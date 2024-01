Joe Biden, Israël et les élections américaines

Le sénateur démocrate américain John Fetterman peut servir de modèle pour Joe Biden. Cet élu tatoué de l'État de Pennsylvanie, dont c'est le premier mandat, ne porte pas de costume mais un sweat-shirt, n'a jamais caché ses problèmes de santé et notamment l'AVC qui a affecté son élocution et sa compréhension auditive.

(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Dans le contexte du conflit avec le Hamas, les prises de position de John Fetterman se distinguent par leur fermeté et leur pertinence. Bien qu'élu en tant que progressiste convaincu, ce sénateur de Pennsylvanie s'est affirmé en tant que figure politique combative, en particulier dans sa défense inébranlable d'Israël. Il a montré sa volonté de contester les opinions de sa propre base, en soutenant fermement le droit et la nécessité pour Israël de lutter contre le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, et ce, malgré les conséquences humaines que cela implique pour la population de Gaza. Un sondage récent de Quinnipiac, publié le 10 janvier, a révélé qu'une proportion significative des électeurs de Pennsylvanie, plus d'un quart, a vu son opinion de Fetterman s'améliorer en raison de son soutien explicite à Israël. En comparaison, seulement 14% des personnes interrogées ont déclaré avoir une opinion moins favorable de lui pour cette raison. Bien que cette divergence d'opinions soit plus marquée chez les électeurs républicains, elle est également notable parmi les démocrates et les électeurs indépendants.

Brendan Smialowski/AFP

Et voici le plus intéressant : dans l'ensemble, John Fetterman est passé d'une cote d'approbation de - 7 le 4 octobre, (trois jours avant le massacre du Hamas), à une cote positive de +3 cette semaine. Cette évolution s'accompagne d'un taux d'opinions favorables de 76% chez les démocrates, contre 7% d'opinions défavorables. Mais le président américain Joe Biden ne vit pas sur la même planète que Fetterman. C'est le cas de la plupart des gens. Mais cela ne signifie pas que le parti démocrate et la Maison Blanche ne prêtent pas attention aux chiffres. Dans le New Hampshire, un autre État à la population imprévisible, un sondage réalisé par USA TODAY/Boston Globe/Suffolk University et publié cette semaine a montré que 45% des électeurs de l'État estiment que l'approche de Joe Biden vis-à-vis de la guerre entre Israël et le Hamas a été "à peu près correcte". Et seuls 17 % d'entre eux estiment qu'il a "trop soutenu Israël".

Alors que des doutes apparaissent indubitablement chez les jeunes électeurs (parmi les moins de 35 ans, 49 % déclarent qu'ils sont moins susceptibles de voter pour Biden à cause de sa gestion de la guerre), une infirmière du New Hampshire citée dans l'enquête exprime son mécontentement à l'égard du soutien du président à Israël. Mais lorsqu'on lui demande si la position de Biden affectera son vote, elle répond: "Malheureusement, non, parce que si je choisis la démocratie en Amérique, je dois voter Biden".

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Cette question est rarement posée dans ces sondages. Même s'ils désapprouvent la manière dont Biden soutient Israël, quelle est la probabilité pour que ses électeurs se détournent de lui ? Il n'y a pas encore suffisamment d'échantillons sociologiques pour répondre, mais dans un État comme le Michigan, qui compte une forte population palestinienne et arabe furieuse contre Joe Biden, les électeurs devront finalement faire un choix, et ce choix se fera face à un candidat républicain, certes encore présumé, mais dont la rhétorique passée sur les musulmans et les étrangers ne fera que devenir plus incendiaire au fur et à mesure que la campagne présidentielle avancera.

Même les chiffres peuvent parfois être trompeurs. Le mois dernier, un sondage New York Times/Siena a montré qu'un tiers seulement des électeurs au niveau national approuvaient la gestion de la guerre par Joe Biden, ce qui est alarmant. Pourtant, en creusant un peu, on s'aperçoit que les personnes qui désapprouvent le président parce qu'elles le jugent "trop favorable" à Israël sont presque aussi nombreuses que celles qui pensent la même chose de son soutien aux Palestiniens.

La question de savoir si Joe Biden doit même prendre ces chiffres en considération sur le plan politique dépend de la durée de la campagne militaire israélienne à Gaza. Alors qu'Israël a annoncé cette semaine le passage à une phase de moindre intensité, l'armée et les dirigeants politiques ont clairement indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les opérations se poursuivent pendant des mois.

Contrairement aux républicains, Joe Biden n'a pas à s'inquiéter de la saison des primaires. En octobre prochain, lorsque la quasi-totalité des électeurs auront arrêté leur choix sur un candidat à la présidence, la guerre entre Israël et le Hamas pourrait bien avoir disparu de l'actualité. N'oublions pas que l'Ukraine était le seul conflit mondial à capter l'attention de la planète le 6 octobre. D'ici là, de nombreux jeunes électeurs, aux intérêts volatiles, pourraient bien être passés à autre chose. À l'heure actuelle, rien n'oblige donc le président des États-Unis à changer de cap sur la question israélienne.