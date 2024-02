"Les riches votent ! Les racistes et les golfeurs aussi": la médiocrité LFI à son apogée

"Les riches votent ! Les racistes et les golfeurs aussi" : Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, a relayé dimanche dernier sur X la campagne d’affichage de son mouvement destinée à encourager les électeurs à voter aux élections européennes de juin. "Les riches votent ! Les racistes et les golfeurs aussi. Et vous ?", a-t-elle écrit sur son message, accompagné des visuels de cette campagne. La campagne voulait être drôle ? Elle est ratée. Elle est elle-même raciste et primaire, reflet de la médiocrité de ses représentants nationaux.

https://twitter.com/i/web/status/1754184008873730070 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le monde, selon LFI, serait ainsi divisé entre les gentils pauvres et les méchants riches. Les gentils pro-palestiniens et les méchants pro-israéliens, pourrait-on lire entre les lignes, car nul doute que dans cette fantastique rhétorique, les golfeurs soutiennent Israël, cible principale de ses élus depuis quatre mois, et les fans de foot, simples citoyens lucides, choisissent Gaza.

Un monde divisé en deux, loin des nuances et de l'intelligence qu'on attendrait logiquement de députés. Mais les élus LFI ne s'en encombrent plus, soit par démagogie, soit par incapacité. Leur méthode galvanise les foules, pourquoi se gêner. Que l'ouvrier qui aime le golf, qui tend d'ailleurs à se démocratiser comme le rappelle agacé sa Fédération, ravale sa passion. Face à un Front national qui s'embourgeoise, l'extrême gauche continue sa dérive électoraliste à un niveau intellectuel proche de zéro.