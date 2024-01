Marine Le Pen ou le choc de la photo

Lors d’une récente interview accordée au Journal du dimanche, Marine le Pen, présidente du Rassemblement National, a décidé de poser pour la photo aux côtés de Jordan Bardella. Il est président du RN et candidat pour les élections européennes de juin 2024, mais la raison de cette exposition à ses côtés est liée à 2027. Marine Le Pen a décidé de s’afficher avec celui qu’elle considère déjà comme son futur Premier ministre.

De l'entretien, on ne retiendra que cette photo qui illustre une mutation majeure et déterminante dans la culture politique du parti Lepeniste: pour la première fois, le RN présente un ticket : à Marine Le Pen, l’Elysée, à Jordan Bardella, Matignon. Pour un parti habitué au culte du chef, Jean-Marie Le Pen, historiquement incapable de partager le pouvoir, il s’agit d’une révolution culturelle déterminante que les adversaires de Marine Le Pen auraient tort de sous-estimer. Le message en direction de l’opinion est très clair : le RN affirme, avec la photo de ce tandem, qu’il est prêt à gouverner et qu’une équipe est présentée aux Français. Trois ans avant le scrutin présidentiel, aucune autre formation n’est en mesure de dire de la même manière qui défendra ses couleurs lors de l’élection présidentielle de 2027.

La droite, en plein naufrage, n’a pas encore sonné le gong du combat fratricide annoncé entre plusieurs ambitions ou illusions, la gauche est en pleine guerre de civilisation entre les islamo-gauchistes et les sociaux-démocrates, la majorité présidentielle est, elle, traumatisée par le coup de barre à droite du dernier remaniement et redoute une défaite lors du scrutin de juin prochain.

Seul au RN la question est réglée et les candidats connus de tous. Pour cette raison, ceux qui veulent se convaincre que, tôt ou tard, Jordan Bardella sera soumis à la tentation de Brutus et du "marricide" politique en voulant supplanter Marine Le Pen font fausse route. Puisque le mot "choc" est devenu à la mode, disons que le JDD a mis en scène un choc photographique et politique. Le Pen-Bardella est l’affiche de la prochaine élection présidentielle.

On se prépare, dans la résignation ou la crainte, à l’arrivée au pouvoir de la candidate du RN

En petit comité, Le Pen explique que son putatif premier ministre aura pour consigne de former un gouvernement d’union nationale et qu’elle ne se préoccupera pas de sa formation car, dit-elle, elle parlera aux Français. On verra bien. Pour l’heure, les Français ont bien d’autres préoccupations et lorsqu’ils décideront de s’emparer du dossier des présidentielles, beaucoup d’eau aura coulé sous les pont. Et nul ne peut prédire l’issue de l’élection.

Ce qu'il est permis de constater, en revanche, c’est à quel point la progression de Marine Le Pen impressionne dans toutes les sphères de la société. Qu’il s’agisse de l’Etat profond avec ses grandes institutions, du monde médiatique et des milieux économiques, on se prépare, dans la résignation ou la crainte, à l’arrivée au pouvoir de la candidate du RN. Lors d’une réunion d’état-major au cœur de l’audiovisuel public, la question de la stratégie offensive à adopter face à la marche du RN vers le pouvoir a été évoquée. Le sujet est crucial, car Marine Le Pen a clairement annoncé lors de sa campagne en 2022 son intention de privatiser le vaisseau amiral de l’audiovisuel public France Télévision. Du coté de France inter, on se prépare également à mener le combat. Le journal Le Monde, qui alterne les postures de lanceur d’alerte et de décryptage à ce sujet, met l’accent sur les victoires idéologiques du RN "sans réflexions de fond", et pointe "une propagation dans les médias et l’opinion des idées d’extrême-droite". Lors de la Marche contre l'antisémitisme, à l'automne dernier, le quotidien avait analysé la présence de Marine Le Pen dans le cortège comme le signe "d’une profonde mutation" de sa stratégie de conquête, en particulier au sujet de l'antisémitisme.

Pendant ce temps, Marine le Pen s’efforce de combler ses lacunes, en particulier sur le plan économique, en multipliant des rencontres avec des chefs d’entreprise. Elle met en contact des élus du RN avec des patrons pour qu’ils "apprennent ce qu’est une boîte", selon le terme d’un des organisateur de ces rencontres.

Au cours de ces consultations, les dirigeants du RN se préparent à des arbitrages qui risquent de ne pas plaire à l’électorat populaire qui, pour l'instant, lui accorde sa confiance. Le monde économique parie sur une "Melonisation" de Le Pen, à l’instar de la Première ministre italienne qui amende son programme sous les coups de boutoir du réel. Pour nombre d’acteurs publics, Marine Le Pen ne pourra pas accéder au pouvoir sans trahir une partie de son programme.