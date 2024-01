Pour relancer le macronisme, le président a choisi le grand bond en arrière

En politique, tout est signe proposé au déchiffrage : quand Emmanuel Macron accueille en 2018 les Bleus champions du monde de football à l’Elysée, Rachida Dati fait partie des quelques personnalités politiques hors Macronie à passer la soirée au Château avec les stars du ballon rond. On comprend alors que, derrière les propos peu amènes avec lesquels la mairie du 7e arrondissement étrille régulièrement les macronistes, une autre réalité se dessine. Rachida Dati est en fait régulièrement en contact avec le couple présidentiel qu’elle fréquente au cours de déjeuners ou de cérémonies.

Cinq ans plus tard, en janvier 2024, le président Macron la nomme ministre de la Culture dans le premier gouvernement Attal. Un Premier ministre de 34 ans et la défection de la figure emblématique de la Sarkozie : deux chocs successifs en l’espace de quelques jours pour relancer - voire lancer - son deuxième quinquennat. Le Figaro a trouvé la formule : il y a un air de “Macronzy“. Emmanuel Macron a choisi de renouer avec la marque de fabrique originelle qui a fait son succès en 2017 : l’effet de surprise et la disruption. Le président a ainsi inauguré son vide-grenier politique et créé sa propre marque vintage : le Macron d’avant.

PHILIPPE HUGUEN / AFP Archives

Rachida Dati a fait connaissance avec Emmanuel Macron au temps du quinquennat de François Hollande. Ils ont été présentés par Jean-Pierre Jouyet, le compagnon de route du président socialiste qui avait fait un détour par le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 20O7. Entre Macron et Dati, le courant passe immédiatement, ils se reconnaissent. Ce sont deux “maverick”, du nom d’un personnage iconoclaste de l’épopée du Far West qui a donné naissance à ce terme générique désignant les briseurs de codes et braqueurs de conventions. Macron et Dati ou deux fins connaisseurs des ressorts psychologiques de l’écosystème du pouvoir sur lesquels il faut agir pour remporter des batailles sans coup férir. Lui, est issu de la petite bourgeoisie de province. Elle, est issue d’un milieu ouvrier, fille d’immigrés élevée dans l’ambition de la méritocratie. Elle est populaire, sa notoriété est forte, ses punchlines redoutables et caustiques contre Anne Hidalgo au conseil de Paris font régulièrement les choux gras des médias.

Ludovic MARIN / AFP

Macron est le maverick d’en haut et Dati la maverick d’en bas. Leur tandem vient de réaliser un gros coup : faire exploser LR, en pleine déconfiture à l’orée de la campagne des européennes. Selon le récit édifiant de Forbes France, sous la plume du journaliste Yves Derai, l’opération a été montée en grand secret depuis plusieurs semaines entre Emmanuel Macron et Rachida Dati.

Macron est alors persuadé que le transfert de Dati dans son gouvernement aura un “effet blast” dévastateur pour la droite. Rachida Dati, présidente du Conseil National de LR, plaide depuis des mois auprès de LR pour passer un accord politique avec les macronistes sans être entendue par Éric Ciotti, le président d’un parti à la dérive. Afin d’éviter les fuites dans la presse, plusieurs leurres ont été activés dont celui d’une nomination à Matignon de Sébastien Lecornu, dont on comprend aujourd’hui que sa promotion n’a jamais réellement été envisagée. De même pour Julien Denormandie, l’ancien ministre de l’Agriculture désormais passé dans le privé.

Lionel Bonaventure (AFP/Archives)

En réalité, Emmanuel Macron avait décidé dès le début de nommer Gabriel Attal Premier ministre, lequel est prévenu de l’intention présidentielle à son égard dès le 2 janvier. Le remaniement de janvier 2023 est conçu comme un rasoir à deux lames : la première avec Attal doit raser les ambitions dans son camp et ringardiser les barons du régime, la deuxième lame - Dati - doit ratiboiser la droite. Avec la bénédiction de Sarkozy. Il suffit de parler avec quelques représentants de LR, hagards depuis l’annonce de nomination de la ministre de la Culture, pour évaluer la puissance du coup asséné par le tandem Macron- Dati, la version politique de Bonnie and Clyde. Leur scénario est celui du meurtre parfait, les amateurs de séries politiques auraient raffolé de cet épisode, sauf qu’il s’agit de la réalité.

Et la France dans tout cela ? Elle continue de porter une tristesse résignée, quasi indifférente à ces péripéties au cœur d’un entre-soi politique : un Français sur deux se déclare indifférent à la nomination de Gabriel Attal. Pouvoir d’achat et sécurité sont leurs deux préoccupations prioritaires. Pour les prochaines élections européennes, les intentions de vote donnent toujours une avance de dix points à la liste tirée par le président du RN Jordan Bardella.

JULIEN DE ROSA / AFP

Face à ces enjeux, Emmanuel Macron a abattu sa dernière carte. Le retour aux origines du macronisme réel : fracturer la droite, éliminer sans ciller la Macronie de gauche qui, dit-il en privé, lui a manqué durant le vote du texte sur l’immigration. Comme il a été maintes fois expliqué, dans ces colonnes et dans d’ autres récits, le “en même temps” n’était qu’un paravent. Le masque est tombé : Emmanuel Macron est désormais le président de la droite. Avec le risque que le supposé champion du dépassement de la droite et de la gauche ne finisse par être dépassé par le Rassemblement national.