre et met directement directement en danger les soldats au front. Cela aura eu le mérite d'être clair.

On ne peut que se rendre à l’évidence : l’ambiance dans le pays a changé.

L’extraordinaire élan de solidarité après le 7 octobre, a laissé la place aux tristes passions habituelles. Ce sont les ministres qui s'écharpent en réunion, les campagnes politiques qui ont repris, et surtout, gauche et droite en bataillons bien rangés qui commencent à régler leurs comptes après le "Samedi noir". A qui la faute ?

Les soldats de réserve le disent: rentrer en permission est devenu plus difficile. Certains commandants évitent même de relâcher leurs soldats, en dépit de la fatigue, pour ne pas les exposer à cette toxicité. L’émission satirique Erez Nehederet en a fait un sketch particulièrement douloureux dans son émission du mercredi soir sur Channel 12.

Mais que faire ? Car c’est là où le sermon d’Herzog ne suffit pas. Ces batailles internes ne sont pas simplement un mauvais pli qu’il suffirait de redresser. C’est une habitude bien enracinée. Et comme toute habitude dont on ne se débarrasse pas, elle a aussi des avantages pour les concernés.

Il suffit de voir à quel point, dans notre région, le tribalisme et l’omerta empêchent le progrès et la réforme. Aucun risque en Israël

Passons-les en revue. D’abord, elle permet de passer ses nerfs. Il est sans doute plus facile d'être énervé que triste à longueur de journée. Et la tristesse, malheureusement depuis trois mois, elle est sans fond. C’est aussi une habitude qui permet de se donner une illusion de contrôle. La haine des ennemis extérieurs est si grande et si envahissante, que finalement, en vouloir plutôt à son propre compatriote a quelque chose de rassurant.

Enfin, surtout, cette manie de la discorde a aussi des avantages réels, dans la vraie vie. Il suffit de voir à quel point, dans notre région, le tribalisme et l’omerta empêchent le progrès et la réforme. Aucun risque en Israël, on y réforme et parlemente en permanence. Beaucoup trop même, mais c’est comme cela qu’on obtient l'excellence, en tout cas dans les domaines scientifiques et technologiques. Et c’est aussi comme cela qu'on obtiendra l’excellence en politique en fin de compte, j’en suis personnellement convaincue.

Mais pour se faire, il faudra apprendre à s'écouter. Le président Herzog avait déjà montré la voie en chapeautant les délibérations autour de la réforme judiciaire. Pourquoi ne pas reprendre cette tradition en 2024 avec un forum citoyen qui se tiendrait en sa résidence ? Ce serait certainement plus constructif que le débat à la Knesset ou sur les réseaux sociaux qui, eux, ont depuis longtemps raté le coche de la civilité.